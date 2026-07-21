Duo Racing Bulls Pulang dari GP Belgia dengan Penerbangan Murah

Fans Formula 1 terkejut melihat kedua pembalap Racing Bulls, Liam Lawson dan Arvid Lindblad, bergabung dengan mereka dalam penerbangan murah EasyJet setelah Grand Prix Belgia.

,

Saat kemewahan perjalanan biasanya diasosiasikan dengan F1, termasuk para pembalap yang secara rutin memakai jet privat, Lawson dan Lindblad memilih opsi perjalanan yang lebih hemat biaya setelah balapan hari Minggu di Spa-Francorchamps.

Show Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Lawson membagikan swafoto dengan rekan setimnya yang masih rookie di F1 melalui Instagram Story-nya, dengan keterangan "Terima kasih EasyJet".

Unggahan tersebut tersebar di media sosial, dan disambut gembira oleh para penggemar yang memuji Lawson dan Lindblad.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Wah, kebetulan sekali bertemu dua pembalap F1 di penerbangan komersial?" tulis seorang pengguna Reddit.

Pengguna lain berkata: "Saya suka semuanya: mereka terbang bersama dan menggunakan maskapai penerbangan yang lebih murah. Seiring berjalannya musim, saya semakin menyukai tim ini."

Seorang memberikan komentar jahil bahwa Racing Bulls pasti beroperasi "sangat dekat dengan pelanggaran cost-cap".

The Racing Bulls pair clashed in Belgium

Spa-Francorchamps menjadi akhir pekan positif lainnya bagi Racing Bulls, di mana Lindblad memanfaatkan sepenuhnya VCARB 03 yang telah ditingkatkan untuk finis di urutan kesembilan di Spa, sementara Lawson berada di urutan ke-12.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun Racing Bulls mencetak dua poin lagi yang membuat tim asal Faenza ini sejajar dengan Alpine yang berada di posisi kelima dalam klasemen konstruktor, itu adalah kali pertama mereka gagal meraih poin ganda sejak Grand Prix Monako, empat putaran lalu.

hal itu menandai berakhirnya rentetan empat kali finis dengan dua poin berturut-turut bagi tim tersebut.

"Saya rasa setiap akhir pekan, saya semakin nyaman, semakin kompetitif," kata Lindblad kepada Sky Sports F1 setelah balapan. "Tentu saja ini adalah akhir pekan yang sempurna.

"Mungkin saya akan mengatakan akhir pekan terakhir yang begitu sempurna adalah di Kanada, di mana sayangnya saya tidak dapat mengikuti balapan.

"Sejujurnya saya tidak tahu pasti, tetapi saya hanya akan mengatakan bahwa setiap kali saya masuk ke dalam mobil, saya merasa lebih baik. Saya dan para insinyur, kami sangat akur, saling memahami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya sangat menikmati waktu saya saat ini. Tim melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk terus meningkatkan performa mobil dan itu terlihat di lintasan.”

Lawson akan mendapatkan paket peningkatan terbaru dari Racing Bulls di Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.