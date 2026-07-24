Leclerc Akui Dirinya Terlalu Agresif saat Insiden Piastri di Belgia

Pembalap Formula 1 Ferrari, Charles Leclerc, mengakui bahwa ia bertindak "terlalu jauh" dalam membela diri terhadap Oscar Piastri di Grand Prix Belgia.

Leclerc dan Piastri terlibat kontak di Les Combes saat mereka bertarung memperebutkan posisi ketiga pada lap kedelapan balapan Minggu lalu di Spa-Francorchamps.

Piastri terdesak keluar jalur oleh Leclerc ketika pembalap Monako itu menekan pembalap McLaren tersebut saat mempertahankan sisi dalam.

Leclerc clashed with Piastri early on

Kedua pembalap mampu melanjutkan balapan, tetapi Piastri mengalami kerusakan pada mobilnya yang menurut McLaren membuatnya kehilangan waktu antara dua hingga tiga persepuluh detik per putaran untuk sisa balapan.

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Insiden tersebut diselidiki oleh para steward, yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut - yang mengejutkan banyak orang.

“Saat mendekati Tikungan 5, Mobil 81 bergerak untuk menyalip Mobil 16 dari sisi luar,” demikian bunyi laporan steward FIA. “Mobil 81 sedikit tumpang tindih dengan Mobil 16, tetapi poros depan Mobil 81 tidak berada di depan poros depan Mobil 16 dan tidak ada kemungkinan Mobil 81 menyelesaikan penyalipan dari posisi tersebut.

“Menurut penilaian steward, Mobil 16 tidak sengaja mendorong Mobil 81 keluar dari tepi lintasan. Mobil 16 mengikuti garis balap sebelum memasuki Tikungan 5 dengan sedikit bergerak ke kiri untuk membuka jalan menuju Tikungan 5 dan terjadi kontak dari sisi ke sisi antara kedua mobil.

“Dalam keadaan tersebut, para steward memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

Piastri menyampaikan kekhawatirannya tentang cara Leclerc mengemudi setelah balapan dan merasa hal itu mengharuskan rivalnya diperlihatkan bendera hitam-putih.

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“Dari tempat saya berada, saya berada di garis putih dan terjepit,” kata Piastri di Spa. “Saya pikir kami pada awalnya sangat beruntung tidak mengalami kecelakaan yang lebih besar karena, Anda tahu, pada dasarnya kami menyentuh roda di awal zona pengereman.

“Tetapi saya tidak benar-benar tahu ke mana saya harus pergi, jadi faktanya adalah tidak... Saya tidak mengatakan bahwa itu harus berupa penalti, tapi setidaknya bendera hitam-putih atau semacamnya, karena jika menurut kami itu tidak masalah.

“Maksud saya, memiliki sentuhan seperti itu adalah satu hal, tetapi bahkan hanya insentif untuk mengetahui bahwa Anda dapat memberikan ruang minimum kepada semua orang dan lolos begitu saja, itu bukanlah tempat yang terbaik, menurut saya.”

Piastri wasn't happy with Leclerc's defence

Berbicara menjelang Grand Prix Hungaria akhir pekan ini, Leclerc mengakui bahwa ia telah melewati batas.

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“Saya agak setuju dengan Oscar, saya rasa,” kata pembalap Ferrari itu kepada wartawan di Budapest.

“Pada akhirnya, pandangan saya di dalam mobil adalah saya mencoba mendorong segalanya hingga batas maksimal. Dengan Oscar, agak berbeda, jadi mungkin itu bukan cara yang ingin saya gunakan untuk balapan setiap saat.

“Pada akhirnya, itu juga berisiko bagi saya. Anda selalu mencoba untuk meninggalkan ruang sekecil mungkin. Itu mungkin agak terlalu jauh… Mencurigakan.”