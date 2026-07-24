Malaysia Berpeluang Kembali Gelar F1 saat Timur Tengah Memanas

Malaysia berpotensi kembali secara mengejutkan ke kalender F1 tahun ini.

Malaysia last hosted F1 in 2017
Malaysia last hosted F1 in 2017

Grand Prix Malaysia berpotensi kembali masuk kalender Formula 1 musim ini jika balapan yang direncanakan di Timur Tengah tidak dapat digelar.

Keraguan muncul mengenai apakah balapan Formula 1 yang direncanakan di Timur Tengah, termasuk Grand Prix Qatar dan Abu Dhabi yang menutup musim, dapat digelar di tengah konflik yang berlangsung di wilayah tersebut.

Perang AS-Israel dengan Iran juga mengacaukan rencana F1 untuk mengembalikan Grand Prix Bahrain. Putaran Bahrain dan Arab Saudi, yang awalnya dijadwalkan pada bulan April, dibatalkan karena konflik tersebut.

Verstappen won the last F1 race held at Sepang
Verstappen won the last F1 race held at Sepang

F1 berharap dapat mengembalikan Bahrain ke kalender pada tanggal yang tersedia antara putaran Baku dan Singapura pada 4 Oktober, sebuah langkah yang akan menciptakan triple-header jelang flyaway ke Amerika.

Dengan perang yang masih berlangsung, semakin banyak keraguan apakah hal itu akan mungkin terjadi. Beberapa tempat lain kemudian mengajukan diri sebagai opsi cadangan yang mungkin untuk F1.

Malaysia kini sedang menyelidiki kemungkinan untuk menyediakan Sirkuit Internasional Sepang, yang terakhir kali menjadi tuan rumah balapan F1 pada tahun 2017.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Dr. Mohammed Taufiq Johari, mengatakan pemerintah telah menerima "informasi awal tentang kemungkinan menyelenggarakan balapan F1 di Sirkuit Internasional Sepang untuk menggantikan Grand Prix Bahrain."

“Dalam hal ini, diskusi dan penelitian oleh KBS saat ini sedang berlangsung,” lanjut pernyataan tersebut.

“KBS tetap berkomitmen pada misinya untuk terus mendukung pengembangan olahraga nasional, termasuk motorsports. Perkembangan lebih lanjut akan diumumkan setelah diselesaikan.”

F1 president and CEO Stefano Domenicali
F1 president and CEO Stefano Domenicali

F1 belum secara terbuka mengakui tawaran Malaysia, namun Crash.net memahami bahwa itu adalah salah satu opsi yang dapat dievaluasi jika diperlukan.

Portimao, Imola, dan Istanbul juga disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti.

CEO F1 Stefano Domenicali baru-baru ini mengungkapkan bahwa agar Bahrain dapat kembali menjadi tuan rumah, keputusan perlu dibuat sebelum jeda musim panas, yang dimulai setelah Grand Prix Hungaria akhir pekan ini pada 26 Juli.

Keputusan tersebut dapat dipercepat dengan adanya pembaruan mengenai balapan World Endurance Championship yang direncanakan di Timur Tengah, yang diperkirakan akan dibatalkan dalam pertemuan FIA World Motor Sport Council (WMSC) terbaru akhir pekan ini.

Tags:

F1
Malaysia Berpeluang Kembali Gelar F1 saat Timur Tengah Memanas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Norris Menjaga Ekspektasinya dengan Upgrade McLaren di Hungaria
Norris is wary about overplaying McLaren's upgrade
F1 News
Leclerc Akui Dirinya Terlalu Agresif saat Insiden Piastri di Belgia
Leclerc held his hands up about his defence against Piastri
F1 News
Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria
AMR26B in the Hungary pit lane
F1 News
Mercedes Siapkan Perbaikan untuk Masalah Software Power Unit Russell
Mercedes hopes it has fixed the issue that hampered Russell at Spa
F1 News
Seberapa Penting Upgrade Hungaria bagi Masa Depan Aston Martin?
Alonso in Spa
F1 News
Empat Pembalap akan Digantikan Rookie untuk FP1 GP Hungaria
Fornaroli in Barcelona

Latest News

F1 News
Verstappen Sudah Memprediksi Masalah Mesin 2026 Sejak Lama
1h ago
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Hungarian GP
F1 News
Norris Menjaga Ekspektasinya dengan Upgrade McLaren di Hungaria
2h ago
Norris is wary about overplaying McLaren's upgrade
F1 News
Malaysia Berpeluang Kembali Gelar F1 saat Timur Tengah Memanas
3h ago
Malaysia last hosted F1 in 2017
F1 News
Leclerc Akui Dirinya Terlalu Agresif saat Insiden Piastri di Belgia
5h ago
Leclerc held his hands up about his defence against Piastri
F1 News
Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria
6h ago
AMR26B in the Hungary pit lane

More News

F1 News
Mercedes Siapkan Perbaikan untuk Masalah Software Power Unit Russell
23/07/26
Mercedes hopes it has fixed the issue that hampered Russell at Spa
F1 News
Seberapa Penting Upgrade Hungaria bagi Masa Depan Aston Martin?
22/07/26
Alonso in Spa
F1 News
Empat Pembalap akan Digantikan Rookie untuk FP1 GP Hungaria
22/07/26
Fornaroli in Barcelona
F1 News
Mercedes Ungkap Masalah Mesin dengan Semua Mobilnya di GP Belgia
22/07/26
Mercedes engines suffered an unknown glitch out of Turn 1
F1 News
Ferrari Difavoritkan di Hungaria, Leclerc Tetap Waspada
22/07/26
Leclerc claimed a strong second at Spa