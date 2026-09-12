Penilaian Jujur Max Verstappen atas Sirkuit Baru F1 di Madrid

Max Verstappen berbicara setelah mencatatkan waktu tercepat keenam pada hari Jumat di Grand Prix Spanyol.

Verstappen isn't a fan of the Madring
Verstappen isn't a fan of the Madring
© XPB Images

Max Verstappen tidak menahan diri dalam menyampaikan penilaiannya terhadap lokasi Grand Prix Spanyol yang benar-benar baru di Madrid.

Sirkuit Madrid ini memicu beragam reaksi dari para pembalap pada hari di mana kekacauan akibat bendera merah - yang sebelumnya diprediksi akan terjadi - ternyata tidak terbukti.

Trek, yang terdiri dari perpaduan seimbang antara jalan raya dan sirkuit permanen, kerap dibandingkan dengan kombinasi antara Jeddah dan Baku, mengingat karakteristik cepatnya serta bagian-bagian yang sempit dan teknis.

Verstappen was sixth fastest on Friday at Madrid
Verstappen was sixth fastest on Friday at Madrid
© XPB Images

"Entahlah," ujar Verstappen saat ditanya pendapatnya setelah dua jam mengemudi.

"Saya bukan penggemar sirkuit jalan raya, jadi hal itu tidak akan pernah berubah, dan saya akan selalu lebih memilih membalap di lintasan seperti Spa.

"Namun, melihat bagaimana mereka membangun semuanya, menurut saya mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Hanya saja, saya tetap bukan penggemar sirkuit jalan raya."

Street tracks are not a top choice for Verstappen
Street tracks are not a top choice for Verstappen
© XPB Images

Verstappen tidak mampu mengimbangi kecepatan Mercedes dan Ferrari pada hari Jumat; ia mengakhiri sesi di posisi keenam dengan selisih waktu 0,401 detik, sementara rekan setim penggantinya, Liam Lawson, berada di posisi kesepuluh.

Ia juga berada di belakang pembalap Racing Bulls, Arvid Lindblad, yang kecelakaannya memicu satu-satunya pengibaran bendera merah pada sesi FP2. Terlepas dari kecelakaanya, rookie asal Inggris itu tetap berada di posisi keempat saat FP2 berakhir.

"Dari sisi kami, kurang lebih memang di sinilah posisi kami saat ini," ujar Verstappen.

"Kami hanya perlu sedikit membenahi keseimbangan mobil, mencoba mendapatkan performa lebih baik untuk satu putaran, lalu melihat bagaimana ketahanan ban dalam simulasi balapan jarak jauh. Tapi menurut saya, situasinya kurang lebih sama bagi semua orang."

Tags:

F1
2026
Spain
Max Verstappen
Red Bull
Penilaian Jujur Max Verstappen atas Sirkuit Baru F1 di Madrid
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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