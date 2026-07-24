Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria

Pembaruan lengkap Aston Martin untuk Grand Prix Hungaria telah terungkap.

AMR26B in the Hungary pit lane
AMR26B in the Hungary pit lane

Mobil B-spec Aston Martin yang sangat dinantikan telah terungkap menjelang Grand Prix Formula 1 Hungaria.

FIA merilis dokumen presentasi mobil untuk balapan akhir pekan ini di Hungaroring pada Jumat pagi, mengungkapkan keseluruhan paket peningkatan signifikan Aston Martin.

Secara total, peningkatan tersebut terdiri dari 16 bagian baru. Yang paling menonjol adalah desain sidepod, lantai, dan sayap belakang baru. Terdapat juga modifikasi pada area bargeboard dan profil sidepod.

Aston Martin has brought a big upgrade to Hungary
Aston Martin has brought a big upgrade to Hungary

Pada intinya, seluruh mobil telah diubah, dengan pembaruan juga dilakukan pada sayap depan, nose, sudut depan, belakang, suspensi, dan diffuser.

Setelah musim 2026 yang berat sejauh ini, Aston Martin berharap paket baru ini dapat mengangkat tim dari belakang grid F1.

Aston Martin bekerja sepanjang malam untuk mempersiapkan kedua AMR26B-nya, menggunakan izin jam malam pertama mereka di musim 2026 dallam proses tersebut.

Tim yang bermarkas di Silverstone ini dengan cepat meredam ekspektasi seputar peningkatan tersebut, dengan kepala tim Aston Martin di lintasan, Mike Krack, membantah narasi "penentu keberhasilan atau kegagalan" di baliknya.

Aston Martin's Hungarian GP upgrade in full
Aston Martin's Hungarian GP upgrade in full

Fernando Alonso menekankan bahwa "tidak ada paket di dunia ini" yang dapat membalikkan defisit yang saat ini dihadapi Aston Martin.

“Saya tidak terlalu memikirkan angka atau posisi atau hal semacam itu, karena jika kita kembali ke lima balapan terakhir, saya pikir kita memiliki selisih yang sangat berbeda dengan tim-tim papan tengah,” kata juara dunia dua kali itu.

“Kami memiliki selisih yang kurang lebih konsisten dengan posisi pole, yang jelas tidak mungkin dicapai saat ini. Tetapi ada beberapa sirkuit yang sulit: Silverstone sulit, Spa adalah salah satu yang tersulit, saya pikir kami memiliki pembalap di depan kami dengan selisih 2,1 detik.

“Jadi, tidak ada paket di dunia ini yang akan memberi Anda waktu sebanyak itu dan mungkin posisi tidak akan berubah, jika Anda menjalankan mobil yang diperbarui di Spa seminggu yang lalu. Jadi, begitulah cara kita harus memperlakukannya.

“Itu akan berubah dari sirkuit ke sirkuit. Mudah-mudahan Budapest menjadi sirkuit yang ramah bagi kami, tenaga bukanlah poin terpenting di sini, yang jelas akan kami perbarui mobilnya, tetapi belum mesinnya.

“Jadi, kita masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita atasi. Saya lebih tertarik untuk memahami arah mobil ini, apakah kita berada di jalur yang benar, dan apakah kita akhirnya bisa memaksimalkan performanya.”

Tags:

F1
Aston Martin
Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 Feature
Para Pembalap yang Dapat Membuka Pasar Pembalap F1 2027
Verstappen's F1 future is the subject of huge speculation
F1 News
Perez Ceritakan Bagaimana dia Menyelamatkan ‘Aston Martin’ di F1
Perez at Silverstone
F1 News
Apakah Upgrade Aston Martin akan Mempengaruhi Masa Depan Alonso di F1?
Alonso will make a decision on his F1 future during the summer
F1 News
Honda akan Membawa Upgrade Power Unit F1 di GP Belanda
Honda and Aston Martin have been under the spotlight
F1 News
Alonso Ungkap Kekhawatiran Cost-Cap saat Tim Teratas Terus Bawa Upgrade
Alonso in Austria
F1 News
Bos Aston Martin Minta Maaf setelah Performa Mengecewakan di Barcelona
Alonso in Barcelona

Latest News

F1 News
Verstappen Sudah Memprediksi Masalah Mesin 2026 Sejak Lama
1h ago
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Hungarian GP
F1 News
Norris Menjaga Ekspektasinya dengan Upgrade McLaren di Hungaria
2h ago
Norris is wary about overplaying McLaren's upgrade
F1 News
Malaysia Berpeluang Kembali Gelar F1 saat Timur Tengah Memanas
3h ago
Malaysia last hosted F1 in 2017
F1 News
Leclerc Akui Dirinya Terlalu Agresif saat Insiden Piastri di Belgia
5h ago
Leclerc held his hands up about his defence against Piastri
F1 News
Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria
6h ago
AMR26B in the Hungary pit lane

More News

F1 News
Mercedes Siapkan Perbaikan untuk Masalah Software Power Unit Russell
23/07/26
Mercedes hopes it has fixed the issue that hampered Russell at Spa
F1 News
Seberapa Penting Upgrade Hungaria bagi Masa Depan Aston Martin?
22/07/26
Alonso in Spa
F1 News
Empat Pembalap akan Digantikan Rookie untuk FP1 GP Hungaria
22/07/26
Fornaroli in Barcelona
F1 News
Mercedes Ungkap Masalah Mesin dengan Semua Mobilnya di GP Belgia
22/07/26
Mercedes engines suffered an unknown glitch out of Turn 1
F1 News
Ferrari Difavoritkan di Hungaria, Leclerc Tetap Waspada
22/07/26
Leclerc claimed a strong second at Spa