Alonso Ungkap Kekhawatiran Cost-Cap saat Tim Teratas Terus Bawa Upgrade

Fernando Alonso mempertanyakan laju perkembangan tim-tim Formula 1 papan atas pada tahun 2026, khususnya dalam hal batasan biaya.

Cost-cap menjadi alasan utama Aston Martin menerapkan kebijakan untuk mengerahkan semua upaya pada satu paket utama yang akan diluncurkan sebelum atau segera setelah jeda musim panas, sehingga Alonso dan rekan setimnya, Lance Stroll, terpaksa menggunakan mobil yang tidak berubah untuk saat ini.

Sementara itu, tim-tim papan atas secara rutin membawa banyak peningkatan ke lintasan, dengan Red Bull memperkenalkan paket ekstensif di Austria akhir pekan ini.

Red Bull has brought significant upgrades to Austria

Saat ditanya oleh Crash.net apakah ia setuju dengan kebijakan Aston Martin yang berfokus pada satu paket utama, Alonso dengan jelas mengungkapkan kekecewaannya.

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“Rupanya, tidak ada uang untuk menghadirkan peningkatan, peningkatan tanpa batas seperti yang dilakukan tim lain,” katanya. “Sungguh mengejutkan melihat halaman [pengajuan peningkatan] FIA pada hari Jumat setiap balapan, karena mungkin mereka memiliki mesin uang di lantai minus satu di pabrik.”

Menjelaskan lebih lanjut tentang keputusan Aston untuk menunggu hingga liburan musim panas, ia berkata: “Tim kami, dan para pemimpin kami, mengambil keputusan di Australia untuk menunggu hingga layak untuk menghadirkan upgrade, demi efisiensi biaya dan hal-hal semacam itu, dan kami semua setuju dengan itu. Dan kami semua menunggu, dan kami menunggu dengan cara terbaik yang mungkin.

“Jelas, kami tidak tahu persis cost-cap, dan berapa banyak yang akan berubah di dalam mobil, dan waktu yang dibutuhkan untuk memahami masalahnya. Bukan berarti Anda bisa melakukan uji coba dan kesalahan dengan beberapa peningkatan.”

Aston Martin has limped around at the back of the pack this term © XPB Images

Berbeda dengan Aston Martin, Carlos Sainz telah melihat Williams memperkenalkan paket aero, dengan pengembangan lanjut akan hadir di Silverstone, dan kemudian Azerbaijan.

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Namun, melihat bagaimana skuat Grove harus bekerja dalam batasan yang ada adalah mereka menunggu untuk memperkenalkan komponen yang lebih ringan, karena mereka terlebih dahulu harus memaksimalkan masa pakai komponen yang telah dirombak sebelumnya.

Seperti halnya Alonso, Sainz menyatakan bahwa ia terkejut dengan kecepatan pengembangan di tempat lain.

“Bukan hanya Williams,” katanya. “Jika Anda melihat tim lain, saya rasa semua orang bertanya-tanya bagaimana tim-tim papan atas mampu melakukan apa yang telah mereka lakukan tahun ini.

“Dan jika Anda melihat lima balapan terakhir, tidak ada yang membawa lebih banyak peningkatan daripada tim-tim papan atas, jadi apa yang mampu mereka lakukan ini tetap mengesankan.”

Williams is still struggling with weight issues

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Sainz mengakui bahwa tim-tim papan atas memang lebih efisien dalam hal pengembangan.

“Ini menunjukkan bahwa bukan hanya soal uang,” katanya. “Yang sekaligus merupakan hal yang baik, karena kita tahu uang bukanlah masalah di Williams.

"Kita memiliki anggaran, dan kita memiliki investasi dari dewan direksi untuk banyak hal. Tim telah menginvestasikan banyak uang di semua fasilitas yang kita miliki sekarang.

“Sebagian besar adalah proses, efisiensi, metode kerja, dan di situlah letaknya kerumitannya, karena di situlah kita perlu memperbaikinya, dan kita perlu menganalisis, dan tentu saja juga merekrut talenta dari tim lain untuk membantu kita memahami di area mana kita masih belum cukup kuat.”