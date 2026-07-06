Verstappen Keluhkan Sayap Belakang Red Bull setelah Kecelakaan GP Inggris

Max Verstappen mengalami kecelakaan dan tersingkir dari Grand Prix Inggris dengan enam lap tersisa.

Max Verstappen at the 2026 British Grand Prix
Max Verstappen at the 2026 British Grand Prix
Add as a preferred source

Max Verstappen menyebut sayap belakang Red Bull "sangat berbahaya" setelah mengalami kecelakaan untuk kedua kalinya secara beruntun pada Formula 1 Grand Prix Inggris.

Juara dunia empat kali itu mengeluhkan Red Bull-nya sepanjang akhir pekan Silverstone, semuanya memuncak setelah ia tersingkir dari posisi ketiga hanya beberapa lap sebelum finis karena masalah pada sayap belakang membuatnya terlempar ke gravel di tikungan Stowe.

Ini adalah masalah kedua dengan sayap 'Macarena' Red Bull dalam dua akhir pekan berturut-turut, setelah Verstappen juga menyalahkan perangkat tersebut atas kecelakaan yang dialaminya saat kualifikasi di Red Bull Ring.

Verstappen's Red Bull is craned back to the pits
Verstappen's Red Bull is craned back to the pits
© XPB Images

“Ya, seperti di Austria, tapi kesalahan yang berbeda namun berujung pada hasil yang sama,” kata Verstappen ketika ditanya oleh Crash.net apakah sayap belakang menjadi penyebabnya.

“Jadi sekali lagi, saat berbelok di tikungan, sayap belakang tidak menutup sepenuhnya, dan Anda kehilangan banyak downforce karenanya. Anda langsung tergelincir keluar lintasan.

Dia menambahkan: “Pada titik ini, ini sangat berbahaya, karena saya bisa saja melukai diri sendiri dua kali. Saya beruntung di Austria; saya beruntung di sini. Tapi itulah mengapa Anda benar-benar muak dengan hal ini.”

Verstappen at Silverstone
Verstappen at Silverstone
© XPB Images

Meskipun mengeluhkan kurangnya performa, Verstappen berada di tiga besar saat kecelakaan terjadi, dan berada di jalur untuk podium yang tampaknya mustahil sepanjang akhir pekan.

Namun, ia sadar bahwa hasil ini tidak bisa diraih berdasarkan kecepatannya, karena George Russell dan Kimi Antonelli mengalami masalah, dan Lewis Hamilton tertahan oleh penalti lima detik karena kesalahan saat start.

“[Saya] beruntung, tentu saja, dengan semua yang terjadi di sekitar saya,” kata Verstappen. “Dengan penalti untuk Lewis, ban bocor untuk George, masalah Kimi. Jadi, bahkan jika kami finis di podium, Anda menerimanya, tetapi itu sama sekali tidak pantas, karena dengan ban keras, kami benar-benar lambat.

“Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menahan George dan Lewis begitu lama.

“Sepanjang akhir pekan saya mengalami masalah keseimbangan yang buruk, kecepatan tertinggi saya tidak sebanding dengan mobil lain di garasi. Dan kemudian, balapan berjalan persis sama, seperti yang sudah saya prediksi.”

Bos tim Laurent Mekies menyatakan di Austria bahwa paket peningkatan yang diperkenalkan di sana akan memainkan peran penting dalam keputusan Verstappen apakah akan tetap bersama Red Bull hingga tahun 2027 atau tidak.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang hal ini, Verstappen berkata: “Saya tidak akan mengatakan apa pun tentang itu. Tidak adil untuk mengatakan apa pun tentang itu sekarang.”

Verstappen Keluhkan Sayap Belakang Red Bull setelah Kecelakaan GP Inggris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
'Tidak Ada Gunanya' - Verstappen Luapkan Kekecewaan usai Kualifikasi GP Inggris
04/07/26
Verstappen was frustrated after a tough qualifying
F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Antonelli Kalahkan Duo Ferrari untuk Pole Silverstone
04/07/26
The top three in British GP qualifying
F1 News
Verstappen Mempertanyakan Parade Lap F1 dengan Gokart Lego
04/07/26
Verstappen is not a fan of the Lego parade lap
F1 News
Antonelli Kerahkan Segalanya untuk Menyalip Hamilton di Sprint Silverstone
04/07/26
Antonelli celebrates at Silverstone
F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Antonelli Gagalkan Kemenangan Sprint Hamilton
04/07/26
The top three in the Silverstone sprint race
F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Hamilton Kalahkan Antonelli untuk Pole Sprint Race
03/07/26
Hamilton celebrates his Silverstone sprint pole

Latest News

F1 News
Verstappen Keluhkan Sayap Belakang Red Bull setelah Kecelakaan GP Inggris
15s ago
Max Verstappen at the 2026 British Grand Prix
F1 News
Ferrari Tidak Menyesali Keputusan Pit Hamilton di Akhir GP Inggris
4h ago
Hamilton congratulates Leclerc, despite the team losing a one-two result
F1 News
Lolos dari Penalti Pasca-Balapan, Hamilton Pertahankan Podium GP Inggris
19h ago
Lewis Hamilton at the British Grand Prix
F1 News
FIA Ungkap Masalah Software di Balik Kebingungan Safety Car GP Inggris
19h ago
The Safety Car led the cars to the finish at Silverstone
F1 News
Horner Kembali ke Paddock F1 untuk Pertama Kalinya Sejak Dipecat Red Bull
21h ago
Horner was sacked last July by Red Bull

More News

F1 News
McLaren 'Terkejut' Mercedes Bisa Kembali Menemukan Celah Power Unit
23h ago
McLaren is one of Mercedes' three customer teams
F1 News
'Tidak Ada Gunanya' - Verstappen Luapkan Kekecewaan usai Kualifikasi GP Inggris
04/07/26
Verstappen was frustrated after a tough qualifying
F1 News
Verstappen Mempertanyakan Parade Lap F1 dengan Gokart Lego
04/07/26
Verstappen is not a fan of the Lego parade lap
F1 News
McLaren Masih Menunggu Power Unit Spesifikasi Terbaru dari Mercedes
04/07/26
Norris driving McLaren's one-off livery at the British Grand Prix
F1 News
Antonelli Kerahkan Segalanya untuk Menyalip Hamilton di Sprint Silverstone
04/07/26
Antonelli celebrates at Silverstone