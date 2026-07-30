Mercedes Tak Yakin Apakah Mesin Hungaria Russell Bisa Diperbaiki

Mercedes tidak yakin apakah mesin George Russell yang rusak di Grand Prix Hungaria dapat diperbaiki agar ia terhindar dari penalti setelah jeda musim panas.

Russell terpaksa mengganti unit daya mesinnya menjelang balapan hari Minggu di Hungaroring setelah retakan pada mesinnya menyebabkan kebocoran air saat kualifikasi.

Pembalap Inggris itu berhenti mendadak di lintasan pada akhir Q3 setelah Mercedes mendeteksi penurunan tekanan air. Akibatnya, tim harus mengganti unit daya mesin Russell dengan yang keempat di tahun 2026.

Russell was once again struck by misfortune

Ini adalah mesin terakhir dari alokasi empat penggantian tanpa penalti yang diizinkan untuk musim ini, artinya penggantian berikutnya akan membuat Russell mendapat penalti penurunan grid.

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Ketika ditanya apakah mesin Russell dapat diperbaiki setelah balapan hari Minggu, kepala tim Mercedes, Toto Wolff, mengakui: “Tidak yakin. Kita perlu memeriksa apakah kita dapat memperbaikinya. Ada retakan yang cukup besar.”

Baik Russell maupun rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, yang memimpin kejuaraan dunia dengan selisih 50 poin dari Lewis Hamilton dari Ferrari, sudah menggunakan mesin keempat mereka setelah serangkaian kegagalan keandalan tahun ini.

“Dalam hal penalti mesin, saya masih sangat berharap kita tidak perlu menerimanya. Dan kita perlu memutuskan kapan itu, kapan kita perlu menerimanya, di trek mana,” kata Wolff.

“Mungkin ada satu yang sangat istimewa bagi Kimi, tetapi di atas kertas tampaknya ini tempat yang tepat untuk mengambil penalti mesin. Perlu berbicara dengan Marco apakah kita ingin mengambil penalti mesin di Monza - Anda mengurangi tekanan di Monza dengan memulai dari belakang,” tambah Wolff bercanda, dalam komentar ringan kepada ayah Antonelli, yang berdiri di belakang area VIP Mercedes.

“Reabilitas kami… memang tidak bagus. Apakah kami akan mengambil penalti atau tidak, kita lihat saja nanti.”

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Antonelli is 59 points clear of Russell

Russell kembali mendapat pukulan dalam harapannya meraih gelar juara F1 setelah finis di urutan ketujuh di Hungaria, membuatnya semakin tertinggal dari Antonelli.

Mobil W17 milik pembalap Inggris itu mengalami masalah anti-stall saat lampu start padam, yang menyebabkan ia terlempar ke belakang, sebelum kemudian melakukan perlawanan yang mengesankan.

Namun, dengan Antonelli berhasil meraih podium di posisi ketiga, Russell kini tertinggal 59 poin dari pembalap remaja Italia tersebut.

“Saya sudah melewati titik kekecewaan sekarang, karena jika saya terus kecewa dengan semua yang terjadi, saya akan kecewa setiap hari,” kata Russell.

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“Jadi, intinya, saya harus tetap positif. Ada masalah teknis lain yang benar-benar merusak balapan, tetapi kecepatan dan hal-hal positifnya, kecepatannya sangat kuat.

“Tim mengatakan kecepatannya sekuat tim lain di luar sana, yang mana saya belum pernah berada di level itu selama dua atau tiga balapan terakhir, atau tiga balapan terakhir. Jadi, saya akan mengambil hal-hal positif di sana, tetapi ya, sungguh luar biasa daftar hal-hal yang terjadi musim ini.”