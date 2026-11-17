Fernando Alonso akan berkompetisi dalam ajang Reli Dakar bersama Aston Martin pada bulan Januari.

Ini akan menjadi penampilan keduanya di Reli Dakar. Sebelumnya, ia berpartisipasi pada edisi 2020 bersama Toyota dan finis di posisi ke-13.

Pembalap Spanyol 45 tahun itu akan berpasangan dengan Marc Coma, pemenang kategori sepeda motor di ajang Dakar sebanyak lima kali.

Juara World Rally sembilan kali, Sebastien Loeb, dan juara bertahan World Rally Raid, Lucas Moraes, akan mengemudikan dua Aston Martin lainnya, saat pabrikan Inggris itu melakoni debutnya di reli legendaris itu.

Alonso will race in one of three Aston Martin Racing entries

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"Setelah memutuskan untuk terus berkompetisi di Formula 1 bersama Aston Martin Aramco, saya mempertimbangkan Dakar dengan matang," ujar Alonso.

"Pada akhirnya, keputusannya menjadi sederhana. Saya ingin merangkul tantangan ini sepenuhnya dan mengikuti Formula 1 serta Reli Dakar di tahun yang sama.

"Pada tahun 2020, Dakar menjadi salah satu pengalaman paling menantang sekaligus menyenangkan dalam karier saya. Saya sangat menghormati ajang balap ini dan para ahli yang telah menguasainya.

"Kehadiran Marc kembali di sisi saya sangatlah penting, dan bersama Aston Martin, Prodrive, Sébastien, serta Lucas, kami memiliki tim yang luar biasa."

Alonso, yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Aston Martin untuk tetap berlaga di F1 tahun depan, menjalani musim 2026 yang sangat berat.

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“Formula 1 tetap menjadi prioritas saya. Namun, saya adalah seorang pembalap, dan tantangan seperti inilah yang membuat saya mencintai dunia kompetisi. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang bisa kami capai,” tambahnya.

Aston Martin will making its racing debut at Dakar

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Reli Dakar 2027 akan dimulai di Portugal pada 9 Januari dan berakhir di Maroko pada 23 Januari setelah melalui 12 etape.

Awalnya, acara ini dijadwalkan untuk diselenggarakan di Arab Saudi, namun rencana tersebut dibatalkan bulan lalu akibat konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.

"Aston Martin Dreadnought dirancang untuk menaklukkan medan apa pun, dalam kondisi paling ekstrem sekalipun, serta mampu melewati semua tantangan tersebut demi menuntaskan misinya," ujar CEO Aston Martin, Adrian Hallmark.

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"Kini, bersama mitra teknik kami, Prodrive, kami akan menguji visi ini dalam lingkungan kompetitif yang paling ekstrem di dunia olahraga otomotif global, yakni Dakar 2027. Sudah menjadi jati diri Aston Martin untuk terus melangkah maju dengan konsep-konsep perintis, dan - seperti yang selalu kami lakukan - menjelajahi batas kemampuan konsep-konsep tersebut di panggung dunia.

"Kami tidak menghindari tantangan seperti itu, melainkan justru merangkulnya; dan dengan hadirnya Fernando, Sébastien, serta Lucas, kami memiliki tiga juara hebat untuk membangun kekuatan yang tangguh dalam menghadapi Dakar 2027."