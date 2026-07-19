Red Bull Ungkap Pengganti Lambiase sebagai Engineer Max Verstappen

Red Bull telah menunjuk insinyur balap F1 Max Verstappen berikutnya, menurut laporan dari media Belanda.

Verstappen and Lambiase have forged one of F1's most successful pairings
Verstappen and Lambiase have forged one of F1's most successful pairings

Red Bull telah memilih siapa yang akan menggantikan Gianpiero Lambiase sebagai Race Engineer F1 Max Verstappen.

Tom Hart akan mengambil alih posisi Lambiase yang pindah McLaren untuk mendampingi juara dunia empat kali Verstappen, seperti dilaporkan publikasi Belanda, De Telegraaf.

Menurut jurnalis Belanda Erik van Haren, yang merupakan sumber terpercaya dalam segala hal tentang Verstappen, Red Bull telah mencapai kesepakatan dengan Hart untuk menggantikan Lambiase.

Tom Hart will succeed Gianpiero Lambiase
Tom Hart will succeed Gianpiero Lambiase

Hart, yang telah menjadi Performance Engineer Verstappen sejak 2020, awalnya akan meninggalkan Red Bull untuk bergabung dengan Williams.

Namun, ia kini akan tetap bersama Red Bull setelah Team Principal Lauren Mekies dan bos Williams, James Vowles, mencapai kesepakatan untuk membatalkan kepindahan tersebut.

Hart bukanlah insinyur performa pertama yang akhirnya dipromosikan menjadi Race Engineer.

Marcus Dudley sebelumnya menjabat sebagai insinyur performa Lewis Hamilton di Mercedes sebelum diangkat menjadi insinyur balap George Russell pada tahun 2023.

Lambiase, yang telah menjadi insinyur balap Verstappen selama dekade terakhir, telah setuju untuk bergabung dengan McLaren dan menjadi kepala divisi balap tim mulai tahun 2028.

Masa depan Verstappen sendiri masih belum jelas di tengah rumor bahwa ia mungkin akan mengikuti jejak Lambiase ke McLaren.

Verstappen's future remains the hot topic in F1
Verstappen's future remains the hot topic in F1

Meskipun terikat kontrak dengan Red Bull hingga akhir tahun 2028, Verstappen memiliki klausul performa dalam kesepakatannya saat ini yang memungkinkannya untuk pergi pada akhir tahun jika ia menginginkannya.

Verstappen menolak untuk menanggapi spekulasi yang beredar luas seputar masa depannya, tetapi manajernya, Raymond Vermeulen, baru-baru ini mengungkapkan bahwa niat pembalap berusia 28 tahun itu adalah untuk menyelesaikan sisa kontraknya dengan Red Bull.

Bahkan jika Verstappen pergi, Hart akan tetap mengambil posisi sebagai Race Engineer di Red Bull.

"Kami telah berdiskusi dengan baik tentang hal itu dan akan bodoh jika saya mencoba menahannya ketika Anda mendapatkan kesempatan seperti itu," kata Verstappen tentang kepindahan Lambiase ke McLaren di Grand Prix Miami.

"Saya sangat senang untuknya. Kami masih bekerja sama tahun ini, tahun depan. Waktu berubah dalam karier Anda dan itu adalah kesempatan yang sangat baik baginya, jadi saya senang untuknya dan sebagai tim, kami terus berjuang bersama, terus menatap ke depan. 

"Demi kepentingan tim di masa depan, kami mencoba menemukan orang-orang terbaik untuk menggantikannya."

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Red Bull Ungkap Pengganti Lambiase sebagai Engineer Max Verstappen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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