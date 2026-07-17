Isack Hadjar Menerima Penalti Start Belakang Grid di GP Belgia

Lebih banyak penalti grid telah dikonfirmasi karena perubahan mesin di F1 GP Belgia.

Hadjar is expected to start last in Belgium
Hadjar is expected to start last in Belgium

Isack Hadjar akan memulai Grand Prix Belgia dari posisi paling belakang setelah Red Bull mengganti Power Unit di mobilnya

RB22 milik Hadjar akan dilengkapi dengan Internal Combustion Engine (ICE), Turbocharger (TC), dan knalpot baru. Ketiga komponen tersebut sudah melebihi alokasi untuk pembalap Prancis itu di musim 2026.

Akibatnya, Hadjar akan memulai balapan hari Minggu di Spa-Francorchamps dari posisi paling belakang.

Hadjar has taken on multiple new power unit elements
Hadjar has taken on multiple new power unit elements

Perubahan ini sudah diperkirakan dari Red Bull, dengan Hadjar mengkonfirmasi kepada stasiun televisi Prancis Canal+ bahwa ia akan memulai balapan dari posisi paling belakang.

“Tujuannya adalah untuk fokus pada kecepatan balapan,” kata Hadjar. “Kami tahu bahwa fokusnya akan lebih sedikit pada performa di kualifikasi. Kami mungkin akan memulai di posisi ke-22.

“Tetapi ini adalah sirkuit di mana menyalip itu mungkin. Banyak hal bisa terjadi. Kami memiliki kecepatan yang bagus, jadi saya berharap bisa bersenang-senang pada hari Minggu.”

Hadjar terpaksa mundur dari Grand Prix Australia yang membuka musim karena kerusakan unit daya dan mengalami masalah lebih lanjut di Grand Prix Monaco.

Lance Stroll juga dihukum penalti grid10 posisi di grid setelah Aston Martin memilih untuk memasang MGU-K keempat.

Norris at Silverstone
Norris at Silverstone
© XPB Images

Penalti 10 posisi di grid untuk juara dunia bertahan Lando Norris juga secara resmi dikonfirmasi oleh badan pengatur F1, FIA.

McLaren mengumumkan pada hari Kamis bahwa MCL40 milik Norris akan mengalami kerusakan unit elektronik kontrol keempat di Spa, yang berarti ia akan memulai balapan tidak lebih dari posisi ke-11.

Pernyataan McLaren berbunyi: "Unit elektronik daya pertama Mobil Nomor 1 mengalami masalah fatal di China, yang berarti Lando tidak dapat memulai balapan."

"Power Electronic Unit kedua Lando, yang dipasang di Jepang, perlu ditarik untuk perbaikan setelah mengalami masalah di Sesi Latihan Bebas, yang mengharuskan penggunaan unit elektronik daya ketiga dan terakhir dalam alokasi yang diizinkan.

"Meskipun unit elektronik daya kedua dapat diperbaiki setelah Grand Prix Jepang, unit tersebut mengalami masalah fatal di FP2 di Monaco, dan ditarik dari alokasi kami sekali lagi.

"Meskipun unit elektronik daya yang kami pasang di Jepang, dan telah digunakan di setiap sesi sejak Miami, telah bekerja dengan andal, Mercedes-AMG High Performance Powertrains sejak itu telah memperkenalkan serangkaian perbaikan keandalan pada sistem elektronik daya baru mereka.

"Namun, untuk memanfaatkan peningkatan ini, kami harus memberikan penalti 10 posisi di grid start pada mobil Lando agar dapat menggunakan unit baru.

"Kami memilih untuk melakukan ini di Belgia, sirkuit di mana aksi saling menyalip relatif lebih sering terjadi, dibandingkan dengan dua balapan berikutnya di Hungaria dan Zandvoort.

"Kami sekarang berencana untuk menggunakan unit elektronik daya keempat ini untuk sisa musim ini, untuk memaksimalkan keandalan sekaligus meminimalkan penalti olahraga pada Lando."

Tags:

F1
Red Bull
Isack Hadjar
Isack Hadjar Menerima Penalti Start Belakang Grid di GP Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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