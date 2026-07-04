McLaren Masih Menunggu Power Unit Spesifikasi Terbaru dari Mercedes

McLaren jadi satu-satunya tim pelanggan Mercedes yang belum menerima unit daya F1 terbaru mereka.

Norris driving McLaren's one-off livery at the British Grand Prix
Norris driving McLaren's one-off livery at the British Grand Prix
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McLaren F1 masih menunggu peningkatan unit daya terbaru dari Mercede, ujar CEO Zack Brown.

Mercedes memperkenalkan mesin spesifikasi terbarunya pada ke mobil George Russell dan Andrea Kimi Antonelli di Grand Prix Austria terakhir kali.

Power Unit baru ini tidak menampilkan peningkatan terkait performa, tetapi memiliki baterai yang dimodifikasi dalam upaya untuk meningkatkan reabilitas setelah serangkaian kegagalan baru-baru ini.

Mercedes has won all but one of the eight races to have taken place so far in 2026
Mercedes has won all but one of the eight races to have taken place so far in 2026

Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, mengisyaratkan di Austria bahwa mesin terbaru memiliki "sedikit lebih banyak bumbu".

Mesin-mesin ini sudah mulai didistribusikan ke tim-tim pelanggan Mercedes, dengan Williams dan Alpine menerima unit daya terbaru di Silverstone.

Tidak seperti tim pelanggan lainnya, McLaren belum beralih ke spesifikasi terbaru mesin V6 Mercedes.

“Kami perlu mendapatkan mesin Mercedes terbaru,” kata Brown kepada media, termasuk Crash.net, pada hari Jumat di Grand Prix Inggris.

“Kami satu-satunya yang belum memiliki mesin baru, yang akan segera datang untuk kami.”

Ketika ditanya apakah McLaren frustrasi karena belum mendapatkan Power Unit Mercedes terbaru, Brown menjawab: “Tentu saja kami ingin memilikinya.

“Setiap kali Anda tahu akan ada peningkatan performa tetapi belum ada di mobil Anda, Anda ingin mendapatkannya secepat mungkin.

“Tetapi saya tidak akan mengatakan itu adalah rasa frustrasi. Itu memang sudah seperti itu dan kami hanya akan terus fokus dan terus berusaha keras, dan Power Unit itu akan segera terpasang.”

Brown explained why McLaren is yet to get the latest Mercedes engine
Brown explained why McLaren is yet to get the latest Mercedes engine

Brown menjelaskan bahwa mesin yang saat ini digunakan McLaren masih memiliki masa pakai yang cukup, artinya tidak perlu diganti sekarang.

“Kita harus melakukan siklus penggantian mesin, dan mesin kita saat ini masih memiliki masa pakai yang cukup, jadi kita perlu menunggu sampai kita melakukan penggantian mesin,” katanya.

“Williams melakukan penggantian karena Carlos [Sainz] mengalami masalah. Dia perlu mengganti mesin. Saya tidak ingat persis skenarionya, tetapi saya pikir ada dua mesin seperti itu. Jadi, ini hanya masalah waktu.”

McLaren belum memenangkan satu balapan pun di tahun 2026, dengan Mercedes meraih tujuh kemenangan dan Ferrari mencetak satu-satunya kemenangan Grand Prix non-Mercedes sejauh musim ini.

Meskipun demikian, Brown yakin McLaren akan mengejar para rivalnya dengan pengembangan yang direncanakan.

“Kami masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan,” akunya. “Kami akan mengejar. Saya pikir kami akan memenangkan balapan tahun ini, jadi cukup optimis untuk masa depan.”

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McLaren Masih Menunggu Power Unit Spesifikasi Terbaru dari Mercedes
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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