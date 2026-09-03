Antonelli Akui Rumor Kepindahan ke Ferrari Tidak Terelakkan

Kimi Antonelli membahas potensi kaitannya dengan Ferrari F1 di masa depan jelang Grand Prix Italia.

Will Andrea Kimi Antonelli drive for Ferrari one day?
Will Andrea Kimi Antonelli drive for Ferrari one day?
© XPB Images

Pemimpin klasemen Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, mengatakan bahwa "pembicaraan semacam ini akan selalu ada" saat membahas kemungkinan dirinya dikaitkan dengan Ferrari di masa depan.

Pembalap berusia 20 tahun itu akan menjalani balapan kandangnya di Grand Prix Italia akhir pekan ini dengan keunggulan 59 poin di puncak klasemen.

Ini menandai kali pertama sejak tahun 1950-an seorang pembalap Italia memimpin klasemen kejuaraan saat memasuki balapan kandang mereka.

Namun, Kimi Antonelli harus berbagi sorotan dengan daya tarik luar biasa yang dimiliki Ferrari, tim F1 terlama dan tersukses yang pernah ada.

Antonelli will serve a grid penalty at his home F1 race
Antonelli will serve a grid penalty at his home F1 race

Meskipun masa depannya di F1 tetap bersama Mercedes, Antonelli tahu bahwa ia kemungkinan besar harus terus menghadapi spekulasi mengenai kepindahan ke Ferrari seiring dengan kesuksesan yang diraihnya.

"Ya, tentu saja," jawabnya saat ditanya di Monza pada hari Kamis apakah ia sudah menerima kenyataan bahwa, sebagai orang Italia, ia kemungkinan akan terus dikaitkan dengan Ferrari sepanjang kariernya.

"Sebagai orang Italia, saya tahu betapa emosionalnya kami dan betapa antusiasnya kami terhadap berbagai hal. Terkadang bahkan terlalu antusias.

"Jadi, tentu saja pembicaraan semacam itu akan selalu ada.

“Namun pada akhirnya, meskipun Ferrari adalah merek yang sangat besar dan luar biasa, saya sangat bahagia dengan posisi saya saat ini. Saya sangat senang bersama Mercedes karena merekalah yang memberi saya kesempatan sejak saya masih kecil, dan saya merasa memiliki banyak hal untuk saya berikan kembali kepada mereka.”

Antonelli believes a top five is realistic after his grid penalty
Antonelli believes a top five is realistic after his grid penalty

Penalti grid Monza "membantu mengurangi tekanan"

Antonelli menghadapi penalti start dari posisi belakang akhir pekan ini setelah Mercedes memutuskan untuk mengganti Power Unitnya di luar kuota komponen yang diizinkan untuk musim ini.

Meskipun ia meyakini finis di posisi lima besar adalah target yang realistis, ia mengatakan bahwa penalti justru membantunya mengurangi tekanan jelang akhir pekan balapan, sekaligus kesempatan untuk mencoba setup baru selama sesi latihan.

"Menurut saya, hal ini sedikit banyak membantu mengurangi tekanan," ujarnya. "Meski sebenarnya saya jauh lebih ingin bersaing memperebutkan pole dan memulai balapan dari baris depan, di sisi lain saya merasa hal ini membuat saya sedikit lebih santai dalam menghadapi akhir pekan ini.

“Dan menurut saya, itulah sebabnya saya akan bisa lebih menikmati pengalaman mengemudi serta akhir pekan itu sendiri.

“Tentu saja, ini adalah kesempatan yang berbeda - kesempatan untuk mencoba sesuatu yang lain selama akhir pekan, termasuk metode kerja yang berbeda, khususnya pada sesi latihan bebas karena kami memiliki kesempatan untuk melakukannya.”

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Andrea Kimi Antonelli
Ferrari
Antonelli Akui Rumor Kepindahan ke Ferrari Tidak Terelakkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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