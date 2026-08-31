Lindblad Menganggap Penaltinya di Zandvoort Terlalu Ekstrim

Arvid Lindblad menganggap penalti yang didapatnya di Grand Prix Belanda terlalu ekstrim karena ia terjebak dalam kekacauan lap pertama yang dipicu oleh kecelakaan Max Verstappen.

Datang ke grid F1 2026 sebagai satu-satunya rookie, Lindblad tampil meyakinkan dengan menempati posisi ke-11 klasemen pembalap dengan hasil terbaiknya ketujuh di Monako dan Silverstone.

Tapi, akhir pekan Verstappen di Zandvoort diwarnai oleh penalti yang diterimanya pada lap pertama, setelah ia dianggap melakukan overtake saat bendera kuning ganda sedang dikibarkan.

Meskipun tindakan tersebut jelas melanggar peraturan, insiden yang melibatkan Verstappen itu memaksa para pembalap mengubah kecepatan mereka secara drastis demi menghindari bahaya, sehingga tercipta perbedaan kecepatan signifikan saat mereka berupaya lolos dari kekacauan tersebut tanpa insiden.

Lindblad was hampered by his early penalty © XPB Images

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Sayangnya bagi Lindblad, ia menyalip Pierre Gasly saat memasuki Tikungan 1, yang berujung pada penalti drive-through.

"Kami berada di posisi yang sangat bagus setelah lap pertama," ujarnya. "Menurut saya, hukuman itu agak berat. Saya rasa kita semua sepakat bahwa itu tindakan yang cukup ekstrem.

"Tapi ya sudahlah, memang begitulah kenyataannya; tidak ada gunanya berspekulasi soal itu sekarang. Semuanya sudah terjadi.

"Agak disayangkan karena menurut saya hal itu merusak balapan kami. Namun setelah itu, kami sebenarnya menjalani balapan dengan performa yang cukup kuat. Ada beberapa hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik, tetapi terlepas dari itu, balapan ini berjalan sangat baik.

"Saya hanya sedih tidak mendapatkan poin, karena menurut saya saya dan tim layak mendapatkannya. Tidak diragukan lagi, tanpa penalti itu, kami pasti finis di posisi ke-8."

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Lindblad has regularly picked up points in his rookie year © XPB Images

Lindblad bukan satu-satunya pihak yang merasa penalti tersebut terlalu berat; pengamat F1TV, Alex Brundle, juga sependapat dengan pembalap Racing Bulls itu.

"Menurut saya, itu keputusan yang keras. Sebagai pembalap, langkah yang lazim diambil adalah jika Anda bisa menghindari tabrakan, maka Anda menghindarinya dan melakukan segala upaya untuk memastikan diri tidak terlibat dalam kecelakaan tersebut," ujar Brundle.

"Sulit untuk membebankan hal-hal tambahan yang harus diperhatikan pembalap saat terjadi insiden - seperti memastikan mereka tidak menyalip mobil lain sebagai akibat dari situasi tersebut.

"Hal itu bergantung pada seberapa jauh jarak Anda dari lokasi insiden. Namun, jika Anda belum melewati bendera kuning dan sedang berupaya menghindari insiden tersebut, menurut saya terlalu keras jika Anda dijatuhi penalti karena menyalip pembalap lain saat sedang melakukan manuver menghindar."

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