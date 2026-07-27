Honda Jalankan Mesin F1 Baru Mereka pada Sesi Shooting di Hungaria

Honda akan menjalankan mesin F1 yang telah ditingkatkan untuk pertama kalinya minggu depan.

Aston Martin introduced its B-spec car in Hungary
Aston Martin introduced its B-spec car in Hungary

Honda telah mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan debut mesin Formula 1 baru mereka selama hari shooting di Hongaria pada hari Rabu.

Pabrikan Jepang itu sebelumnya telah mengonfirmasi rencananya untuk memperkenalkan Power Unit yang diperbarui pada mobil F1 Aston Martin tepat setelah jeda musim panas di Grand Prix Belanda pada bulan Agustus.

Setelah mengalami musim 2026 yang buruk, Aston Martin menjalani akhir pekan yang lebih positif Grand Prix Hungaria setelah membawa mobil B-spec yang sangat dinantikan ke Budapest.

Stroll finished 13th in Budapest
Stroll finished 13th in Budapest

Lance Stroll dan Fernando Alonso finis di urutan ke-13 dan ke-14 setelah mengalahkan Alpine, kedua mobil Haas, dan kedua mobil Williams dalam balapan 70 lap hari Minggu di Hungaroring.

Setelah Grand Prix, General Manager Trackside dan Chief Engineer, Shintaro Orihara, mengungkapkan bahwa Power Unit yang telah diupgrade akan dijalankan untuk pertama kalinya minggu depan.

"Di Hungaria, kami telah mendukung tim dengan integrasi unit daya. Kami juga telah berhasil mengumpulkan data penting, yang akan membantu kami di balapan berikutnya," kata Orihara setelah balapan hari Minggu.

"Sekarang kami akan mengambil langkah penting dengan memperkenalkan unit daya spesifikasi baru kami di Belanda. Sebelum itu, selama hari pengambilan gambar pada hari Rabu, kami akan menjalankan mesin baru di AMR26 untuk pertama kalinya, sebelum masa istirahat musim panas dimulai."

Ketika ditanya apakah Honda merasakan tekanan untuk memberikan hasil yang baik setelah Aston Martin menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan sasisnya, Orihara menjawab: “Sejujurnya, ya.

"Sekarang kami kembali bersaing dengan para pesaing. Maka semua peningkatan sangat penting untuk mengejar ketertinggalan. 

"Memperkenalkan unit Power Unit di Zandvoort sangat penting sekarang karena sasisnya bekerja dengan baik.

“Jadi Power Unit kami seharusnya memberikan keuntungan waktu.”

Aston Martin will be boosted by a Honda upgrade at Zandvoort
Aston Martin will be boosted by a Honda upgrade at Zandvoort
© XPB Images

Orihara menganggap hari Shooting, di mana Aston Martin akan diizinkan untuk melakukan pengujian maksimal 200 km, sebagai "kesempatan bagus untuk memeriksa bagaimana mesin baru kami bekerja pada sasis."

Aston Martin memasuki jeda musim panas ke-10 dalam kejuaraan konstruktor, unggul satu peringkat dan satu poin dari pendatang baru F1, Cadillac, berkat satu-satunya poin yang diraih Alonso di Monaco.

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F1
Honda
Aston Martin
Honda Jalankan Mesin F1 Baru Mereka pada Sesi Shooting di Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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