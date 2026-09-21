Red Bull Akui Masalah Mobil Verstappen Tak Bisa Diatasi di 2026

Masalah membingungkan pada mobil F1 Red Bull yang membuat Max Verstappen kesal tidak memiliki solusi hingga tahun 2027.

Verstappen has regularly complained about his Red Bull F1 car
Verstappen has regularly complained about his Red Bull F1 car

Red Bull mengaku bahwa masalah pada mobil Formula 1 mereka - yang terus-menerus dikeluhkan Max Verstappen - tidak dapat diperbaiki sebelum 2027.

Verstappen kerap menyuarakan keluhannya terkait mobil Red Bull musim 2026 sepanjang musim ini dan sering menyoroti bahwa performa mobil tersebut memburuk seiring berjalannya sesi atau akhir pekan balapan.

Setelah melintir saat kualifikasi di Hungaria, juara dunia empat kali itu menyatakan bahwa kondisi mobilnya terus menurun. Verstappen juga menyebut RB22 sebagai "mobil yang terbuat dari kertas" saat sesi kualifikasi di Monza.

Red Bull mengakui bahwa keluhan Verstappen berpusat pada masalah nyata dan "kompleks" yang telah lama coba diatasi oleh tim.

The RB22 suffers from "car degradation" according to Verstappen
The RB22 suffers from "car degradation" according to Verstappen

"Menurut saya, kami tidak akan membeberkan secara rinci apa masalahnya ataupun bagaimana kami akan mengatasinya. Namun, saya rasa Max benar saat mengatakan bahwa ada unsur penurunan performa mobil terjadi selama sesi maupun balapan berlangsung," ujar Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, setelah Grand Prix Spanyol di Madrid.

"Dia juga benar bahwa ini bukanlah masalah baru. Kami tidak tinggal diam; kami telah berupaya menanganinya dengan berbagai cara.

"Saya menganggap ini sebagai masalah yang kompleks. Jika tidak, tentu kami sudah menemukan akar permasalahannya. 

"Meski demikian, semua pihak bersikap sangat konstruktif, dan kami berusaha mengambil langkah-langkah kecil secara bertahap agar pada akhirnya bisa benar-benar memahami serta mengatasi masalah ini."

Mekies mengakui bahwa tidak ada solusi instan, dan Red Bull kemungkinan besar masih akan menghadapi masalah ini hingga musim 2027 sebelum bisa mengatasinya secara tuntas.

"Kami telah mengambil beberapa langkah positif terkait hal itu akhir pekan ini," tambah Mekies. "Ini memang belum mencerminkan gambaran utuhnya, namun melalui proses yang sulit, kami pastinya telah membuat kemajuan dalam hal pemahaman kami.

Red Bull is trying to get to the bottom of the issue
Red Bull is trying to get to the bottom of the issue

“Kami belum memiliki semua solusi untuk mobil ini, namun saya yakin kami berada di jalur yang tepat. Proses ini tidak akan berlangsung cepat, jadi kemungkinan besar akan memakan waktu hingga tahun depan.

"Saya tidak akan membeberkan detail lebih lanjut di sini. Namun seperti yang saya katakan, memang ada beberapa aspek performa mobil yang terkadang tidak berada pada tingkat optimal. Dan hal itu berdampak signifikan terhadap catatan waktu putaran.

“Jadi, ini adalah hal yang harus kami atasi. Tidak diragukan lagi, seluruh tim sedang berupaya memperbaikinya demi masa depan.”

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F1
Max Verstappen
Red Bull
Red Bull Akui Masalah Mobil Verstappen Tak Bisa Diatasi di 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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