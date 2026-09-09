Ferrari Masih Tertinggal dari Mercedes Meski Sudah Upgrade Mesin

Ferrari masih kekurangan "tenaga murni" dibandingkan dengan mobil-mobil bermesin Mercedes, meskipun telah memperkenalkan peningkatan mesin pada Grand Prix Italia, menurut Team Principal Fred Vasseur.

Harapan dan ekspektasi tinggi menyertai Ferrari menjelang balapan kandang mereka di Monza, karena tim asal Italia tersebut membawa peningkatan mesin kedua sekaligus yang terakhir pada musim ini.

Tapi, upgrade tersebut tidak cukup untuk menandingi menandingi performa mesin Mercedes, dengan kecepatan di trek lurus tetap menjadi kelemahan terbesar bagi Scuderia.

Grand Prix Italia menjadi balapan yang ingin dilupakan oleh Ferrari, Lewis Hamilton hanya mampu finis di posisi keenam setelah terlibat insiden pada lap pertama dengan rekan setimnya, Charles Leclerc, yang kemudian mengalami kecelakaan dan tersingkir di akhir lap kedua.

It is accepted in the F1 paddock that Mercedes has the strongest overall power unit

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Setelah balapan yang sangat mengecewakan di kandang, Vasseur mengakui bahwa Ferrari masih tertinggal dari rival utama mereka di F1 dalam hal performa mesin.

"Ketika Anda kekurangan tenaga murni, Anda mulai mengutak-atik strategi deployment untuk mencoba mengimbanginya di lintasan lurus," ujar Vasseur.

"Namun, jika Anda mengerahkan lebih banyak tenaga di satu titik, pastinya Anda akan mengerahkan lebih sedikit di titik lain. Akibatnya, Anda terjebak dalam siklus yang keliru saat mencoba melakukan penyesuaian semacam itu di tengah persaingan balap.

"Sejujurnya, ini bukan soal deployment. Bahkan McLaren pun sempat bereksperimen sedikit pada hari Jumat dan Sabtu pagi. Pada akhirnya, kami kekurangan tenaga murni."

Ferrari tidak dapat melakukan peningkatan lebih lanjut pada perangkat keras unit dayanya musim ini, namun berpeluang menghadirkan pembaruan pada tahun 2027 karena performanya dinilai tertinggal lebih dari empat persen dibandingkan mesin acuan.

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Menurut sistem peringkat ADUO FIA, mesin acuan tersebut adalah milik Red Bull, namun di kalangan *paddock* diakui bahwa Mercedes memiliki paket unit daya yang paling lengkap dan unggul.

Hamilton lost further ground in the championship after finishing sixth

"Proses pengembangan mesin memakan waktu yang sangat lama. Untuk sasis, Anda bisa melakukan peningkatan dengan sangat cepat - bahkan dari satu hari ke hari berikutnya - dan kembali mengejar ketertinggalan kecepatan," jelas Vasseur.

"Terkait mesin, prosesnya sangat panjang karena waktu tunggu pengadaan komponen cukup lama dan adanya aturan cost-cap yang menantang; Anda harus memproduksi mesin untuk kebutuhan satu musim penuh.

"Jika ingin memulai pengembangan, Anda harus memproduksi gelombang mesin yang baru. Kami tidak berharap bisa langsung bangkit hanya dengan spesifikasi ADUO 1 atau ADUO 2. Kami melangkah secara bertahap.

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"Jika kami melakukan sedikit peningkatan pada mesin, perlu diingat bahwa selisih dengan pesaing di belakang kami hanya dalam hitungan seperseratus detik. Dari segi posisi, tambahan tenaga beberapa daya kuda saja bisa menjadi langkah maju yang berarti di posisi start. Tahun depan kami akan menggunakan mesin baru. Tentu saja, targetnya adalah mengejar ketertinggalan secepat mungkin."

Vasseur menegaskan bahwa Ferrari akan menghadapi Grand Prix Spanyol akhir pekan ini di Madrid berupaya untuk bangkit dari kegagalan di Monza.

"Kami akan datang ke Madrid dengan segala energi yang diperlukan untuk meraih hasil yang baik," ujarnya. "Memang benar bahwa Monza - bagi kami, meskipun sepanjang minggu saya mengatakan itu adalah balapan biasa - sebenarnya bukan balapan biasa, seperti yang bisa Anda bayangkan.

"Di hadapan para Tifosi, kami berharap bisa memberikan sesuatu yang istimewa sebagai bentuk terima kasih yang mendalam atas dukungan dan antusiasme mereka. Kami semua merasa ada sesuatu yang gagal kami capai, namun percayalah bahwa kami akan kembali dengan jauh lebih kuat."