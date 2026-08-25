Antonelli Ragu Mercedes Punya Mobil Terbaik di Grid F1

Kimi Antonelli menegaskan bahwa Mercedes tidak lagi memiliki mobil tercepat di F1.

Kimi Antonelli holds a 59-point lead in the championship over George Russell
Kimi Antonelli holds a 59-point lead in the championship over George Russell

Pemimpin klasemen kejuaraan Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, meyakini bahwa Mercedes tidak lagi memiliki mobil tercepat di grid.

Antonelli finis di posisi kedua di belakang pembalap McLaren, Lando Norris, pada Grand Prix Belanda, di mana sang juara dunia bertahan meraih kemenangan kedua beruntun, yang diraih tepat sebelum dan sesudah jeda musim panas F1.

Mercedes mengawali musim depan paket mobil tercepat dan menegaskan dominasinya atas rival dengan memenangi enam balapan pembuka. Tapi dalam enam balapan terakhir, Silver Arrows harus berbagi kemenangan dengan McLaren dan Ferrari.

Antonelli menilai bahwa performa McLaren belakangan ini, khususnya, menunjukkan bahwa Mercedes "jelas" bukan lagi tim tercepat.

Lando Norris celebrates his Dutch GP win
Lando Norris celebrates his Dutch GP win

“Jelas kami bukan lagi mobil tercepat di grid,” ujar Antonelli setelah balapan hari Minggu di Zandvoort.

“Kami mungkin berada di posisi kedua atau ketiga, setidaknya dalam balapan hari ini, dan McLaren telah membuat kemajuan pesat - terutama sejak balapan di Hungaria - berkat paket peningkatan besar yang mereka bawa.

“Namun, saya yakin dengan tim ini. Mereka telah bekerja sangat keras untuk paket peningkatan berikutnya yang akan segera hadir, dan mereka ingin memastikan semuanya berjalan lancar begitu paket tersebut dipasang pada mobil.

“Jadi, sudah pasti balapan kali ini akan lebih sulit dan penuh tantangan, namun kami siap memberikan yang terbaik dan memaksimalkan setiap peluang.

“Dan semoga nanti giliran kami yang menghadirkan paket yang bisa memberikan kami sedikit keunggulan lagi.”

Mercedes could not prevent McLaren from winning at Zandvoort
Mercedes could not prevent McLaren from winning at Zandvoort

Rekan setimnya, George Russell, yang finis di posisi ketiga, memperingatkan bahwa Mercedes akan menghadapi tantangan pada balapan-balapan mendatang.

"Menurut saya, dua atau tiga akhir pekan balapan berikutnya akan menjadi tantangan bagi kami berdua, semata-mata karena jadwal penerapan peningkatan performa kami tidak selaras," ujar Russell.

"Saya rasa kami akan sedikit lebih kompetitif di sana [Monza]. Namun, saya yakin Ferrari akan menghadirkan peningkatan mesin, dan kenyataannya, kami sendiri tidak tahu pasti.

“Namun, saya yakin bahwa sirkuit dengan tingkat degradasi ban yang tinggi ini sangat cocok bagi McLaren, terutama bagi Lando. Dia memang selalu menjadi spesialis dalam kondisi seperti itu. Kita juga sudah melihatnya tahun lalu. Monza mungkin sedikit berbeda, tetapi menurut saya, merekalah tim yang harus dikalahkan saat ini.”

Komentar Antonelli dan Russell muncul setelah Toto Wolff melontarkan pernyataan mengejutkan bahwa Mercedes tidak memiliki dana yang cukup untuk mengimbangi laju pengembangan yang dilakukan oleh para rival mereka di F1.

"Kami tidak memiliki dana untuk melakukan pengembangan pada mobil," ujar Wolff pada hari Minggu.

"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami berupaya membagi alokasi tersebut secara merata sepanjang musim, berdasarkan perhitungan kami mengenai kapan waktu terbaik untuk menghadirkan pembaruan besar serta upaya mengoptimalkan perolehan poin kejuaraan. Kami tidak bisa memaksakan diri melakukan hal yang memang tidak bisa kami lakukan."

Antonelli unggul 59 poin atas Russell dan Lewis Hamilton, sementara Norris tertinggal 83 poin di posisi keempat.

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
George Russell
Antonelli Ragu Mercedes Punya Mobil Terbaik di Grid F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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