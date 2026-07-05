F1 GP Inggris 2026: Leclerc Menang saat Balapan Berakhir di Bawah Safety Car
Hasil F1 GP Inggris 2026 di Silverstone, putaran 9 dari 22.
Charles Leclerc meraih kemenangan pertamanya musim ini setelah Andrea Kimi Antonelli mengalami masalah di akhir F1 GP Inggris yang dramatis dan berakhir di tengah kebingungan Safety Car.
Leclerc unggul di depan Antonelli dengan start yang brilian dan memimpin di awal balapan, tapi Antonelli memiliki keunggulan ban yang 10 lap lebih muda dan dengan cepat mengejar Leclerc di tahap akhir sebelum balapannya berantak.
Antonelli mengalami kerusakan pada mobil Mercedes-nya karena keluar jalur di Copse dan terpaksa masuk pit dua kali, yang membuatnya turun ke posisi kesembilan. Namun, penalti waktu lima detik karena berulang kali keluar jalur membuatnya kehilangan poin sama sekali ketika balapan berakhir di bawah Safety Car.
Terjadi kebingungan seputar akhir balapan, setelah Safety Car dikerahkan ketika Max Verstappen melebar di tikungan Stowe dan mobil Red Bull-nya terhenti di kerikil pada lap ke-48.
Awalnya, pengawas balapan mengumumkan safety car akan berakhir di akhir lap sebelum terakhir, tetapi kemudian muncul pesan lain di layar waktu yang menyatakan bahwa safety car telah dikerahkan sekali lagi.
Akibatnya, 175.000 penonton Silverstone yang memecahkan rekor kehilangan kesempatan untuk menyaksikan adu cepat satu lap untuk menentukan pemenang.
Ferrari tampaknya akan mengamankan finis satu-dua, tetapi George Russell berhasil menyalip Lewis Hamilton ketika juara dunia tujuh kali itu masuk pit untuk mengganti ban lunak di bawah safety car saat Ferrari mengantisipasi restart.
Russell, yang balapannya tampaknya hancur karena ban bocor perlahan di awal, akhirnya melewati garis finis di depan Hamilton, yang menghadapi investigasi pasca-balapan atas potensi pelanggaran bendera kuning.
Juara dunia bertahan Lando Norris finis keempat dengan McLaren-nya di depan Isack Hadjar, yang berada di posisi kelima untuk Red Bull.
Balapan berjalan kuat bagi Racing Bulls, dengan Liam Lawson memimpin rekan setimnya yang masih rookie, Arvid Lindblad, yang finis ketujuh dalam Grand Prix Inggris perdananya.
Gabriel Bortoleto berada di posisi kedelapan untuk Audi, dengan pasangan Alpine, Franco Colapinto dan Pierre Gasly, melengkapi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh.
Antonelli tergeser ke posisi ke-16 setelah penalti diterapkan dalam balapan yang terbukti merugikan dan menandai kemunduran lain bagi harapannya meraih gelar juara.
Hal ini membuat Antonelli hanya unggul 25 poin dari rekan setimnya di Mercedes, Russell, dalam klasemen kejuaraan pembalap, sementara Hamilton hanya tertinggal 32 poin di posisi ketiga.
F1 GP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Balapan Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|52 Laps
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+0.427s
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+0.772s
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|+1.149s
|5
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|+1.598s
|6
|Liam Lawson
|NZD
|Racing Bulls
|+2.023s
|7
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|+2.214s
|8
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|+2.413s
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+3.229s
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+3.445s
|11
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|+4.014s
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|+4.391s
|13
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|+5.245s
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|+5.512s
|15
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|+7.403s
|16
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+8.005s
|17
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|+8.162s
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+1 Lap
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+1 Lap
|20
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+6 Laps
|DNF
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|+9 Laps
|DNF
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|+16 Laps