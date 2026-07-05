F1 GP Inggris 2026: Leclerc Menang saat Balapan Berakhir di Bawah Safety Car

Hasil F1 GP Inggris 2026 di Silverstone, putaran 9 dari 22.

Leclerc celebrates his first win of F1 2026
Leclerc celebrates his first win of F1 2026
Add as a preferred source

Charles Leclerc meraih kemenangan pertamanya musim ini setelah Andrea Kimi Antonelli mengalami masalah di akhir F1 GP Inggris yang dramatis dan berakhir di tengah kebingungan Safety Car.

Leclerc unggul di depan Antonelli dengan start yang brilian dan memimpin di awal balapan, tapi Antonelli memiliki keunggulan ban yang 10 lap lebih muda dan dengan cepat mengejar Leclerc di tahap akhir sebelum balapannya berantak.

Antonelli mengalami kerusakan pada mobil Mercedes-nya karena keluar jalur di Copse dan terpaksa masuk pit dua kali, yang membuatnya turun ke posisi kesembilan. Namun, penalti waktu lima detik karena berulang kali keluar jalur membuatnya kehilangan poin sama sekali ketika balapan berakhir di bawah Safety Car.

Leclerc snatched the lead at the start
Leclerc snatched the lead at the start

Terjadi kebingungan seputar akhir balapan, setelah Safety Car dikerahkan ketika Max Verstappen melebar di tikungan Stowe dan mobil Red Bull-nya terhenti di kerikil pada lap ke-48.

Awalnya, pengawas balapan mengumumkan safety car akan berakhir di akhir lap sebelum terakhir, tetapi kemudian muncul pesan lain di layar waktu yang menyatakan bahwa safety car telah dikerahkan sekali lagi.

Akibatnya, 175.000 penonton Silverstone yang memecahkan rekor kehilangan kesempatan untuk menyaksikan adu cepat satu lap untuk menentukan pemenang.

Ferrari tampaknya akan mengamankan finis satu-dua, tetapi George Russell berhasil menyalip Lewis Hamilton ketika juara dunia tujuh kali itu masuk pit untuk mengganti ban lunak di bawah safety car saat Ferrari mengantisipasi restart.

Russell, yang balapannya tampaknya hancur karena ban bocor perlahan di awal, akhirnya melewati garis finis di depan Hamilton, yang menghadapi investigasi pasca-balapan atas potensi pelanggaran bendera kuning.

The late safety car confusion denied Ferrari a one-two
The late safety car confusion denied Ferrari a one-two

Juara dunia bertahan Lando Norris finis keempat dengan McLaren-nya di depan Isack Hadjar, yang berada di posisi kelima untuk Red Bull.

Balapan berjalan kuat bagi Racing Bulls, dengan Liam Lawson memimpin rekan setimnya yang masih rookie, Arvid Lindblad, yang finis ketujuh dalam Grand Prix Inggris perdananya.

Gabriel Bortoleto berada di posisi kedelapan untuk Audi, dengan pasangan Alpine, Franco Colapinto dan Pierre Gasly, melengkapi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh.

Antonelli tergeser ke posisi ke-16 setelah penalti diterapkan dalam balapan yang terbukti merugikan dan menandai kemunduran lain bagi harapannya meraih gelar juara.

Hal ini membuat Antonelli hanya unggul 25 poin dari rekan setimnya di Mercedes, Russell, dalam klasemen kejuaraan pembalap, sementara Hamilton hanya tertinggal 32 poin di posisi ketiga.

F1 GP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP52 Laps
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+0.427s
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+0.772s
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+1.149s
5Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+1.598s
6Liam LawsonNZDRacing Bulls+2.023s
7Arvid LindbladGBRRacing Bulls+2.214s
8Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+2.413s
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+3.229s
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+3.445s
11Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+4.014s
12Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+4.391s
13Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+5.245s
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+5.512s
15Sergio PerezMEXCadillac F1 Team+7.403s
16Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+8.005s
17Valtteri BottasFINCadillac F1 Team+8.162s
18Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+1 Lap
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+1 Lap
20Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+6 Laps
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+9 Laps
DNFNico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+16 Laps
F1 GP Inggris 2026: Leclerc Menang saat Balapan Berakhir di Bawah Safety Car
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Hamilton Tak Berdaya untuk Menghentikan Antonelli di Sprint Race Silverstone
04/07/26
Hamilton admitted he could do little to stop Antonelli
F1 News
Bos Ferrari Tanggapi Tudingan Kecurangan Upgrade dari Toto Wolff
03/07/26
Ferrari has been aggressively developing its 2026 F1 car
F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Hamilton Kalahkan Antonelli untuk Pole Sprint Race
03/07/26
Hamilton celebrates his Silverstone sprint pole
F1 News
Leclerc Membantah Pergeseran Dukungan Ferrari ke Hamilton
03/07/26
Ferrari drivers Leclerc and Hamilton
F1 News
Mercedes Tanpa Paket Pembaruan untuk F1 GP Inggris
03/07/26
Red Bull has revised the rear-end of its RB22
F1 News
Verstappen Menarik Dirinya dari Spekulasi Kepindahan ke McLaren
03/07/26
Verstappen has been linked with McLaren

Latest News

F1 News
Lolos dari Penalti Pasca-Balapan, Hamilton Pertahankan Podium GP Inggris
1h ago
Lewis Hamilton at the British Grand Prix
F1 News
FIA Ungkap Masalah Software di Balik Kebingungan Safety Car GP Inggris
1h ago
The Safety Car led the cars to the finish at Silverstone
F1 News
Horner Kembali ke Paddock F1 untuk Pertama Kalinya Sejak Dipecat Red Bull
2h ago
Horner was sacked last July by Red Bull
F1 News
McLaren 'Terkejut' Mercedes Bisa Kembali Menemukan Celah Power Unit
4h ago
McLaren is one of Mercedes' three customer teams
F1 News
'Tidak Ada Gunanya' - Verstappen Luapkan Kekecewaan usai Kualifikasi GP Inggris
04/07/26
Verstappen was frustrated after a tough qualifying

More News

F1 News
Verstappen Mempertanyakan Parade Lap F1 dengan Gokart Lego
04/07/26
Verstappen is not a fan of the Lego parade lap
F1 News
McLaren Masih Menunggu Power Unit Spesifikasi Terbaru dari Mercedes
04/07/26
Norris driving McLaren's one-off livery at the British Grand Prix
F1 News
Antonelli Kerahkan Segalanya untuk Menyalip Hamilton di Sprint Silverstone
04/07/26
Antonelli celebrates at Silverstone
F1 News
Hamilton Tak Berdaya untuk Menghentikan Antonelli di Sprint Race Silverstone
04/07/26
Hamilton admitted he could do little to stop Antonelli
F1 News
Bos Ferrari Tanggapi Tudingan Kecurangan Upgrade dari Toto Wolff
03/07/26
Ferrari has been aggressively developing its 2026 F1 car