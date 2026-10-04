Russell Tertawa Getir atas Kemalangan Terbarunya di Musim 2026

George Russell mengakui peluangnya meraih gelar juara "sangat kecil kemungkinannya" setelah kegagalan mesin di fase akhir GP Bahrain.

George Russell
George Russell
© XPB Images

George Russell tiba di Grand Prix Bahrain di Malaysia dengan harapan tinggi setelah meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan pekan sebelumnya.

Tapi, momentumnya kembali terhenti setelah pembalap Inggris itu mengalami nasib sial atas masalah teknis yang dialaminya pada balapan di Sirkuit Sepang.

Russell memimpin tahap awal balapan, namun kemudian stabil di posisi ketiga setelah disalip oleh Max Verstappen dan Kimi Antonelli.

Ia tampaknya hanya akan kehilangan tiga poin dibandingkan dengan Antoneli, tapi pada lap ke-50 - saat kondisi Safety Car - Mercedes milik Russell menepi ke sisi lintasan dan mengakhiri balapannya akibat masalah Power Unit.

George Russell pit stop
George Russell pit stop
© XPB Images

Setelah balapan, Russell berkata, "Ya, rasanya hampir harus ditertawakan; situasinya, Anda tahu, sudah melampaui sekadar rasa kecewa. Masalahnya, hal ini sudah terjadi berkali-kali musim ini. Sungguh sangat disayangkan.

"Tentu saja, ini sangat disayangkan, tapi kita harus terus berjuang, kan? Harus terus berusaha melaju. Padahal, posisi podium tentu saja sudah terlihat sangat pasti.

"Balapan yang solid - bukan balapan yang luar biasa - tapi solid. Namun ya, ini bukan kali pertama, jadi menurut saya, saya sudah cukup terbiasa dengan perasaan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini."

George Russell leading Kimi Antonelli
George Russell leading Kimi Antonelli
© XPB Images

Pembalap 28 tahun itu kini tertinggal 84 poin dari Antonelli dalam perebutan gelar juara. Setelah menjaga asa juaranya tetap hidup di Baku, Russell ditanya apakah menurutnya peluangnya untuk meraih gelar juara sudah berakhir.

"Saya tidak perlu mengatakan bahwa menurut saya peluang itu sudah hilang atau semacamnya," ujarnya.

“Tapi tentu saja kemungkinannya sangat kecil, dan itulah kenyataannya. Saya tahu jika ingin bangkit kembali, saya butuh keberuntungan, dan sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada saya.

“Jadi, selisih 3 poin hari ini - karena finis di belakang Kimi - berubah menjadi ketinggalan 18 poin. Dan tentu saja, seandainya masalah itu terjadi pada pihak lawan, situasinya akan berbalik menjadi keuntungan 18 poin.

“Jadi, ini sungguh disayangkan. Sungguh disayangkan, tapi memang begitulah kenyataannya.”

Tags:

F1
George Russell
Mercedes
Russell Tertawa Getir atas Kemalangan Terbarunya di Musim 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 Results
F1 GP Bahrain 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Sepang
Kimi Antonelli
F1 News
Paket Upgrade Besar Mercedes untuk F1 GP Bahrain Dijabarkan
Mercedes has brought a major upgrade to the Bahrain Grand Prix
F1 News
Russell Berharap Upgrade Mercedes di Malaysia Menjaga Momentumnya
George Russell has made a breakthrough with how best to drive his Mercedes car
F1 News
Mercedes Gunakan Livery Spesial untuk Comeback F1 Malaysia
Mercedes' special livery for the Bahrain Grand Prix in Malaysia
F1 Results
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku
Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Azerbaijan GP
F1 Results
F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Menahan Verstappen untuk Kemenangan Dramatis
2026 Azerbaijan Grand Prix

Latest News

F1 News
Russell Tertawa Getir atas Kemalangan Terbarunya di Musim 2026
59s ago
George Russell
F1 News
F1 GP Bahrain 2026: Starting Grid Lengkap Grand Prix di Sirkuit Sepang
11h ago
The top three qualifiers at the Bahrain Grand Prix in Malaysia
F1 News
Hamilton Ungkap Kunci Ferrari Temukan Setelan Ideal di Kualifikasi
03/10/26
Lewis Hamilton secured his best qualifying result since Barcelona
F1 News
Penilaian Awal Russell Terharap Upgrade Besar Mercedes di Sepang
03/10/26
Mercedes has brought a major car upgrade to the Bahrain Grand Prix in Malaysia
F1 News
Fans F1 Mengkritik Panitia GP Bahrain atas Kekacauan Transportasi
03/10/26
Swathes of F1 fans experienced a logistical nightmare after Friday practice

More News

F1 News
Vasseur Minta Ferrari Bersatu di Tengah Spekulasi Masa Depannya
03/10/26
Fred Vasseur has been under pressure as Ferrari team principal
F1 News
Tantangan Terbesar yang Dihadapi Tim F1 untuk Akhir Pekan Sepang
03/10/26
Hamilton's visibility was impacted by a damaged mirror
F1 News
Paket Upgrade Besar Mercedes untuk F1 GP Bahrain Dijabarkan
02/10/26
Mercedes has brought a major upgrade to the Bahrain Grand Prix
F1 News
Ferrari Didenda atas Insiden Hamilton di Practice GP Bahrain
02/10/26
Lewis Hamilton impeded Gabriel Bortoleto in FP2
F1 News
Bos Williams Ungkap Dua Hal yang Gagal Dicapai Regulasi Cost-Cap F1
02/10/26
James Vowles