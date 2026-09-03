Hamilton Datang ke Paddock Monza Menggunakan Ferrari F40

Lewis Hamilton tiba di paddock F1 Monza dengan mengendarai Ferrari F40 yang langka.

Lewis Hamilton poses with his Ferrari F40 at Monza
Lewis Hamilton poses with his Ferrari F40 at Monza

Lewis Hamilton mencuri perhatian saat ia tiba di paddock Formula 1 Monza dengan supercar Ferrari F40 yang langka menjelang Grand Prix Italia 2026.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, tiba di Monza untuk media day pada hari Kamis dengan mengendarai Ferrari F40 miliknya sendiri, mobil yang baru saja ia miliki setelah menjalani proyek restorasi menyusul keputusannya menjual seluruh koleksi mobilnya pada tahun 2025.

Hamilton, yang tampil modis mengenakan setelan jas hitam dan mantel panjang berwarna cokelat muda, kabarnya mendapati mobil F40 miliknya itu tertutup debu setelah sempat tersimpan di garasi selama lebih dari 30 tahun, sebelum akhirnya para mekanik Ferrari di Maranello menghidupkan kembali mobil tersebut.

Ferrari hanya memproduksi total 1.311 unit Ferrari F40 antara tahun 1987 dan 1992, dan saat ini mobil tersebut bisa bernilai sekitar 3 juta dolar AS.

Lewis Hamilton arrived at Monza in style
Lewis Hamilton arrived at Monza in style

Ferrari F40 milik Hamilton dilengkapi dengan pelat nomor khusus yang memuat angka 44, nomor yang digunakannya saat balapan.

Pembalap asal Inggris berusia 41 tahun itu mengatakan bahwa memiliki Ferrari F40 sendiri telah mewujudkan impian seumur hidupnya.

"F40 milik saya sendiri. Ini adalah mobil impian saya, dan sudah sejak lama saya mendambakannya," tulis Hamilton di media sosial.

"Saat masih kecil, saya bermimpi untuk memilikinya. Ketika bergabung dengan Ferrari tahun lalu, saya memastikan untuk membawanya pada hari pertama saya di Maranello. Begitu besarnya arti mobil ini bagi saya.

"Mobil-mobil ini adalah karya seni yang sangat langka; jadi, saat saya menemukan mobil ini - yang tertutup debu setelah tersimpan di garasi selama lebih dari tiga puluh tahun - saya tahu saya harus membawanya pulang.

"Pertama-tama saya membawanya ke Maranello, tempat para insinyur dan mekanik ahli di pabrik tersebut bekerja selama berminggu-minggu untuk menghidupkannya kembali. 

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proyek ini. Ini benar-benar sebuah impian yang menjadi kenyataan."

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Hamilton mencuri perhatian di Grand Prix Italia tahun lalu saat ia tiba untuk sesi kualifikasi di Monza dengan mengendarai Ducati dengan livery tricolore.

Menuju Grand Prix Italia keduanya sebagai pembalap Ferrari, ia bertekad memberikan momen yang bisa dirayakan oleh Tifosi di Monza dengan kemenangan kandang yang prestisius, pencapaian yang terakhir diraih tim tersebut pada 2024 lewat Charles Leclerc.

Saat ini, Hamilton menempati peringkat ketiga dalam kejuaraan dunia pembalap; ia memiliki perolehan poin yang sama dengan George Russell dan tertinggal 59 poin di belakang Andrea Kimi Antonelli.

Tags:

F1
Lewis Hamilton
Ferrari
Hamilton Datang ke Paddock Monza Menggunakan Ferrari F40
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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