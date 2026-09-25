F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Pole, Antonelli Menabrak di Q1

George Russell meraih pole meyakinkan untuk F1 GP Azerbaijan 2026 saat rekan setimnya di Mercedes dan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, mengalami kecelakaan.

Pembalap Inggris 28 tahun ltu mencatatkan dua lap yang cukup baik untuk pole - dengan catatan terbaik 1 menit 42,526 detik - dan tidak tersentuh saat ia unggul 0,837 detik dari Charles Leclerc (Ferrari), yang merupakan margin terbesar di kualifikasi musim 2026 sejauh ini.

Pole ini juga menegaskan dominasi Russell sepanjang akhir pekan Baku, yang memimpin dua dari tiga latihan bebas dan memimpin tiga segmen kualifikasi di Baku untuk meraih pole kelimanya musim ini.

Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan dengan keunggulan jauh, mengalami sesi kualifikasi yang kacau setelah melakukan kesalahan langka dan mengalami kecelakaan pada lap cepat keduanya di Q1, yang mengakibatkan pembalap berusia 20 tahun itu tersingkir lebih awal.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Antonelli menghantam dinding bagian dalam di Tikungan 1 dengan keras, menyebabkan kerusakan parah pada bagian depan kiri mobil Mercedes-nya. Pembalap Italia itu sempat berupaya keras membawa mobilnya kembali ke pit dalam kondisi rusak, tapi ia diperintahkan untuk menepikan kendaraan dan menyudahi kualifikasinya saat itu juga.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Catatan waktu Antonelli di Q1 cukup untuk membawanya ke Q2, tapi ia tidak bisa melanjutkan sehingga hanya menempati posisi ke-16 untuk balapan hari Sabtu.

Oscar Piastri mencatatkan waktu yang terpaut delapan persepuluh detik dari putaran impresif Russell dan mengamankan posisi ketiga untuk McLaren, mengungguli Isack Hadjar yang menempati posisi keempat pada comebacknya bersama Red Bull setelah absen di tiga balapan terakhir karena cedera pergelangan tangan.

Juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi kelima tercepat setelah mengalami lock-up menggagalkan putaran cepat terakhirnya, sementara Lewis Hamilton mengalami sesi kualifikasi yang mengecewakan. Juara dunia tujuh kali itu tertinggal 1,332 detik dan hanya mampu finis di posisi keenam setelah sempat memberikan slipstream yang krusial untuk leclerc.

Pierre Gasly tampil kuat dengan menempati posisi ketujuh untuk Alpine, mengungguli juara dunia empat kali Max Verstappen, yang putaran terakhirnya terganggu oleh bendera kuning akibat Norris keluar lintasan tepat di depan pembalap Red Bull tersebut.

George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Azerbaijan GP © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Carlos Sainz berada di posisi kesembilan yang gemilang berkat peningkatan besar Williams di Baku mengamankan penampilan pertama mereka di Q3 musim ini, sementara Franco Colapinto melengkapi posisi sepuluh besar dengan mobil Alpine-nya.

Ollie Bearman gagal menembus Q3 bersama Haas dengan selisih tipis; pembalap asal Inggris itu harus puas di posisi ke-11, mengungguli Liam Lawson (Racing Bulls) dan Alex Albon, yang mengeluhkan tidak adanya slipstream untuk lolos ke sesi penentuan 10 besar.

Esteban Ocon, yang tampaknya akan kehilangan kursinya di Haas pada akhir musim, mencatatkan waktu tercepat ke-14, mengungguli mobil Racing Bulls kedua yang dikemudikan pembalap debutan F1 Arvid Lindblad, serta Antonelli yang tidak mencatatkan waktu akibat kecelakaan yang dialaminya.

Meskipun membawa peningkatan besar-besaran di Baku, kedua Audi tersingkir di Q1 dengan Gabriel Bortoleto dan Nico Hulkenberg tersingkir di urutan ke-17 dan ke-18.

Fernando Alonso menempatkan Aston Martin-nya di urutan ke-19 saat ia mengungguli pemenang dua kali Grand Prix Azerbaijan, Sergio Perez, yang menjalankan mesin ADUO 2 Ferrari di Cadillac-nya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Lance Stroll berada di urutan ke-21 pada Aston Martin kedua setelah nyaris menghindari kecelakaan di Q1, sementara Valtteri Bottas dari Cadillac, yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan unit tenaga terbaru Ferrari, berada paling lambat di urutan ke-22.