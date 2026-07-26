F1 GP Hungaria 2026: Norris Menuju Libur Musim Panas dengan Kemenangan

Hasil lengkap F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, putaran 11 musim 2026.

Battles in Hungary
Battles in Hungary
© XPB Images

Lando Norris menutup paruh pertama musim pertahanan gelarnya dengan kemenangan Grand Prix Hungaria 2026 saat para rival menghadapi dramanya masing-masing.

Norris memanfaatkan masalah lalu-lintas untuk rekan setimnya di McLaren Oscar Piastri untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini, yang pertama sejak Grand Parix Abu Dhabi 2025 di mana ia mengunci gelar juara dunia tahun lalu.

Untuk waktu yang lama, balapan tampak seperti pertarungan antara duo McLaren, dengan tim Woking seolah-olah menuju finis 1-2 lagi di Hungaroring, hingga Piastri tersingkir karena kerusakan girboks pada lap ke-56.

Norris lost the lead by running wide at Turn 2 at the start
Norris lost the lead by running wide at Turn 2 at the start

Harapan Piastri untuk menang sudah pupus setelah ia bertabrakan dengan pembalap di belakangnya, Carlos Sainz, di Tikungan 3, yang mengakibatkan pembalap Williams itu dikenai penalti waktu lima detik.

Selain start yang kurang baik yang membuatnya kehilangan posisi terdepan dari pole position ketika ia melebar di Tikungan 2 saat mempertahankan posisinya dari Piastri, tidak ada drama serupa bagi Norris setelah ia kembali memimpin dan mempertahankannya hingga akhir.

"Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya terus kehilangan kendali bagian belakang mobil, saya mengalami tiga atau empat kali selip besar. Rasanya mengerikan," kata Norris tentang startnya yang buruk.

"Oscar melakukan pekerjaan yang bagus untuk kembali ke jalur dan menyalip. Saya pikir saya sedikit melebar di tanah, dan permainan berakhir untuk lap pertama.

“Tapi saya berusaha sekuat tenaga untuk memaksanya melakukan kesalahan atau semacamnya. Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobilnya sangat nyaman dikendarai dan saya merasa sangat percaya diri, jadi balapan yang hebat.

“Dan untuk bisa kembali dalam hal balapan panjang, yang tentu saja bukan yang saya harapkan, tetapi kecepatannya sangat bagus sehingga saya selalu bisa memperpanjang stint, dan ban baru selalu membuat saya memenangkan balapan.

“Saya senang bisa kembali dan melihat nomor satu lagi.”

Max Verstappen finis di posisi kedua yang cukup jauh meskipun sebagian besar balapan ia mengeluhkan performa Red Bull-nya.

Andrea Kimi Antonelli pulih dan finis di posisi ketiga untuk melengkapi podium dan menegaskan keunggulan poinnya di klasemen kejuaraan.

Prospek kemenangan Ferrari sebelum akhir pekan memudar, di mana bahkan tidak ada satupun mobil berwarna merah di podium Hungaroring.

Charles Leclerc hanya mampu finis di posisi keempat, di depan rekan setimnya Lewis Hamilton, yang mendapat penalti keempat dalam tiga balapan terakhir.

Piastri dropped out of the race with gearbox trouble
Piastri dropped out of the race with gearbox trouble

Juara dunia tujuh kali, yang turun tiga posisi di grid di Hungaria karena menghalangi Piastri dalam kualifikasi, dikenai penalti waktu lima detik karena ngebut di pit lane selama balapan hari Minggu.

Hamilton finis keempat di lintasan tetapi turun ke posisi kelima di belakang Leclerc setelah penalti diterapkan.

Isack Hadjar berada di posisi keenam dengan Red Bull kedua, di depan George Russell, yang berjuang kembali ke posisi ketujuh setelah Mercedes-nya mogok di awal balapan saat nasib buruknya berlanjut di Budapest.

Liam Lawson finis kedelapan di depan Nico Hulkenberg dari Audi dan rekan setimnya Arvid Lindblad, yang mengamankan dua poin lagi untuk Racing Bulls untuk melengkapi 10 besar.

Ada lagi dua pembalap Cadillac yang gagal finis (DNF), Sergio Perez dan Valtteri Bottas, yang bergabung dengan Piastri di pinggir lapangan sebagai tiga pembalap yang mundur dari balapan.

F1 GP Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team70 Laps
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+15.0s
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+18.7s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+23.8s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+24.5s
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+55.4s
7George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+57.5s
8Liam LawsonNZDRacing Bulls+1 Lap
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+1 Lap
10Arvid LindbladGBRRacing Bulls+1 Lap
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+1 Lap
12Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 Lap
13Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+1 Lap
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+1 Lap
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+2 Laps
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+2 Laps
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+2 Laps
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+2 Laps
19Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+2 Laps
DNFOscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team 
DNFSergio PerezMEXCadillac F1 Team 
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 Team 

Tags:

F1
2026
Hungary
F1 GP Hungaria 2026: Norris Menuju Libur Musim Panas dengan Kemenangan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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