Verstappen Keluhkan Sayap Belakang Red Bull setelah Kecelakaan GP Inggris

Max Verstappen menyebut sayap belakang Red Bull "sangat berbahaya" setelah mengalami kecelakaan untuk kedua kalinya secara beruntun pada Formula 1 Grand Prix Inggris.

Juara dunia empat kali itu mengeluhkan Red Bull-nya sepanjang akhir pekan Silverstone, semuanya memuncak setelah ia tersingkir dari posisi ketiga hanya beberapa lap sebelum finis karena masalah pada sayap belakang membuatnya terlempar ke gravel di tikungan Stowe.

Ini adalah masalah kedua dengan sayap 'Macarena' Red Bull dalam dua akhir pekan berturut-turut, setelah Verstappen juga menyalahkan perangkat tersebut atas kecelakaan yang dialaminya saat kualifikasi di Red Bull Ring.

Verstappen's Red Bull is craned back to the pits © XPB Images

“Ya, seperti di Austria, tapi kesalahan yang berbeda namun berujung pada hasil yang sama,” kata Verstappen ketika ditanya oleh Crash.net apakah sayap belakang menjadi penyebabnya.

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“Jadi sekali lagi, saat berbelok di tikungan, sayap belakang tidak menutup sepenuhnya, dan Anda kehilangan banyak downforce karenanya. Anda langsung tergelincir keluar lintasan.

Dia menambahkan: “Pada titik ini, ini sangat berbahaya, karena saya bisa saja melukai diri sendiri dua kali. Saya beruntung di Austria; saya beruntung di sini. Tapi itulah mengapa Anda benar-benar muak dengan hal ini.”

Verstappen at Silverstone © XPB Images

Meskipun mengeluhkan kurangnya performa, Verstappen berada di tiga besar saat kecelakaan terjadi, dan berada di jalur untuk podium yang tampaknya mustahil sepanjang akhir pekan.

Namun, ia sadar bahwa hasil ini tidak bisa diraih berdasarkan kecepatannya, karena George Russell dan Kimi Antonelli mengalami masalah, dan Lewis Hamilton tertahan oleh penalti lima detik karena kesalahan saat start.

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“[Saya] beruntung, tentu saja, dengan semua yang terjadi di sekitar saya,” kata Verstappen. “Dengan penalti untuk Lewis, ban bocor untuk George, masalah Kimi. Jadi, bahkan jika kami finis di podium, Anda menerimanya, tetapi itu sama sekali tidak pantas, karena dengan ban keras, kami benar-benar lambat.

“Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menahan George dan Lewis begitu lama.

“Sepanjang akhir pekan saya mengalami masalah keseimbangan yang buruk, kecepatan tertinggi saya tidak sebanding dengan mobil lain di garasi. Dan kemudian, balapan berjalan persis sama, seperti yang sudah saya prediksi.”

Bos tim Laurent Mekies menyatakan di Austria bahwa paket peningkatan yang diperkenalkan di sana akan memainkan peran penting dalam keputusan Verstappen apakah akan tetap bersama Red Bull hingga tahun 2027 atau tidak.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang hal ini, Verstappen berkata: “Saya tidak akan mengatakan apa pun tentang itu. Tidak adil untuk mengatakan apa pun tentang itu sekarang.”

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