Cadillac Dikaitkan dengan Colton Herta, Ini Tanggapan Bottas

Valtteri Bottas menanggapi spekulasi masa depannya di Cadillac saat rumor promosi Colton Herta semakin ramai.

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas
© XPB Images

Setelah tidak berbicara kepada media pada hari Kamis karena sakit, Valtteri Bottas akhirnya menanggapi rumor seputar masa depannya bersama Cadillac.

Menjelang GP Meksiko, terungkap bahwa Sergio Perez telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim tersebut hingga ‘setidaknya tahun 2029’. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa susunan pembalap Cadillac untuk tahun 2027 belum sepenuhnya ditetapkan.

Terlepas dari rumor kencang seputar masa depan Bottas, ia tetap ‘cukup yakin’ akan terus bersama Cadillac untuk musim kedua. Meski demikian, muncul spekulasi bahwa Colton Herta bisa saja menggantikan pembalap asal Finlandia tersebut.

Cadillac telah bekerja sama dengan pembalap cadangan mereka, Herta, untuk membantunya mendapatkan Superlicense menjelang musim 2027, yang menjadikannya opsi realistis bagi tim untuk musim depan.

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas
© XPB Images

Saat membahas situasi tersebut, Bottas mengatakan, “Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Begitulah situasinya, ada berbagai rumor yang beredar. Saya benar-benar tidak punya komentar apa pun. Kita akan segera mengetahuinya nanti.

“Menurut saya, itu masuk akal. Begitulah yang tertulis di atas kertas, jadi itulah sebabnya saya cukup yakin.

“Bagi saya, sudah jelas siapa saja yang akan berada di sini tahun depan. Jelas sekali... Checo telah mendapatkan perpanjangan kontrak, saya sendiri belum mendapatkan perpanjangan kontrak lebih lanjut.

“Namun, saya yakin di perusahaan besar seperti ini selalu ada rapat dewan direksi, mereka bisa mematangkan keputusan akhir. Saya rasa keputusan itu akan segera diambil.

“Menurut saya, semuanya hanya perlu disahkan oleh para pimpinan tertinggi di Amerika Serikat.”

Colton Herta
Colton Herta
© XPB Images

Muncul rumor lain bahwa Esteban Ocon bisa menjadi pembalap Cadillac untuk musim 2027, menyusul pengumuman bahwa ia akan meninggalkan Haas.

Tapi, berbagai laporan dengan cepat menepis kemungkinan bergabungnya pembalap asal Prancis tersebut. Meninggalkan Herta sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Bottas, seandainya Cadillac memutuskan untuk mengubah line-u pembalapnya untuk musim keduanya di F1

Tags:

F1
Cadillac
Valtteri Bottas
Cadillac Dikaitkan dengan Colton Herta, Ini Tanggapan Bottas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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