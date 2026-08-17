Steiner Mengklaim Mercedes Tidak Membutuhkan Verstappen

Apakah Mercedes membutuhkan Max Verstappen? Mantan bos Haas F1, Guenther Steiner, merasa tidak demikian.

Max Verstappen has been linked with a move to Mercedes in the past
Max Verstappen has been linked with a move to Mercedes in the past

Penampilan luar biasa Andrea Kimi Antonelli musim ini membuat Mercedes tak perlu lagi merekrut Max Verstappen, menurut mantan bos Haas F1, Guenther Steiner.

Verstappen telah lama dikaitkan dengan kepindahan sensasional ke Mercedes, dan masa depan sang juara dunia empat kali itu terus menjadi bahan spekulasi hangat mengingat Red Bull tidak bisa menyaingi dominasi Silver Arrows sepanjang musim ini.

Pembalap asal Belanda berusia 28 tahun itu belum memenangkan satu pun balapan musim ini dan menempati posisi keenam dalam klasemen kejuaraan pembalap dengan raihan 109 poin,  tertinggal 110 poin dari pemimpin klasemen, Antonelli.

Red Bull has struggled to keep up with Mercedes
Red Bull has struggled to keep up with Mercedes
© XPB Images

Berkat performa luar biasa yang ditunjukkan Antonelli tahun ini, Steiner berpendapat bahwa Mercedes mungkin tidak terlalu berminat untuk mempertimbangkan perekrutan Verstappen.

"Menurut saya, masalah bagi Max saat ini adalah - jika Anda bertanya kepada saya tiga atau empat hari yang lalu, saya akan mengatakan bahwa pindah ke McLaren hanyalah langkah yang sifatnya stagnan (tidak ada peningkatan posisi). Tapi setelah [Grand Prix Hungaria], mungkin itu bukan lagi sekadar langkah stagnan, karena situasinya sudah berubah sejak saat itu," ujar Steiner dalam Podcast Up to Speed.

"Jika Max pindah, tentu saja dia ingin bergabung dengan tim yang lebih baik daripada Red Bull, dan tidak banyak tim yang lebih baik daripada Red Bull saat ini.

"Mungkin saat ini Red Bull belum berada di posisi yang mereka inginkan—yaitu di barisan terdepan seperti beberapa tahun lalu—namun mereka tetap menjadi salah satu dari empat tim papan atas yang hebat.

"Kursi pembalap di Ferrari sudah terisi. Sementara di Mercedes, menurut saya mereka sudah menemukan sosok penerus Max Verstappen. Jadi, mungkin mereka tidak membutuhkan sosok Max Verstappen yang sesungguhnya untuk saat ini."

Antonelli has been the man to beat in F1 2026
Antonelli has been the man to beat in F1 2026
© XPB Images

Verstappen juga santer dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke McLaren dalam beberapa pekan terakhir, tapi Steiner ragu mengenai langkah tersebut.

"Lalu ada McLaren, tapi sampai beberapa balapan yang lalu, pertanyaannya adalah: apakah mereka benar-benar lebih baik daripada Red Bull? Karena menurut saya, Red Bull memiliki satu keunggulan. Mereka kini memproduksi mesin sendiri, dan itu merupakan sebuah keuntungan," tambah Steiner.

"Jika Anda memiliki mesin pabrikan - maksud saya, McLaren tampil sangat baik dengan mesin pelanggan Mercedes - namun pada akhirnya, [McLaren] mungkin menjadi satu-satunya kemungkinan [bagi Verstappen], dan saya bahkan tidak tahu apakah kemungkinan itu benar-benar ada.

"Sempat muncul rumor bahwa Oscar mungkin akan pindah ke Red Bull, tetapi menurut saya hal terpenting bagi Max adalah ini: jika Max pindah ke tempat lain, ia ingin bergabung dengan tim terbaik yang ada."

Tags:

F1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Max Verstappen
Steiner Mengklaim Mercedes Tidak Membutuhkan Verstappen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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