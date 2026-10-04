Russell Tertawa Getir atas Kemalangan Terbarunya di Musim 2026

George Russell tiba di Grand Prix Bahrain di Malaysia dengan harapan tinggi setelah meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan pekan sebelumnya.

Tapi, momentumnya kembali terhenti setelah pembalap Inggris itu mengalami nasib sial atas masalah teknis yang dialaminya pada balapan di Sirkuit Sepang.

Russell memimpin tahap awal balapan, namun kemudian stabil di posisi ketiga setelah disalip oleh Max Verstappen dan Kimi Antonelli.

Ia tampaknya hanya akan kehilangan tiga poin dibandingkan dengan Antoneli, tapi pada lap ke-50 - saat kondisi Safety Car - Mercedes milik Russell menepi ke sisi lintasan dan mengakhiri balapannya akibat masalah Power Unit.

George Russell pit stop © XPB Images

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Setelah balapan, Russell berkata, "Ya, rasanya hampir harus ditertawakan; situasinya, Anda tahu, sudah melampaui sekadar rasa kecewa. Masalahnya, hal ini sudah terjadi berkali-kali musim ini. Sungguh sangat disayangkan.

"Tentu saja, ini sangat disayangkan, tapi kita harus terus berjuang, kan? Harus terus berusaha melaju. Padahal, posisi podium tentu saja sudah terlihat sangat pasti.

"Balapan yang solid - bukan balapan yang luar biasa - tapi solid. Namun ya, ini bukan kali pertama, jadi menurut saya, saya sudah cukup terbiasa dengan perasaan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini."

George Russell leading Kimi Antonelli © XPB Images

Pembalap 28 tahun itu kini tertinggal 84 poin dari Antonelli dalam perebutan gelar juara. Setelah menjaga asa juaranya tetap hidup di Baku, Russell ditanya apakah menurutnya peluangnya untuk meraih gelar juara sudah berakhir.

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"Saya tidak perlu mengatakan bahwa menurut saya peluang itu sudah hilang atau semacamnya," ujarnya.

“Tapi tentu saja kemungkinannya sangat kecil, dan itulah kenyataannya. Saya tahu jika ingin bangkit kembali, saya butuh keberuntungan, dan sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada saya.

“Jadi, selisih 3 poin hari ini - karena finis di belakang Kimi - berubah menjadi ketinggalan 18 poin. Dan tentu saja, seandainya masalah itu terjadi pada pihak lawan, situasinya akan berbalik menjadi keuntungan 18 poin.

“Jadi, ini sungguh disayangkan. Sungguh disayangkan, tapi memang begitulah kenyataannya.”