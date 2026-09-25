F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Pole, Antonelli Menabrak di Q1

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Azerbaijan di Baku Street Circuit, putaran 15 musim 2026.

George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Azerbaijan GP
George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Azerbaijan GP
© XPB Images

George Russell meraih pole meyakinkan untuk F1 GP Azerbaijan 2026 saat rekan setimnya di Mercedes dan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, mengalami kecelakaan.

Pembalap Inggris 28 tahun ltu mencatatkan dua lap yang cukup baik untuk pole - dengan catatan terbaik 1 menit 42,526 detik - dan tidak tersentuh saat ia unggul 0,837 detik dari Charles Leclerc (Ferrari), yang merupakan margin terbesar di kualifikasi musim 2026 sejauh ini.

Pole ini juga menegaskan dominasi Russell sepanjang akhir pekan Baku, yang memimpin dua dari tiga latihan bebas dan memimpin tiga segmen kualifikasi di Baku untuk meraih pole kelimanya musim ini.

Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan dengan keunggulan jauh, mengalami sesi kualifikasi yang kacau setelah melakukan kesalahan langka dan mengalami kecelakaan pada lap cepat keduanya di Q1, yang mengakibatkan pembalap berusia 20 tahun itu tersingkir lebih awal.

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Antonelli menghantam dinding bagian dalam di Tikungan 1 dengan keras, menyebabkan kerusakan parah pada bagian depan kiri mobil Mercedes-nya. Pembalap Italia itu sempat berupaya keras membawa mobilnya kembali ke pit dalam kondisi rusak, tapi ia diperintahkan untuk menepikan kendaraan dan menyudahi kualifikasinya saat itu juga. 

Catatan waktu Antonelli di Q1 cukup untuk membawanya ke Q2, tapi ia tidak bisa melanjutkan sehingga hanya menempati posisi ke-16 untuk balapan hari Sabtu.

Oscar Piastri mencatatkan waktu yang terpaut delapan persepuluh detik dari putaran impresif Russell dan mengamankan posisi ketiga untuk McLaren, mengungguli Isack Hadjar yang menempati posisi keempat pada comebacknya bersama Red Bull setelah absen di tiga balapan terakhir karena cedera pergelangan tangan.

Juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi kelima tercepat setelah mengalami lock-up menggagalkan putaran cepat terakhirnya, sementara Lewis Hamilton mengalami sesi kualifikasi yang mengecewakan. Juara dunia tujuh kali itu tertinggal 1,332 detik dan hanya mampu finis di posisi keenam setelah sempat memberikan slipstream yang krusial untuk leclerc.

Pierre Gasly tampil kuat dengan menempati posisi ketujuh untuk Alpine, mengungguli juara dunia empat kali Max Verstappen, yang putaran terakhirnya terganggu oleh bendera kuning akibat Norris keluar lintasan tepat di depan pembalap Red Bull tersebut.

George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Azerbaijan GP
George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Azerbaijan GP
© XPB Images

Carlos Sainz berada di posisi kesembilan yang gemilang berkat peningkatan besar Williams di Baku mengamankan penampilan pertama mereka di Q3 musim ini, sementara Franco Colapinto melengkapi posisi sepuluh besar dengan mobil Alpine-nya.

Ollie Bearman gagal menembus Q3 bersama Haas dengan selisih tipis; pembalap asal Inggris itu harus puas di posisi ke-11, mengungguli Liam Lawson (Racing Bulls) dan Alex Albon, yang mengeluhkan tidak adanya slipstream untuk lolos ke sesi penentuan 10 besar.

Esteban Ocon, yang tampaknya akan kehilangan kursinya di Haas pada akhir musim, mencatatkan waktu tercepat ke-14, mengungguli mobil Racing Bulls kedua yang dikemudikan pembalap debutan F1 Arvid Lindblad, serta Antonelli yang tidak mencatatkan waktu akibat kecelakaan yang dialaminya.

Meskipun membawa peningkatan besar-besaran di Baku, kedua Audi tersingkir di Q1 dengan Gabriel Bortoleto dan Nico Hulkenberg tersingkir di urutan ke-17 dan ke-18.

Fernando Alonso menempatkan Aston Martin-nya di urutan ke-19 saat ia mengungguli pemenang dua kali Grand Prix Azerbaijan, Sergio Perez, yang menjalankan mesin ADUO 2 Ferrari di Cadillac-nya.

Lance Stroll berada di urutan ke-21 pada Aston Martin kedua setelah nyaris menghindari kecelakaan di Q1, sementara Valtteri Bottas dari Cadillac, yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan unit tenaga terbaru Ferrari, berada paling lambat di urutan ke-22.

F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku Street Circuit - Hasil Kualifikasi Lengkap

Pos PembalapNATTimQ1Q2Q3
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m43.615s1m43.462s1m42.526s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m44.360s1m43.780s1m43.363s
3Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m45.014s1m43.814s1m43.364s
4Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m44.161s1m43.880s1m43.500s
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m44.571s1m44.020s1m43.672s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m44.260s1m44.037s1m43.858s
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m44.489s1m44.106s1m44.047s
8Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m44.041s1m43.706s1m44.081s
9Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m45.104s1m44.629s1m44.566s
10Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m45.106s1m44.683s1m44.963s
11Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m45.228s1m44.775s 
12Liam LawsonNZLRacing Bulls1m45.535s1m44.860s 
13Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m45.031s1m45.001s 
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m45.039s1m45.016s 
15Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m45.381s1m45.106s 
16Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m45.504s  
17Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m45.799s  
18Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m45.920s  
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m46.593s  
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m46.658s  
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m47.337s  
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m48.290s  

Tags:

George Russell
Mercedes
F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Pole, Antonelli Menabrak di Q1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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