Ferrari dan McLaren Memimpin Lomba Pengembangan F1 di Zandvoort

Musim F1 kembali bergulir setelah libur musim panas, dan beberapa tim langsung membawa paket pembaruan untuk Grand Prix Belanda.

F1's development war is hotting up
F1's development war is hotting up

Lomba pengembangan di Formula 1 terus berlangsung dengan laju yang tak kenal henti, di mana Ferrari dan McLaren memimpin upaya peningkatan performa pada Grand Prix Belanda.

Dalam upayanya mengejar Mercedes, Ferrari telah membawa upgrade terbanyak ke Zandvoort di antara empat tim besar, dengan menghadirkan tidak kurang dari lima pembaruan.

Paket peningkatan Ferrari terutama terfokus pada lantai, dengan revisi floor body, floor board, dan floor edge pada SF-26, serta diffuser dan beam wing yang diperbarui.

McLaren telah mengonfirmasi akan membawa sejumlah peningkatan terbaru ke Zandvoort akhir pekan ini, dan kini telah diumumkan secara resmi.

McLaren is looking to improve its MCL40 after winning in Hungary
McLaren is looking to improve its MCL40 after winning in Hungary

Berusaha melanjutkan momentum kemenangan pertama musim ini di Hungaria, McLaren akan membawa sayap belakang baru - dengan mekanisme Macarena - engine cover baru, serta rear brake duct yang telah direvisi.

Sebaliknya, Mercedes hanya membawa satu pembaruan berupa revisi pada saluran masuk (inlet) dan sudut camber di bagian depan mobil W17.

Red Bull berfokus meningkatkan keandalan komponen bodywork roda dengan memperkecil dimensi chord pada lengan suspensi bawah (lower wishbone) di bagian belakang sisi depan RB22.

Setelah menghadirkan AMR26 Spec-B yang sangat dinanti di Hungaria, Aston Martin melanjutkan upayanya untuk meningkatkan performa mobil dengan membawa lima upgrade di Belanda, yang mencakup modifikasi pada sayap depan, floor fence, dan diffuser.

Aston Martin juga akan mendapatkan dorongan berkat diperkenalkannya unit daya terbaru dari Honda.

Alpine has brought the most upgrades to Zandvoort
Alpine has brought the most upgrades to Zandvoort

Alpine memimpin dalam hal jumlah peningkatan dibandingkan tim mana pun, dengan total delapan perubahan pada mobil F1 2026 mereka.

Tim yang berbasis di Enstone ini menghadirkan lantai baru, diffuser dengan profil ulang, bodi yang telah direvisi, serta geometri yang diperbarui pada rear impact structure dan sayap belakang sebagai bagian dari paket peningkatan signifikan mereka.

Alpine telah mengonfirmasi bahwa Pierre Gasly akan mendapatkan komponen yang telah ditingkatkan tersebut terlebih dahulu, sementara Franco Colapinto akan menerimanya pada balapan berikutnya di Monza.

Williams, Racing Bulls, Haas, Audi, dan Cadillac tidak mengajukan pembaruan baru apa pun untuk ajang ini.

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Ferrari dan McLaren Memimpin Lomba Pengembangan F1 di Zandvoort
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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