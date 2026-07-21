Piastri Kritik Power Unit F1 yang Terlalu Dikendalikan oleh Komputer

Oscar Piastri melancarkan kritik pedas terhadap regulasi mesin Formula 1 baru, mengklaim bahwa hasil kini ditentukan oleh "komputer yang berperilaku baik atau buruk".

Piastri menjadi nama terbaru yang mengeluhkan karakteristik Power Unit mereka selama akhir pekan Grand Prix dan Belgia baru-baru ini.

Mesin F1 2026 kembali menuai kritik di sirkuit Spa-Francorchamps yang lapar akan tenaga, yang menurut para pembalap menghilangkan perasaan istimewa atau menyenangkan saat berkendara, khususnya saat kualifikasi.

Piastri endured a frustrating qualifying at Spa

Piastri dibuat frustrasi setelah lolos kualifikasi di urutan ketujuh di Spa dan mengeluhkan defisit tenaga yang signifikan dibandingkan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris yang berada di urutan ketiga tercepat tetapi memulai balapan dari P13 karena penalti grid.

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"Ini menyebalkan. Saya tidak bisa mengatakannya dengan cara lain selain itu," kata Piastri setelah finis di urutan kelima di Grand Prix Belgia hari Minggu.

"Saya tentu bukan satu-satunya orang. Saya tahu George memiliki banyak masalah dengan itu akhir pekan ini, dan mungkin beberapa akhir pekan terakhir. Dan berbicara dengan beberapa orang lain, ceritanya serupa.

"Jadi, Anda tahu, ketika grid kualifikasi ditentukan oleh komputer yang berperilaku baik atau buruk, itu adalah cara balapan yang sangat buruk.

"Di sini jelas sekali hal itu dilebih-lebihkan dan diperburuk, tapi ya, ketika Anda datang dari sesi kualifikasi, Anda melihat semua tikungan dan berpikir, 'Saya setara dengan rekan setim saya, namun pada akhirnya saya tertinggal dua persepuluh detik'. Itu bukan perasaan yang menyenangkan."

Juara dunia bertahan Norris menggemakan kritik Piastri di Belgia, menyatakan bahwa para pembalap terhambat oleh Power Unit mereka.

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"Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Anda sebagai pembalap. Terkadang memang ada hubungannya, dan kita berbicara tentang menekan tombol beberapa meter lebih awal atau apa pun," jelasnya.

"Itu memang membuat perbedaan besar di beberapa waktu, tetapi ada hal-hal tertentu yang berada dalam kendali Anda dan banyak hal, terlalu banyak hal, yang berada di luar kendali Anda.

"Sangat disayangkan bahwa ada begitu banyak hal yang dapat menentukan kecepatan Anda sendiri dalam kualifikasi. Itu bukan tergantung pada pembalap.

"Itu hanya tergantung pada keberuntungan bahwa Power Unit melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang konyol."

Norris has also criticised the 2026 power units © XPB Images

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Yang mengkhawatirkan, menurut Piastri, belum ada solusi jangka pendek yang terlihat.

"Semuanya berkaitan dengan bagaimana sistem mengelola berbagai hal," tambah pembalap McLaren itu. "Perubahan flow bahan bakar dan pengurangan penggunaan tidak akan memperbaiki masalah spesifik tersebut.

"Ini berkaitan dengan bagaimana mesin dikalibrasi, bagaimana mesin belajar, hal itu sudah tertanam dalam mesin-mesin ini.

"Jelas, ini akan menjadi lebih baik seiring semua pabrikan lebih memahami mesin. Ini bukan hanya masalah bagi kami atau Mercedes, ini masalah bagi semua mesin, menurut beberapa pembalap lain. Tetapi fakta bahwa ini bahkan menjadi masalah cukup menjengkelkan bukan hanya bagi saya."

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