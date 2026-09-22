F1 akan Memangkas Jarak Grand Prix Mulai Musim 2027

F1 dijadwalkan akan memiliki jarak balapan yang lebih pendek pada tahun 2027.

F1 races are set to be shortened in 2027
F1 races are set to be shortened in 2027

Jarak balapan Grand Prix Formula 1 akan dipangkas untuk musim 2027.

Rencana untuk menggelar balapan dengan jarak yang lebih pendek pada musim mendatang tersebut dikonfirmasi oleh FIA menyusul pertemuan terbaru Komisi F1 di London pada hari Senin.

Para pengambil keputusan di Formula 1 telah menyepakati pengurangan jarak balapan Grand Prix dari 305 km menjadi 290 km, yang setara dengan sekitar dua atau tiga putaran tergantung pada sirkuitnya.

Langkah yang sudah diperkirakan sebelumnya ini masih harus disetujui Dewan Motorsport Dunia (World Motor Sport Council), tapi hal tersebut diperkirakan hanya akan menjadi formalitas belaka.

The start of the Spanish Grand Prix
The start of the Spanish Grand Prix

Balapan F1 dipersingkat karena laju aliran bahan bakar ditingkatkan pada tahun 2027 sebagai respons terhadap olahraga yang beralih dari pembagian hampir 50-50 antara tenaga pembakaran dan energi listrik.

Tahun depan, pembagiannya ditetapkan menjadi 58-42, sebelum pindah ke 60-40 pada tahun 2028.

"Sejalan dengan penyempurnaan regulasi Power Unit terkait aliran bahan bakar yang akan diterapkan pada tahun 2027, pengurangan total jarak balapan dari 305 km menjadi 290 km telah disetujui; hal ini setara dengan pengurangan dua atau tiga putaran," demikian pernyataan FIA.

FIA juga mengumumkan penyesuaian lebih lanjut, termasuk penerapan batas waktu mutlak untuk "segala aktivitas balap" yang "terganggu oleh hujan atau faktor lain", sembari menghapus batasan durasi balapan selama tiga jam yang berlaku saat ini (dari awal hingga akhir, termasuk masa jeda).

Batasan waktu balapan efektif selama dua jam akan tetap berlaku untuk tahun 2027.

The start provided all of the action in Madrid
The start provided all of the action in Madrid
© XPB Images

"Perubahan ini diperkenalkan untuk memastikan penonton memiliki peluang terbaik untuk menikmati balapan secara utuh jika terjadi gangguan," tambah FIA.

Kesepakatan juga dicapai untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam memperpanjang sesi latihan bebas jika terjadi gangguan.

Aturan homologasi girboks untuk tahun 2027 juga akan dihapus demi "menjaga kebebasan pengembangan bagi pemasok".

Tags:

F1
F1 akan Memangkas Jarak Grand Prix Mulai Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Tsunoda Mengungkap Kesalahan Terbesarnya sebagai Pembalap F1 Red Bull
Yuki Tsunoda was dropped by Red Bull at the end of 2025
F1 News
Hamilton Membantah Rumor Permintaan Perubahan Staff di Ferrari
Hamilton kept hold of his fourth place finish
F1 News
Wolff Mendukung Perombakan Regulasi Power Unit F1 untuk Bantu Honda
Toto Wolff, Mercedes F1 team, 2026 Spanish GP
F1 News
Leclerc akan Mengambil Penalti Grid di Grand Prix Azerbaijan
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Spanish GP
F1 News
Max vs 100: Verstappen Menyalip 100 Gokart untuk Menangi Balapan
Max Verstappen karting at Silverstone
F1 News
Ferrari 'Menanggung Akibat' dari Kesulitannya di Kualifikasi
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Spanish GP

Latest News

F1 News
F1 akan Memangkas Jarak Grand Prix Mulai Musim 2027
22s ago
F1 races are set to be shortened in 2027
F1 News
Red Bull Akui Masalah Mobil Verstappen Tak Bisa Diatasi di 2026
12h ago
Verstappen has regularly complained about his Red Bull F1 car
F1 News
Mercedes Ungkap Target dari Upgrade F1 yang Sangat Ditunggu
12h ago
Mercedes is set to deploy a major upgrade in Malaysia
F1 News
Tsunoda Mengungkap Kesalahan Terbesarnya sebagai Pembalap F1 Red Bull
16h ago
Yuki Tsunoda was dropped by Red Bull at the end of 2025
F1 News
Hamilton Membantah Rumor Permintaan Perubahan Staff di Ferrari
17/09/26
Hamilton kept hold of his fourth place finish

More News

F1 News
Wolff Mendukung Perombakan Regulasi Power Unit F1 untuk Bantu Honda
17/09/26
Toto Wolff, Mercedes F1 team, 2026 Spanish GP
F1 News
Leclerc akan Mengambil Penalti Grid di Grand Prix Azerbaijan
17/09/26
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Spanish GP
F1 News
Max vs 100: Verstappen Menyalip 100 Gokart untuk Menangi Balapan
17/09/26
Max Verstappen karting at Silverstone
F1 News
Ferrari 'Menanggung Akibat' dari Kesulitannya di Kualifikasi
16/09/26
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Spanish GP
F1 News
Kalender F1 2027 Rilis, Monako akan Menggelar Sprint Race
16/09/26
Monaco will play host to its first F1 sprint race