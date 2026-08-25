Netflix Umumkan Kelanjutan Serial Drive to Survive dengan Season 9

Netflix telah memastikan penayangan Season 9 Drive to Survive dalam jadwal tahun 2027, yang akan mengisahkan berbagai dinamika dan peristiwa penting dari musim Formula 1 saat ini.

Drive to Survive telah menjadi tontonan wajib bagi banyak penggemar F1 dan menjadi pintu masuk bagi generasi baru untuk mengenal olahraga ini sejak diluncurkan pada tahun 2019, yang saat itu mendokumentasikan musim sebelumnya ketika Lewis Hamilton meraih gelar juara dunia kelimanya.

Alih-alih mengikuti rangkaian peristiwa secara kronologis, para produser akan mengikuti alur cerita tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Hal ini bisa berupa persaingan yang mencapai puncaknya, perebutan gelar juara, atau bahkan sekadar sisi personal yang biasanya tidak akan diungkapkan ke publik.

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"Kami sangat antusias untuk memproduksi Musim 9 dari tayangan ikonik ini," ujar James Gay-Rees dan Paul Martin, Produser Eksekutif di Box to Box.

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"Tahun ini, kami akan menggali lebih dalam dari sebelumnya ke dalam sisi-sisi tersembunyi dari olahraga yang luar biasa ini."

Untuk musim kedelapan, jumlah episode dikurangi dari 10 menjadi delapan, dan belum ada indikasi apakah jumlah yang lebih sedikit ini akan dipertahankan untuk musim-musim mendatang.

Verstappen has not often featured, instead boycotting the series

Meskipun digemari oleh kalangan penonton tertentu, sebagian penggemar lama dengan cepat menyoroti berbagai kekurangan dari Drive to Survive, seperti rivalitas yang dibuat-buat tanpa dasar kuat, serta peristiwa balapan yang ditampilkan dalam urutan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Para pembalap pun turut mengkritik serial ini; Lando Norris pernah menyebut beberapa elemen di dalamnya sebagai "omong kosong belaka", sementara Max Verstappen kerap menolak untuk terlibat.

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Netflix biasanya menayangkan musim baru bertepatan dengan masa tes pra-musim, sehingga kemungkinan besar musim terbarunya akan dirilis pada bulan Februari 2027.