Bottas Selesaikan Perjalanan Sepedanya dari Malaysia ke Singapura

Pembalap Formula 1 dari tim Cadillac, Valtteri Bottas, telah berhasil bersepeda dari Malaysia menuju Grand Prix Singapura akhir pekan ini.

Pada hari Rabu, Bottas memposting di media sosialnya bahwa ia telah menyelesaikan perjalanan luar biasa sejauh 419,67 km dengan bersepeda, dari pinggiran ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, menuju Singapura.

Ini merupakan pilihan perjalanan yang tidak biasa bagi Bottas, yang memilih untuk bersepeda alih-alih menempuh penerbangan singkat - atau memakai mobil - untuk perjalanan antara kedua negara yang bertetangga tersebut.

Pembalap Finlandia 37 tahun itu mendokumentasikan perjalanannya di Strava dan mengunggah cuplikan rute tersebut - yang sebagian besar melintasi jalur off-road dan permukaan gravel - ke saluran media sosialnya. Bottas memiliki 5,6 juta pengikut di Instagram.

Valtteri Bottas has completed his journey

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Bottas, yang sebelumnya mengalami insiden mobil berputar di luar lintasan dalam balapan kacau di Sirkuit Sepang, Malaysia, tiba di Singapura tepat waktu untuk memenuhi kewajiban media F1 pada hari Kamis.

Baik pada hari Senin maupun Selasa, Bottas menempuh jarak lebih dari 160 km setiap harinya, dengan durasi berkendara hampir enam jam pada setiap etape.

Pada etape keempat sekaligus terakhir, Bottas menyelesaikan jarak sedikit lebih dari 40 km dalam waktu satu jam 39 menit saat ia tiba di pusat kota Singapura.

Bottas adalah seorang penggemar berat bersepeda dan sering terlihat mengendarai sepeda di sekitar sirkuit F1. Kekasihnya, Tiffany Cromwell, merupakan atlet balap sepeda jalan raya dan *gravel* asal Australia.

Comenbacknya ke F1 menjadi tantangan berat, yang belum mencetak satupun poin dari 16 balapan bersama tim Cadillac, ia juga tercatat mengalami delapan DNF sepanjang musim 2026.

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