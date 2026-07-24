Norris Menjaga Ekspektasinya dengan Upgrade McLaren di Hungaria

Lando Norris berbagi ekspektasinya tentang peningkatan performa McLaren di Grand Prix Hungaria.

Norris is wary about overplaying McLaren's upgrade
Norris is wary about overplaying McLaren's upgrade

Lando Norris menjaga ekspektasinya terhadap paket upgrade McLaren di Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

McLaren membawa peningkatan signifikan pada mobil MCL40-nya di Budapest untuk meningkatkan daya saingnya pada tahap penting musim ini menjelang jeda musim panas F1.

Sebagai bagian dari paket tersebut, McLaren akhirnya menguji desain sayap belakang 'Macarena' miliknya sendiri yang seharusnya debut di Austria, serta menguji elemen aerodinamis lebih lanjut selama sesi latihan Jumat di Hungaroring.

Norris in the Budapest paddock on Thursday
Norris in the Budapest paddock on Thursday

Meski McLaren punya rekam jejak yang kuat dalam hal kualitas upgrade, Norris tetap waspada setelah beberapa masalah awal dengan pembaruan mobil musim ini.

“Kami mungkin masih memiliki paket Power Unit terlengkap terbaik. Kami berharap untuk akhir pekan yang baik di Spa, dan berharap ini bisa menjadi akhir pekan yang baik di sini,” kata juara dunia bertahan itu kepada wartawan di Budapest.

“Tunggu saja dan lihat peningkatan mesinnya. Kami ingin optimis tentang hal itu. Kami ingin percaya diri dan berharap itu memperbaiki beberapa masalah yang saat ini kami hadapi dan yang membatasi kami.

“Ada beberapa peningkatan tahun ini yang mungkin tidak berjalan sesuai harapan, jadi saya rasa kami sedikit lebih berhati-hati dan menunggu untuk melihat apakah hasilnya sesuai harapan.

“Jika berhasil, saya rasa itu pasti akan memberi kami dorongan yang baik dan menambah performa mobil secara signifikan.

“Ini adalah trek yang biasanya kami tampilkan dengan baik di masa lalu, jadi saya berharap, secara keseluruhan, ini adalah trek yang bagus untuk kami. Semoga kami bisa menjalani akhir pekan yang baik, jadi saya menantikannya.”

McLaren hopes the upgrade brings more competitiveness
McLaren hopes the upgrade brings more competitiveness

Rekan setim McLaren, Oscar Piastri, berharap upgrade yang terfokus pada lantai baru itu akan menjadi langkah maju yang layak bagi tim.

berharap peningkatan yang dibangun di sekitar lantai yang didesain ulang ini akan menjadi langkah maju yang layak bagi tim.

“Kita akan mengetahuinya besok. Saya pikir kita seharusnya sedikit lebih kompetitif,” kata pembalap Australia itu.

“Kami memiliki beberapa peningkatan akhir pekan ini, jadi mudah-mudahan itu membuat kami sedikit lebih dekat untuk dapat bertarung.

“Saya pikir di Spa, khususnya dalam balapan, kami mungkin sedikit lebih kompetitif daripada yang kami harapkan, jadi itu adalah hal yang baik.”

Dalam acara pratinjau McLaren, Senior Director of Racing Randy Singh mengatakan: "Kami memiliki paket peningkatan yang akan tiba akhir pekan ini, dan dalam musim yang sangat kompetitif ini, setiap pengembangan sangat penting, jadi akan sangat bagus untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kinerja komponen-komponen tersebut selama latihan bebas.

Tujuan kami adalah untuk memaksimalkan semua yang kami miliki, membawa momentum positif ke masa jeda dan menempatkan diri kami pada posisi terkuat untuk paruh kedua kejuaraan."

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F1
Lando Norris
Oscar Piastri
McLaren
Norris Menjaga Ekspektasinya dengan Upgrade McLaren di Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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