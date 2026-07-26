Rival Melihat Titik Lemah dari Kebangkitan Aston Martin

Valtteri Bottas memuji upgrade besar yang dilakukan oleh Aston Martin, tetapi mengklaim ia telah mengidentifikasi titik lemah yang bisa dimanfaatkanya.

Aston Martin membawa peningkatan besar yang telah lama ditunggu-tunggu ke Sirkuit Ring Hungaria, dengan paket 16 bagian yang mencakup perubahan pada setiap bagian yang terlihat.

Dengan tim yang menunjukkan peningkatan kecepatan di tahap awal akhir pekan, Fernando Alonso kemudian mampu lolos dari fase pertama kualifikasi untuk pertama kalinya tahun ini, menandai tonggak penting bagi pabrikan Inggris tersebut.

Bottas on the Hungarian pit wall © XPB Images

Meskipun sadar dengan langkah besar yang sudah dibuat Aston, Bottas memandang kemajuan tersebut dengan sedikit skeptisisme.

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"Jelas sekali mereka telah membuat langkah besar dengan mobilnya, terutama di sektor dua tempat semua tikungan berada - mereka benar-benar kuat," kata pembalap Finlandia itu.

"Saya pikir melawan mereka, ini mungkin salah satu trek terbaik mereka. Saya masih berpikir di trek dengan lintasan lurus yang lebih panjang, mereka mungkin akan kesulitan. Tapi setidaknya di sini, situasinya sekarang adalah kami berada di belakang, tetapi tidak dengan selisih yang besar. Kali ini Williams yang benar-benar dekat dengan kami."

Alonso was 16th fastest in the upgraded Aston Martin

Aston Martin kemungkinan akan menekankan bahwa ini baru fase pertama dari paket peningkatan, dengan Power Unit baru Honda diharapkan akan debut di Grand Prix Belanda, segera setelah jeda musim panas.

Ketika ditanya apakah ia mengharapkan Aston Martin mencapai kemajuan seperti sekarang, Bottas menambahkan: "Ada banyak rumor. Ada rumor dua detik lebih cepat dan hal-hal seperti itu, yang menurut saya tidak jauh dari apa yang telah mereka lakukan.

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"Jadi mereka jelas telah melakukan pekerjaan yang baik, tetapi kita harus fokus pada diri kita sendiri dan meningkatkan paket kita."

Bottas akan memulai dari posisi ke-21 di grid, hanya di depan rekan setimnya di Cadillac, Sergio Perez.

"Kami memulai FP2 dengan keseimbangan yang cukup sulit, tetapi pada akhir hari Jumat, kami berada di posisi yang baik, dan sebenarnya itu lebih seperti penyempurnaan dari sana," katanya.

"Dengan hal-hal tertentu, kami sedikit terbatasi dengan pengaturan, cara mobil berperilaku."