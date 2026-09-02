Gasly akan Melewatkan FP1 Monza saat Alpine Menurunkan Rookie

Pierre Gasly akan menyerahkan mobilnya kepada rookie Paul Aron pada Free Practice 1 Grand Prix Italia, yang menjadi penampilan keempat pembalap asal Estonia tersebut musim ini.

Musim ini, setiap tim diwajibkan menurunkan rookie - yang didefinisikan sebagai pembalap yang belum pernah memulai lebih dari dua balapan Grand Prix - setidaknya dalam empat kesempatan sesi latihan musim ini.

Sejauh ini, Alpine baru menggunakan satu dari jatah slot pembalap rookie-nya, dengan Aron menggantikan Franco Colapinto di Grand Prix Hungaria.

Tapi, Aron memiliki dua kesempatan lain saat ia turun untuk Audi di Barcelona dan Austria, masing-masing menggantikan Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto satu kali.

"Saya sangat menantikan kesempatan untuk kembali mengemudi dalam sesi Latihan Bebas 1 bersama tim akhir pekan ini," ujar Aron.

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Aron will make his fourth FP1 appearance of the F1 season © XPB Images

"Saya berterima kasih kepada tim yang telah memberi saya kesempatan untuk kembali mengemudi begitu cepat. Saya sangat puas dengan sesi di Budapest, dan saya berharap dapat melanjutkan momentum tersebut kali ini, khususnya dengan membantu tim membandingkan paket peningkatan terbaru kami yang sebelumnya sudah saya coba di simulator.

"Akhir pekan ini akan menjadi waktu yang sibuk bagi saya, karena saya akan menggunakan simulator di Enstone pada Jumat malam untuk membantu tim menyempurnakan pengaturan mobil sebelum kembali ke lintasan pada hari Sabtu.

"Saya akan mengerahkan kemampuan terbaik saya demi membantu tim meraih hasil yang sukses akhir pekan ini."

Aron menempati posisi ketiga di Formula 2 pada tahun 2024 dan memenangkan Feature Race di Qatar. Pada tahun sebelumnya, ia juga finis di posisi ketiga dalam musim debutnya di Formula 3.

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Pembalap 22 tahun ini sempat menjadi bagian dari tim junior Mercedes antara tahun 2019 dan 2023, tapi kemudian bergabung sebagai pembalap cadangan Alpine untuk tahun 2025 setelah menyelesaikan tes F1 pascamusim bersama tim tersebut di Abu Dhabi.

Aron made his FP1 debut in Spain with Audi © XPB Images

Meski melewatkan satu sesi di akhir pekan, Gasly sangat antusias untuk segera beraksi di Monza, lintasan yang memiliki makna istimewa baginya.

"Saya selalu menyukai pekan Grand Prix Italia karena beberapa alasan," ujar pembalap asal Prancis itu.

"Pertama, Milan adalah tempat tinggal saya, jadi saya bisa menghabiskan pekan ini di rumah - sesuatu yang terasa seperti kemewahan tersendiri mengingat betapa seringnya kami bepergian. Jadi, bisa dibilang ini adalah balapan 'kandang' bagi saya!

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"Kedua, saya sangat menyukai lintasannya. Ini adalah salah satu sirkuit paling terkenal di Formula 1 dan dikenal karena kecepatan tingginya, zona pengereman yang panjang, serta kombinasi tikungan yang luar biasa.

"Dan, tentu saja, ini adalah tempat saya memenangkan balapan Formula Satu pertama saya pada tahun 2020. Sebuah kenangan yang pastinya akan membekas seumur hidup dan sering saya ingat kembali.

"Kami datang ke Monza dengan perasaan positif setelah meraih poin di Zandvoort. Paket peningkatan performa bekerja dengan baik, dan saya tahu kami mungkin belum memaksimalkan potensi sepenuhnya pada balapan sebelumnya - sesuatu yang ingin kami perbaiki akhir pekan ini.

"Saya sangat antusias dan bertekad kuat untuk menambah perolehan poin dalam persaingan kejuaraan kami."

Gasly menuju akhir pekan berada di posisi ke-10 klasemen pembalap dengan 44 poin.

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