Hadjar Memberikan Update Pemulihan Cederanya Jelang GP Italia

Isack Hadjar memberikan kabar terbaru mengenai cederanya menjelang rencana kembalinya ke aksi Formula 1 pada Grand Prix Italia akhir pekan ini.

Pembalap Red Bull tersebut terpaksa absen dari Grand Prix Belanda setelah mengalami patah tulang kecil pada pergelangan tangannya saat menjalani latihan rutin selama libur musim panas.

Situasi ini memaksa perubahan formasi pembalap di kamp Red Bull untuk akhir pekan Zandvoort, dengan Liam Lawson dari Racing Bulls mendampingi Max Verstappen di tim utama. Sementara itu, Yuki Tsuonda mengisi kursi yang ditinggalkan Lawson.

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Menjelang double-header yang mencakup Grand Prix Italia dan Spanyol pekan ini, Red Bull membagikan kabar terkini mengenai kondisi pembalap asal Prancis tersebut melalui media sosial.

"Sebenarnya, ini adalah cedera pertama yang pernah saya alami seumur hidup - baik dalam karier maupun hal lainnya - jadi rasanya aneh harus absen membalap," ujar Hadjar.

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"Tentu saja saya tidak senang dengan situasi ini, baik bagi diri saya sendiri maupun tim. Saya ingin selalu berada di trek pada setiap putaran."

Sambil menunjuk perban yang melilit pergelangan tangannya, pria asal Prancis itu berkata: "Anda lihat bagian yang ada celahnya ini? Di situlah saya mengalami cedera. Area itu tidak bengkak, dan itu sangat bagus; itu pertanda baik.

"Jadi, penyembuhannya berlangsung cepat. Setiap hari pergerakan saya semakin leluasa, dan saya optimistis bisa tampil di Monza."

Hadjar's wrist strapping was visible as he entered the Zandvoort paddock © XPB Images

Dalam video tersebut, terlihat jelas betapa eratnya hubungan Hadjar dengan para insinyurnya, yang diwarnai dengan seruan "Kamu sakit terus" serta candaan bahwa ia "hanya ingin libur seminggu lagi."

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Kabarnya, Red Bull akan memberikan waktu sebanyak mungkin bagi Hadjar untuk memulihkan diri dari cederanya, dengan hari Rabu diperkirakan sebagai batas waktu terakhir untuk keputusan terkait balapan di Monza.

Jika Hadjar tidak lolos tes kebugaran yang ditetapkan oleh Red Bull, kemungkinan besar susunan pembalap yang tampil di Zandvoort akan kembali diturunkan untuk satu minggu lagi.