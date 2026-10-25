F1 GP Amerika Serikat 2026: Antonelli Menang, Perayaan Gelar Tertunda

Hasil lengkap F1 GP Amerika Serikat dari Circuit of The Americas, Austin, putaran 18 musim 2026.

George Russell and Charles Leclerc
George Russell and Charles Leclerc
© XPB Images

Andrea Kimi Antonelli memenangkan F1 GP Amerika Serikat 2026,. namun ia harus bersabar untuk bisa dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1 untuk pertama kalinya.

Pembalap asal Italia 20 tahun itu meraih kemenangan kesembilannya dalam musim 2026 yang fenomenal lewat penampilan yang terkendali di COTA. 

Akan tetapi, karena Lewis Hamilton dari tim Ferrari finis di posisi keempat dan rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menempati posisi kedelapan, Antonelli belum berhasil mengunci gelar juara dunia F1 pertamanya.

Sebaliknya, perebutan gelar juara akan berlanjut ke Mexico City akhir pekan depan, di mana Antonelli hampir dipastikan akan menjadi juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah.

Antonelli unggul 120 poin atas Russell, dengan hanya 125 poin yang masih bisa diperebutkan dalam lima balapan tersisa; artinya, ia hanya perlu meraih dua poin lagi untuk dinobatkan sebagai juara dunia pada balapan berikutnya.

Antonelli kept his lead at the start
Antonelli kept his lead at the start

Terpaut sekitar 13 detik di belakang Antonelli yang tampil dominan, Charles Leclerc berhasil mengungguli Max Verstappen untuk menempati posisi kedua di podium, setelah menyalip pembalap Red Bull tersebut pada putaran ke-49.

Juara dunia bertahan Lando Norris sukses menjalankan strategi satu kali pit stop dan finis di posisi kelima di belakang Hamilton, sementara pembalap Red Bull lainnya, Isack Hadjar, menempati posisi keenam - memisahkan kedua mobil McLaren - di depan Oscar Piastri.

Russell menerima penalti waktu lima detik karena keluar dari lintasan dan memperoleh keuntungan saat bersaing dengan Piastri pada putaran pertama, ia kemudian menjalani balapan yang kurang menonjol hingga finis di posisi ke-8, terpaut sekitar 54 detik di belakang rekan setimnya, Antonelli.

Liam Lawson menempati posisi kesembilan dengan mobil Racing Bulls, sementara Pierre Gasly mengamankan poin terakhir untuk tim Alpine di posisi ke-10.

Valtteri Bottas, Franco Colapinto, dan Ollie Bearman gagal mencapai garis finis di Austin dalam balapan 56 putaran yang berlangsung cukup tenang.

Russell had a race to forget in eighth
Russell had a race to forget in eighth
2026 F1 US Grand Prix - Race results
Pos Driver Nat.Team Gap
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team56 Laps
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP13.0s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing17.4s
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP18.5s
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team30.5s
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing34.3s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team52.6s
8George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team54.3s
9Liam LawsonNZDVisa Cash App Racing Bulls F1 Team79.1s
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team87.5s
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team94.9s
12Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1 lap
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1 lap
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1 lap
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1 lap
16Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1 lap
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1 lap
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1 lap
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1 lap
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 TeamTechnical
DNFFranco ColapintoARGBWT Alpine F1 TeamDamage
DNFOllie BearmanGBRTGR Haas F1 TeamDamage

Tags:

F1
F1 GP Amerika Serikat 2026: Antonelli Menang, Perayaan Gelar Tertunda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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