Ferrari Siapkan Tribute Michael Schumacher untuk Balapan Kandang di Monza

Ferrari memberikan bocoran mengenai livery penghormatan untuk ikon Formula 1, Michael Schumacher, di balapan kandang mereka, Grand Prix Italia.

Dilaporkan bahwa Ferrari akan menghormati warisan Schumacher bersama tim Maranello dengan menampilkan mobil SF-26 mereka dalam corak khusus yang didedikasikan bagi pembalap asal Jerman tersebut, yang memenangkan lima dari tujuh gelar juara dunianya saat membalap dengan warna merah.

Menurut AutoRacer, desain tersebut akan memadukan warna merah dan aksen hitam dengan pelek berwarna emas, serta mengambil inspirasi dari mobil F310 tahun 1996.

Grand Prix Italia di Monza pekan depan menandai peringatan 30 tahun kemenangan pertama Schumacher bersama Ferrari pada tahun 1996, sekaligus 20 tahun setelah kemenangan terakhirnya di F1 pada tahun 2006.

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Ferrari merencanakan sejumlah acara untuk memberikan penghormatan kepada Schumacher menjelang balapan di Monza serta selama akhir pekan balapan itu sendiri. Ferrari telah memberikan isyarat mengenai hal ini melalui serangkaian unggahan di media sosial.

Schumacher meraih lima gelar juara dunia secara berturut-turut bersama Ferrari dari tahun 2000 hingga 2004 dan mencatatkan 72 dari total 91 kemenangan balapannya bersama tim asal Italia tersebut.

Sepanjang kariernya, Schumacher memenangkan Grand Prix Italia di Monza sebanyak lima kali bersama Ferrari.

Tujuh gelar juara F1 miliknya merupakan rekor yang ia pegang bersama pembalap Ferrari saat ini, Lewis Hamilton, yang telah melampaui rekor jumlah kemenangan balapan Schumacher pada tahun 2020.

Hamilton, yang meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari di Barcelona pada bulan Juni, saat ini menempati peringkat ketiga dalam kejuaraan dunia pembalap, tertinggal 59 poin dari pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

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The Ferrari F310 featured gold wheel rims

Harapan Hamilton dan rekan setimnya, Charles Leclerc, untuk memenangi balapan kandang Ferrari diperkirakan akan meningkat berkat rencana penggunaan unit daya yang telah ditingkatkan.

Dengan berlinang air mata, Schumacher mengumumkan pensiun pertamanya tepat setelah memenangi Grand Prix Italia 2006.

Ia kembali ke F1 bersama Mercedes pada tahun 2010, sebelum akhirnya pensiun secara permanen dua tahun kemudian.

Pria berusia 57 tahun itu mengalami cedera kepala parah akibat kecelakaan saat bermain ski pada Desember 2013 dan tidak pernah terlihat di depan umum sejak saat itu.

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