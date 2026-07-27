Norris Frustrasi McLren Tidak Memberinya Undercut atas Piastri

Lando Norris tidak senang karena tertahan lama oleh Oscar Piastri di Grand Prix Hungaria.

Norris celebrates in Hungary
Norris celebrates in Hungary
© XPB Images

Lando Norris menjelaskan rasa frustrasinya setelah McLaren tidak memberi kesempatan juara dunia Formula 1 itu untuk meng-undercut rekan setimnya, Oscar Piastri, menjelang putaran kedua pit stop.

Meskipun Norris mungkin keluar sebagai pemenang di Grand Prix Hungaria, ia tetap merasa kesal setelah bendera finis dikibarkan karena timnya menolak kesempatan baginya untuk menentukan strategi guna menyalip rekan setimnya.

Sejak awal, Norris telah melaporkan bahwa ia memiliki kecepatan lebih tinggi daripada Piastri dan terhambat. Menjelang putaran kedua pit stop, ia meminta untuk melakukan pit stop lebih dulu untuk mencoba mendapatkan undercut, tetapi permintaannya ditolak. 

Setelah mendengar jawaban tersebut, Norris bertanya: "Maksudmu kau tidak mengizinkanku? Aku jauh lebih cepat."

Norris lost the lead by running wide at Turn 2 at the start
Norris lost the lead by running wide at Turn 2 at the start

Pembalap Inggris itu akhirnya berhasil menyalip di pit stop, mencetak serangkaian lap cepat setelah Piastri masuk pit, dengan pembalap Australia itu terhambat oleh pembalap belakang Carlos Sainz, yang bertabrakan dengan pembalap McLaren itu saat di-lap.

"Saya hanya ingin memenangkan balapan," kata Norris. "Ada aturan tertentu yang kami miliki sebagai tim. Kami tidak boleh saling merugikan balapan dengan terlalu agresif dan ingin menang. Tapi saya ingin menang, dan saya jelas memiliki kecepatan yang jauh lebih baik darinya.

"Bisa dibilang, kami memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk memenangkan balapan. Jadi, ketika saya terjebak di belakang Oscar, Max [Verstappen] berada tiga atau empat detik di belakang, dan pada saat itu, dia masih menjadi ancaman.

"[Jika saya] berada di depan, tidak ada ancaman, dan kami memiliki jaminan yang jauh lebih besar bahwa kami akan menang sebagai tim."

Norris celebrates his first win of F1 2026
Norris celebrates his first win of F1 2026

Berbagai pesan radio yang diputar di siaran global menyoroti meningkatnya ketegangan antara Norris dan McLaren di dua pertiga awal balapan, tetapi ini berlanjut bahkan setelah Piastri mundur dari balapan.

Dalam balapan yang menegangkan di tahun 2024, Norris pernah diberi tahu, "Kau telah membuktikan maksudmu," sebelum menepi untuk memberi Piastri kemenangan. 

Pada hari Minggu ini, ia kembali ditegur melalui radio, dengan diberi tahu, "Lando, kau jelas mobil tercepat dan tidak punya apa-apa untuk diberikan. Jadi, manuver di Tikungan 4 dan 8, jangan lagi."

Norris menjelaskan: "Saya ingin masuk pit dan melakukan undercut, karena kecepatan saya akan sangat bagus sehingga saya bisa unggul satu jendela pit stop penuh darinya, dan masuk pit lagi jika perlu.

"Atau saya akan membuatnya masuk pit lebih awal, dan saya pikir kita berada di garis tipis antara masuk pit terlalu awal dan merugikan balapan kita berdua.

"Jadi itu hanya kepentingan terbaik untuk tim, yang tentu saja harus mereka katakan sebagai kritik terhadap saya, tetapi saya ingin melakukan apa pun yang saya bisa untuk mencoba memenangkan balapan, tentu saja."

Tags:

F1
2026
Hungary
McLaren
Lando Norris
Norris Frustrasi McLren Tidak Memberinya Undercut atas Piastri
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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