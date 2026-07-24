Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria

Mobil B-spec Aston Martin yang sangat dinantikan telah terungkap menjelang Grand Prix Formula 1 Hungaria.

FIA merilis dokumen presentasi mobil untuk balapan akhir pekan ini di Hungaroring pada Jumat pagi, mengungkapkan keseluruhan paket peningkatan signifikan Aston Martin.

Secara total, peningkatan tersebut terdiri dari 16 bagian baru. Yang paling menonjol adalah desain sidepod, lantai, dan sayap belakang baru. Terdapat juga modifikasi pada area bargeboard dan profil sidepod.

Aston Martin has brought a big upgrade to Hungary

Pada intinya, seluruh mobil telah diubah, dengan pembaruan juga dilakukan pada sayap depan, nose, sudut depan, belakang, suspensi, dan diffuser.

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Setelah musim 2026 yang berat sejauh ini, Aston Martin berharap paket baru ini dapat mengangkat tim dari belakang grid F1.

Aston Martin bekerja sepanjang malam untuk mempersiapkan kedua AMR26B-nya, menggunakan izin jam malam pertama mereka di musim 2026 dallam proses tersebut.

Tim yang bermarkas di Silverstone ini dengan cepat meredam ekspektasi seputar peningkatan tersebut, dengan kepala tim Aston Martin di lintasan, Mike Krack, membantah narasi "penentu keberhasilan atau kegagalan" di baliknya.

Aston Martin's Hungarian GP upgrade in full

Fernando Alonso menekankan bahwa "tidak ada paket di dunia ini" yang dapat membalikkan defisit yang saat ini dihadapi Aston Martin.

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“Saya tidak terlalu memikirkan angka atau posisi atau hal semacam itu, karena jika kita kembali ke lima balapan terakhir, saya pikir kita memiliki selisih yang sangat berbeda dengan tim-tim papan tengah,” kata juara dunia dua kali itu.

“Kami memiliki selisih yang kurang lebih konsisten dengan posisi pole, yang jelas tidak mungkin dicapai saat ini. Tetapi ada beberapa sirkuit yang sulit: Silverstone sulit, Spa adalah salah satu yang tersulit, saya pikir kami memiliki pembalap di depan kami dengan selisih 2,1 detik.

“Jadi, tidak ada paket di dunia ini yang akan memberi Anda waktu sebanyak itu dan mungkin posisi tidak akan berubah, jika Anda menjalankan mobil yang diperbarui di Spa seminggu yang lalu. Jadi, begitulah cara kita harus memperlakukannya.

“Itu akan berubah dari sirkuit ke sirkuit. Mudah-mudahan Budapest menjadi sirkuit yang ramah bagi kami, tenaga bukanlah poin terpenting di sini, yang jelas akan kami perbarui mobilnya, tetapi belum mesinnya.

“Jadi, kita masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita atasi. Saya lebih tertarik untuk memahami arah mobil ini, apakah kita berada di jalur yang benar, dan apakah kita akhirnya bisa memaksimalkan performanya.”

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