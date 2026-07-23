Mercedes Siapkan Perbaikan untuk Masalah Software Power Unit Russell

Mercedes akan memperkenalkan perbaikan software Power Unit di Grand Prix Hungaria yang diharapkan dapat mengatasi masalah deployment yang dialami George Russell di Belgia.

Russell menghadapi perbedaan kecepatan di lintasan lurus yang signifikan dibandingkan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sepanjang akhir pekan di Spa, yang menyebabkan ia lolos kualifikasi lebih dari setengah detik di belakang pembalap remaja Italia tersebut.

Masalah itu juga yang membuat Russell tersingkir dari balapan di Spa-Francorchamps, ia kekurangan tenaga pada mobil Mercedes-nya yang membuatnya kehilangan posisi di Kemmel Straight selepas start, dan memicu insiden dengan Lewis Hamilton di Les Combes.

Former team-mates Russell and Hamilton tangled on lap one

Dalam beberapa hari antara Spa dan putaran selanjutnya akhir pekan ini di Hungaria, Mercedes akhirnya menemukan alasan kenapa Russell lebih lambat dibandingkan Antonelli.

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“Saya merasa baik sekarang,” kata Russell kepada wartawan di Budapest pada hari Kamis. “Saya pikir kami telah menemukan beberapa masalah yang menghambat kami selama akhir pekan di Spa dan itu menyegarkan untuk didengar dan melihat kerja keras yang telah dilakukan di pabrik untuk menemukan akar masalahnya.”

Ketika ditanya untuk mengklarifikasi apakah masalah tersebut telah diperbaiki untuk akhir pekan ini, Russell menjawab: “Ya, kami yakin begitu… Masalah kalibrasi utama yang kami lihat, kami harap – dan kami cukup yakin – akan diperbaiki di sini.”

Mercedes mengidentifikasi sumber masalah Power Unit Russell adalah perangkat lunaknya, masalah yang juga dialami pembalap bermesin Mercedes lain seperti Oscar Piastri (McLaren).

“Pada intinya, itu adalah angka-angka di layar yang tidak dikalibrasi dengan benar. Jadi bukan berarti perangkat kerasnya salah atau ada masalah dengan perangkat kerasnya,” jelas Russell.

“Ada dua masalah juga di Spa, saya rasa. Deployment tenaga tidak sepenuhnya optimal di sepanjang putaran. Kami melihat ini juga pada [Oscar] Piastri, yang memiliki masalah serupa. Jadi itu adalah salah satu masalah kami, tetapi di atas itu, kami memiliki sesuatu yang terpisah.

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“Semua itu terkait dengan kalibrasi yang kurang tepat. Saya tidak akan mengatakan itu hanya angka-angka di layar, tetapi sekarang kita tahu angka mana yang berpotensi tidak benar.

“Kita dapat memperbaikinya, mengkalibrasi ulang, dan membuat unit daya bekerja pada potensi penuhnya.”

Russell struggled all weekend at Spa © XPB Images

Setelah bekerja keras untuk menyesuaikan gaya balapnya setelah mengalami masalah serupa di Silverstone, Russell mengaku bahwa perbaikan ini merupakan sebuah kelegaan besar.

“Ini sangat melegakan, terutama saat saya mengemudi,” kata Russell.

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“Selama beberapa putaran di Silverstone dan kemudian sepanjang sebagian besar hari Jumat dan Sabtu di Spa, saya memikirkan bagaimana saya harus mengemudi agar unit daya cepat di lintasan lurus dan bagaimana saya menginjak pedal gas, penggunaan gigi, seberapa awal saya menginjak pedal gas.

“Data menunjukkan bahwa itu mungkin alasannya, tetapi ternyata bukan itu alasannya. Jadi semua upaya selama tiga sesi untuk mengoptimalkan kembali gaya mengemudi saya dengan teknik baru itu sia-sia.

“Jadi sekarang saya menantikan akhir pekan di mana saya bisa fokus mengemudi dengan cepat. Fokus pada hal-hal sederhana.

"Saya tahu saat itulah saya tampil maksimal, tetapi kita tidak berada dalam olahraga yang sederhana, jadi mengatakan 'mari kita fokus sepenuhnya pada hal-hal sederhana' terkadang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.”

Russell was taken out on the first lap at Spa

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Russell juga menjelaskan luapan emosinya melalui radio tim di Spa yang menjadi berita utama.

“Pada akhirnya, kita semua berada dalam situasi yang sama dan kita tahu bahwa apa yang terjadi di Spa dan tanda-tandanya terlihat di Silverstone, bukanlah standar yang kita inginkan secara kolektif. Itu bukan hanya saya yang marah kepada tim,” kata pembalap Inggris berusia 28 tahun itu.

“Tentu saja, ketika Anda baru saja tersingkir dari balapan dan Anda terjebak di area kerikil pada lap pertama, emosi Anda sangat tinggi, terutama dengan kejadian yang terjadi sebelum tikungan kelima.

“Bukan karena kurangnya upaya untuk mencari akar permasalahan yang kami duga. Kami kesulitan melihat tanda-tanda dari mana masalah itu berasal, tetapi Spa benar-benar memberi kami kesempatan besar untuk mencari masalahnya.

“Ketika tim memeriksa area ini, mereka menemukan masalahnya, dan itu sangat bagus. Mobil dan Power Unit ini sangat kompleks, Anda tidak dapat memeriksa setiap parameter kecil, karena jumlahnya sangat banyak.”

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