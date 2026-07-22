Empat Pembalap akan Digantikan Rookie untuk FP1 GP Hungaria

Empat pembalap reguler akan absen pada sesi latihan pertama Grand Prix Hungaria.

Fornaroli in Barcelona
Fornaroli in Barcelona
© XPB Images

McLaren, Haas, Alpine, dan Cadillac semuanya akan menurunkan pembalap rookie pada sesi latihan pembuka akhir pekan F1 GP Hungaria, yang terakhir sebelum kejuaraan memasuki fase istirahat musim panas.

Piastri adalah nama besar yang absen di jam pertama sesi latihan, dengan pembalap cadangan Leonardo Fornaroli dipercayakan untuk mengendarai MCL40, yang akan berlomba akhir pekan ini dengan paket peningkatan yang signifikan.

Herta previously lapped for Cadillac in Barcelona
Herta previously lapped for Cadillac in Barcelona
© XPB Images

Team Principal McLaren, Andrea Stella, baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa tim sedang mencari peluang lebih lanjut bagi Fornaroli di FP1 dengan tim lain, tetapi ada kemungkinan dia akan memiliki dua penampilan lagi bersama McLaren setelah pembalap cadangan lainnya, Pato O'Ward, meminta untuk dibebaskan dari tugasnya di F1.

Colton Herta akan melanjutkan upayanya menuju kursi F1 saat ia menggantikan Valtteri Bottas di Cadillac. Ini akan menjadi penampilan FP1 keduanya setelah Barcelona awal tahun ini, menggantikan Sergio Perez. Dengan kualifikasi F2 yang berlangsung tak lama setelah FP1, akan ada waktu persiapan yang minimal bagi Herta.

Di Haas, Oliver Bearman digantikan oleh pembalap veteran Jepang, Hyo Hirakawa. Pembalap berusia 32 tahun ini juga baru sekali tampil musim ini, menggantikan Esteban Ocon di Austria.

Aron will make his first Alpine FP1 session of the season
Aron will make his first Alpine FP1 session of the season

Paul Aron melengkapi daftar pembalap rookie, dengan Franco Colapinto digantikan oleh Alpine. Pembalap cadangan asal Estonia ini tampil untuk ketiga kalinya di FP1, meskipun ini adalah penampilan pertamanya untuk Alpine, setelah sebelumnya dipinjamkan ke Audi di Barcelona dan Austria.

F1 GP Hungaria 2026 - Perubahan pembalap untuk FP1

TimPembalap RegulerPembalap RookieSesi FP1 musim ini (rookie)
McLarenOscar PiastriLeonardo Fornaroli

2

CadillacValtteri BottasColton Herta

2

HaasOliver BearmanRyo Hirakawa

2

AlpineFranco ColapintoPaul Aron

3

Tags:

F1
2026
Hungary
McLaren
Empat Pembalap akan Digantikan Rookie untuk FP1 GP Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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