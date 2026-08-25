Mercedes Tak Punya Dana untuk Bersaing dalam Lomba Pengembangan F1

Mercedes mendominasi awal musim Formula 1 2026 dengan memenangkan enam balapan pertama, tapi Ferrari dan McLaren masing-masing meraih dua kemenangan dari enam balapan terakhir.

Kedua tim terus menghadirkan upgrade untuk menyempurnakan mobil mereka. Sebagai hasilnya, jarak dengan Mercedes terpangkas secara agresif.

Lando Norris meraih kemenangan keduanya secara berturut-turut - yang dipisahkan jeda musim panas F1 - di Grand Prix Belanda, mengungguli pasangan pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli dan George Russell.

Mercedes belum menghadirkan peningkatan besar sejak Grand Prix Kanada pada bulan Mei, sementara McLaren dan Ferrari terus membawa komponen baru di hampir setiap balapan sejak saat itu.

Wolff made the staggering claim after the Dutch Grand Prix

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"Kami tidak memiliki dana untuk melakukan pengembangan pada mobil," ujar Wolff.

"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami berupaya membagi alokasi dana tersebut secara merata sepanjang musim, berdasarkan perhitungan kami mengenai kapan kami bisa menghadirkan upgrade serta upaya mengoptimalkan perolehan poin kejuaraan. Kami tidak bisa memaksakan hal yang memang tidak bisa kami lakukan.

Saat ditanya mengapa Mercedes tampaknya tidak memiliki kekuatan finansial yang setara dengan para pesaingnya dalam hal pengembangan mobil, Wolff menjawab: "Apakah kami menghabiskan terlalu banyak dana pada tahap awal pengembangan? Menurut saya tidak.

"Saya hanya berpendapat bahwa kami adalah organisasi dengan skala dan infrastruktur tertentu. Dan, seperti yang Anda tahu, dalam konteks itu, kami memiliki mobil yang sangat cepat.

"Kami kehilangan antara 50 hingga 100 poin akibat masalah keandalan, dan perolehan poin tersebut sebenarnya bisa memberikan kami keunggulan jarak yang lebih besar dibandingkan posisi kami saat ini."

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Lando Norris beat the Mercedes pair to claim his second win in a row

“Selain itu, kami hanya terus menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menyesuaikan diri dengan realitas keuangan yang ada.”

Sejak awal musim 2026, Ferrari telah memperkenalkan total 40 pembaruan baru, mengungguli Red Bull dan McLaren yang masing-masing memiliki 38 pembaruan. Sementara itu, Mercedes baru menambahkan 24 komponen pada mobil W17 mereka.

“Kita akan melihat bagaimana situasinya menjelang akhir musim nanti - apakah mereka masih mampu menerapkan sebanyak mungkin komponen baru pada mobil seperti yang mereka lakukan saat ini,” tambah Wolff.

“Bisa jadi ada pihak yang menerapkan strategi berbeda, yakni dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran di awal dan pertengahan tahun dibandingkan pada bagian akhir musim.”

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McLaren "tidak percaya" dengan klaim Mercedes

Team Principal McLaren, Andrea Stella, mengatakan bahwa ia tidak memercayai klaim Wolff mengenai kondisi keuangan Mercedes.

“Saya ingin memercayai Anda, tetapi sebenarnya saya tidak memercayai Anda. Saya tidak memercayainya, karena berkat regulasi Power Unit tahun 2027, semua tim akan memiliki alokasi dalam pelaporan mereka terkait cost-cap,” ujar Stella.

“Saya yakin Mercedes - setelah melihat para pesaing mereka mulai meningkatkan performa - akan segera memanfaatkan hasil pengembangan mereka. Hal itu pastinya sedang berlangsung saat ini.

“Saya yakin mobil yang diuji di terowongan angin jauh lebih cepat daripada mobil yang mereka gunakan di lintasan, dan mereka tentu ingin mengubah sebagian potensi tersebut menjadi peningkatan yang diterapkan pada mobil yang sesungguhnya.

“Saya cukup yakin mereka akan melakukan peningkatan. Tentu saja, akan bagus jika tidak, tapi saya bahkan tidak ingin memikirkannya.”

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Wolff mempertanyakan bagaimana Ferrari bisa terus menghadirkan banyak upgrade di awal tahun ini, dan mengklaim bahwa pabrikan Italia itu seharusnya akan segera kehabisan anggaran dengan adanya cost-cap.

Hal ini memicu tanggapan tajam dari bos Ferrari, Fred Vasseur, yang membalas komentar Wolff dengan menyebutnya "cukup ironis".

"Menurut saya, itu cukup ironis jika datang dari Toto dan Mercedes," ujar pria asal Prancis tersebut.

"Tapi ketika Red Bull sedang mengembangkan atau ketika Mercedes sedang mengembangkan, mereka jenius; ketika kami sedang mengembangkan, kami curang!

“Saya rasa Anda harus tenang soal ini. Kami tidak membawa lebih banyak suku cadang daripada Red Bull atau yang lain. Saya tidak tahu apakah itu lelucon atau…"

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