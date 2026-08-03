Mercedes Siapkan Upgrade Besar untuk setelah Libur Musim Panas

Deputy Technical Director Mercedes, Simone Resta, mengatakan tim akan fokus pada paket peningkatan "cukup besar" untuk mobil Formula 1 mereka tahun 2026 setelah jeda musim panas.

Mercedes muncul sebagai kandidat terdepan di awal siklus regulasi baru F1 dengan memenangkan delapan dari 11 putaran pembuka antara Andrea Kimi Antonelli (6) dan George Russell (2).

Mercedes memimpin kedua kejuaraan, dengan Antonelli unggul 50 poin atas Lewis Hamilton dari Ferrari pada jeda musim panas.

Mercedes has won eight of the first 11 races

Silver Arrows memperkenalkan paket peningkatan besar di Grand Prix Kanada, tetapi sebagian besar berfokus pada pembaruan kecil di sekitarnya.

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Namun, Resta mengisyaratkan bahwa Mercedes akan mengerjakan paket peningkatan yang lebih substansial di paruh kedua musim ini.

“Pada akhirnya, saya pikir kami mencoba untuk melakukan pengembangan yang kuat untuk balapan pertama dari tes musim dingin,” kata Resta di Hungaria.

“Kemudian, di hampir setiap balapan, kami selalu melakukan peningkatan kecil di sana-sini, dan kemudian peningkatan besar lainnya di Kanada.

“Kami selalu berusaha untuk terus melakukan peningkatan kecil di sana-sini di setiap balapan.

“Tentu saja, kami telah melihat tim-tim lain membawa lebih banyak perlengkapan daripada kami, yang bagus untuk mereka, dan kami masih berusaha untuk membawa beberapa perlengkapan di setiap balapan.

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“Mungkin, setelah penutupan sementara, kami akan mencoba fokus untuk menghadirkan sesuatu yang lebih besar pada mobil.

“Jadi, kami jelas fokus untuk mengembangkan mobil di setiap ajang, tetapi juga mencoba berpikir lebih besar dengan menghadirkan peningkatan lebih lanjut pada mobil.”

Hamilton and Antonelli talk in Hungary © XPB Images

Hamilton vs Mercedes “membuat kejuaraan lebih baik”

Resta juga mengomentari pertarungan gelar Antonelli melawan Lewis Hamilton, yang memenangkan enam dari tujuh gelar dunianya bersama Mercedes.

“Pertama-tama, sangat menyenangkan melihat kedua pembalap [Antonelli dan George Russell] tampil di level yang sangat baik," ujarnya.

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“Ada beberapa pasang surut di berbagai balapan, tetapi pada dasarnya keduanya sangat kuat sejauh ini, dengan performa yang bagus.

“Ini sangat bagus karena meningkatkan level persaingan di antara mereka berdua. Tantangan dalam tim ini selalu sangat penting untuk daya saing tim secara keseluruhan.

“Itulah yang penting bagi kami. Senang melihat Lewis berjuang di barisan depan.

“Lewis telah menjalani perjalanan yang luar biasa di Brackley, dan balapan itu masih sangat berkesan baginya secara emosional.

“Jadi, senang melihatnya di sana. Senang melihatnya berjuang. Itu membuat olahraga ini lebih baik, jadi senang melihatnya.”

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