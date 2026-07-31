Russell "Perlu Istirahat" dari F1 di Tengah Serangkaian Nasib Buruk

George Russell mengalami serangkaian nasib buruk di paruh pertama musim F1 2026.

Russell is ready for a break after a tough start to the year
Russell is ready for a break after a tough start to the year
© XPB Images

George Russell mengatakan dirinya 'benar-benar membutuhkan istirahat' setelah paruh pertama musim Formula 1 yang berat, yang belum pernah ia alami sebelumnya dalam kariernya.

Pembalap Mercedes itu memasuki libur musim panas dengan selisih 59 poin di belakang rekan setimnya, Kimi Antonelli, dengan sebagian besar selisih tersebut berasal dari peristiwa di luar kendalinya.

Mulai dari kehilangan posisi karena intervensi Safety Car yang tidak tepat waktu di Suzuka, hingga masalah mobil di berbagai kesempatan - Russell memang kesulitan untuk beradaptasi dengan generasi mobil baru, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keberuntungan telah memainkan peran dalam posisinya saat ini.

Russell was taken out on the first lap at Spa
Russell was taken out on the first lap at Spa

Setelah mobilnya mengalami masalah saat start di Hungaria dan membuatnya terlempar ke belakang, Russell ditanya bagaimana ia mengatasi sisi mental dari masalah-masalah ini.

“Jangan kecewa dengan hal-hal di luar kendali Anda,” katanya. “Di Hungaria, balapan benar-benar hancur.

“Saya melakukan prosedur saya dengan benar di awal. Kecepatannya bagus. Hasilnya buruk. Tetapi hal-hal yang bisa saya kendalikan, semuanya baik-baik saja.

“Biasanya saya tidak merasa butuh istirahat. Tahun ini, saya benar-benar merasa membutuhkannya.”

Antonelli jumps from his Mercedes in Barcelona
Antonelli jumps from his Mercedes in Barcelona
© XPB Images

Bos Mercedes, Toto Wolff, berulang kali meminta maaf atas masalah yang dialami Russell, menegaskan bahwa itu tidak cukup baik, dan tim harus menyediakan mobil yang memungkinkan kedua pembalap untuk memperebutkan gelar di lintasan.

Namun Russell bukan satu-satunya yang mengalami masalah, Antonelli kehilangan potensi kemenangan di Spanyol dan Silverstone karena masalah mobil. Pelanggan Mercedes juga mengalami kesulitan, dengan McLaren yang secara khusus gagal memulai Grand Prix China dengan kedua mobil karena masalah Power unit.

“Masalah memang terjadi, tetapi seluruh tim juga merasakannya,” tambah Russell. “Jadi, mereka sama kesalnya dengan saya dengan bagaimana semuanya terjadi. Kita perlu introspeksi diri dan memastikan tidak ada kesalahan yang kita lakukan yang menyebabkan kesalahan-kesalahan ini.

“Jelas, Oscar [Piastri] juga mengalami hal serupa hari ini [mundur karena kerusakan girboks], bukan berarti kita satu-satunya, tetapi rasanya hal ini jauh lebih sering terjadi pada saya daripada yang lain.

“Semoga keadaan akan berbalik. Saya tidak berharap nasib buruk menimpa siapa pun, tetapi saya belum pernah mengalami musim seperti ini sepanjang karier saya, apalagi karier F1 saya.”

Tags:

F1
2026
George Russell
Mercedes
Russell
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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