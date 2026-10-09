Fernando Alonso Membantah Rumor Comeback Reli Dakar

Fernando Alonso menanggapi rumor seputar kembalinya ia ke Reli Dakar.

Fernando Alonso has ruled out returning to the Dakar Rally
Fernando Alonso has ruled out returning to the Dakar Rally

Juara dunia Formula 1 dua kali, Fernando Alonso, menepis "rumor" bahwa ia sedang bersiap untuk melakukan comeback Reli Dakar pada tahun 2027.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul banyak spekulasi mengenai rencana Alonso untuk tahun 2027. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia telah sepakat untuk kembali berkompetisi di ajang Dakar yang sangat berat tahun depan, setelah berhasil meyakinkan Aston Martin untuk turut serta dalam balapan tersebut.

Tapi, Alonso - yang baru-baru ini memastikan akan tetap berlaga di F1 setidaknya untuk satu musim lagi - tampaknya telah menepis kemungkinan dirinya kembali ke Dakar, ajang yang pernah ia ikuti bersama Toyota pada tahun 2020 saat ia sedang jeda dari balapan Grand Prix.

"Saya membaca rumor-rumor itu, tetapi tidak, menurut saya hal itu tidak mungkin dilakukan. Secara fisik, hampir mustahil untuk menjalani dua program yang sama-sama menuntut fisik dan mental secara maksimal, seperti Kejuaraan Formula 1 dan Dakar," ujar Alonso menjelang Grand Prix Singapura.

Alonso contested the Dakar Rally during his F1 sabbatical in 2020
Alonso contested the Dakar Rally during his F1 sabbatical in 2020

Pembalap Spanyol berusia 45 tahun itu juga menutup kemungkinan untuk berkompetisi di ajang balap GT3 tahun depan.

“Bukan GT3, saya belum pernah mencobanya. Ajang itu membutuhkan persiapan yang sangat matang. Terkait setiap tantangan semacam ini, orang sering kali menganggapnya mudah hanya karena ajang tersebut pernah berjalan dengan baik atau cukup kompetitif di masa lalu. Padahal, dibutuhkan banyak persiapan, tekad yang kuat, dan juga keberuntungan untuk bisa sukses.

“Jadi, saat saya memutuskan untuk mengambil tantangan berikutnya, saya sendiri yang akan mengumumkannya. Itu bukan sekadar rumor; saya sendiri yang akan menyampaikannya, dan keputusan itu diambil karena saya merasa persiapannya sudah memadai serta ada tingkat risiko yang layak untuk diambil.

"Kabar mengenai kesepakatan Dakar pertama kali muncul di media Spanyol setelah Alonso melontarkan pernyataan samar saat Grand Prix Bahrain di Malaysia; ia mengisyaratkan bakal ada "kejutan dalam beberapa minggu ke depan".

Alonso will continue to race with Aston Martin for at least one more year
Alonso will continue to race with Aston Martin for at least one more year

Spekulasi tersebut juga ditanyakan kepada bos Aston Martin, Mike Krack, di Singapura.

"Kami pernah melihat Robert [Kubica] mengikuti reli, Kimi [Raikkonen] mengikuti reli, Max [Verstappen] turun di GT3, dan Lance [Stroll] juga turun di GT3," ujar Krack kepada para wartawan.

"Secara pribadi, saya menyukainya. Hal itu bagus bagi dunia balap motor secara umum jika para pembalap melakukannya. Mengenai apa yang akan terjadi pada Fernando tahun depan, saya tidak bisa memastikannya. 

"Namun secara umum, itu adalah hal yang sangat positif, dan hal itu juga menunjukkan pendekatan balap atau karakter pembalap seperti apa mereka sebenarnya.

"Mengingat jadwal yang ada, mereka ingin melakukan hal-hal lain. Bagi Max, itu berarti tujuh akhir pekan berturut-turut dengan segala aktivitas GT3-nya. Hal ini menunjukkan kualitas mereka sebagai pembalap, dan itu juga akan membuat saya terpaku di depan TV, sama seperti kita semua."

Tags:

F1
Fernando Alonso
Aston Martin
Dakar Rally
Fernando Alonso Membantah Rumor Comeback Reli Dakar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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