Kursi Cadillac-nya Digoyang, Valtteri Bottas Memilih Santai

Valtteri Bottas tetap tenang meski ada rumor seputar susunan pembalap Cadillac untuk tahun 2027.

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas
© XPB Images

Rumor seputar Cadillac kian santer beredar di ajang Grand Prix AS, menyusul komentar samar dari Marcin Budkowski yang membuat orang-orang di area *paddock* kebingungan.

Dalam konferensi pers FIA yang berlangsung hari Jumat di Circuit of the Americas, Budkowski ditanya mengenai Esteban Ocon, tak lama setelah kepastian hengkangnya pembalap tersebut dari Haas diumumkan.

Pertanyaan tersebut berkisar pada apakah pembalap Prancis itu akan bergabung dengan Cadillac sebagai pembalap cadangan, mengingat Valtteri Bottas dan Sergio Perez telah mengantungi kontrak musim 2027.

Namun, ketika Budkowski ditanya apakah posisi para pembalapnya aman untuk musim F1 2027, ia menjawab, “Ini bukanlah tempat yang tepat untuk membahas kontrak pembalap. Menurut saya, hal tersebut tidak pantas dilakukan melalui media. 

"Segala informasi terkait akan disampaikan melalui pernyataan resmi dari tim pada waktu yang tepat.”

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas
© XPB Images

Setelah menolak untuk mengonfirmasi apakah Bottas dan Perez akan tetap menjadi pembalap penuh waktu untuk Cadillac pada tahun 2027, muncul dugaan bahwa salah satu dari mereka akan digantikan.

Namun, pada hari Sabtu di Grand Prix AS, Bottas menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan rumor mengenai masa depannya bersama Cadillac.

“Tidak, tidak,” ujarnya setelah sesi kualifikasi di Circuit of the Americas. “Maksud saya, memang ada beberapa rumor yang terdengar, tetapi saya tahu bagaimana situasi saya, dan semuanya baik-baik saja. Ini Formula 1; semua orang ingin berada di Formula 1, jadi memang begitulah keadaannya.”

Esteban Ocon
Esteban Ocon
© XPB Images

Jika Bottas atau Perez digantikan oleh Cadillac, kabarnya ada dua pembalap yang berpeluang mendapatkan kursi penuh waktu di Formula 1.

Menurut berbagai laporan, pembalap cadangan Cadillac, Colton Herta, menjadi salah satu kandidat - terlebih setelah ia tampil dalam sesi Free Practice 1 bersama tim tersebut akhir pekan ini. Namun, ia menjalani musim yang mengecewakan di kejuaraan Formula 2.

Opsi lainnya adalah Esteban Ocon, pembalap Prancis yang memiliki pengalaman yang luas di Formula 1 dan telah menghabiskan musim 2025 serta 2026 bersama tim Haas.

Namun, setelah posisinya di Haas digantikan oleh Rafael Camara untuk musim 2027, kini ia tengah mencari kursi untuk tahun depan. Salah satu kemungkinannya adalah pindah ke Cadillac—sebuah opsi yang tidak disangkal oleh Budkowski pada hari Jumat.

Dalam konferensi pers yang sama, Budkowski mengonfirmasi bahwa ada sejumlah pembalap yang telah menghubunginya. Ia mengatakan, “Ada beberapa pembalap dan manajer yang telah menghubungi saya. Saya tidak akan menyebutkan siapa saja mereka.”

Tags:

F1
Valtteri Bottas
Cadillac
Kursi Cadillac-nya Digoyang, Valtteri Bottas Memilih Santai
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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