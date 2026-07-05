F1 GP Inggris 2026: Leclerc Menang saat Balapan Berakhir di Bawah Safety Car

Charles Leclerc meraih kemenangan pertamanya musim ini setelah Andrea Kimi Antonelli mengalami masalah di akhir F1 GP Inggris yang dramatis dan berakhir di tengah kebingungan Safety Car.

Leclerc unggul di depan Antonelli dengan start yang brilian dan memimpin di awal balapan, tapi Antonelli memiliki keunggulan ban yang 10 lap lebih muda dan dengan cepat mengejar Leclerc di tahap akhir sebelum balapannya berantak.

Antonelli mengalami kerusakan pada mobil Mercedes-nya karena keluar jalur di Copse dan terpaksa masuk pit dua kali, yang membuatnya turun ke posisi kesembilan. Namun, penalti waktu lima detik karena berulang kali keluar jalur membuatnya kehilangan poin sama sekali ketika balapan berakhir di bawah Safety Car.

Leclerc snatched the lead at the start

Terjadi kebingungan seputar akhir balapan, setelah Safety Car dikerahkan ketika Max Verstappen melebar di tikungan Stowe dan mobil Red Bull-nya terhenti di kerikil pada lap ke-48.

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Awalnya, pengawas balapan mengumumkan safety car akan berakhir di akhir lap sebelum terakhir, tetapi kemudian muncul pesan lain di layar waktu yang menyatakan bahwa safety car telah dikerahkan sekali lagi.

Akibatnya, 175.000 penonton Silverstone yang memecahkan rekor kehilangan kesempatan untuk menyaksikan adu cepat satu lap untuk menentukan pemenang.

Ferrari tampaknya akan mengamankan finis satu-dua, tetapi George Russell berhasil menyalip Lewis Hamilton ketika juara dunia tujuh kali itu masuk pit untuk mengganti ban lunak di bawah safety car saat Ferrari mengantisipasi restart.

Russell, yang balapannya tampaknya hancur karena ban bocor perlahan di awal, akhirnya melewati garis finis di depan Hamilton, yang menghadapi investigasi pasca-balapan atas potensi pelanggaran bendera kuning.

The late safety car confusion denied Ferrari a one-two

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Juara dunia bertahan Lando Norris finis keempat dengan McLaren-nya di depan Isack Hadjar, yang berada di posisi kelima untuk Red Bull.

Balapan berjalan kuat bagi Racing Bulls, dengan Liam Lawson memimpin rekan setimnya yang masih rookie, Arvid Lindblad, yang finis ketujuh dalam Grand Prix Inggris perdananya.

Gabriel Bortoleto berada di posisi kedelapan untuk Audi, dengan pasangan Alpine, Franco Colapinto dan Pierre Gasly, melengkapi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh.

Antonelli tergeser ke posisi ke-16 setelah penalti diterapkan dalam balapan yang terbukti merugikan dan menandai kemunduran lain bagi harapannya meraih gelar juara.

Hal ini membuat Antonelli hanya unggul 25 poin dari rekan setimnya di Mercedes, Russell, dalam klasemen kejuaraan pembalap, sementara Hamilton hanya tertinggal 32 poin di posisi ketiga.

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