F1 GP Amerika Serikat 2026: Antonelli Menang, Perayaan Gelar Tertunda

Andrea Kimi Antonelli memenangkan F1 GP Amerika Serikat 2026,. namun ia harus bersabar untuk bisa dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1 untuk pertama kalinya.

Pembalap asal Italia 20 tahun itu meraih kemenangan kesembilannya dalam musim 2026 yang fenomenal lewat penampilan yang terkendali di COTA.

Akan tetapi, karena Lewis Hamilton dari tim Ferrari finis di posisi keempat dan rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menempati posisi kedelapan, Antonelli belum berhasil mengunci gelar juara dunia F1 pertamanya.

Sebaliknya, perebutan gelar juara akan berlanjut ke Mexico City akhir pekan depan, di mana Antonelli hampir dipastikan akan menjadi juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah.

Antonelli unggul 120 poin atas Russell, dengan hanya 125 poin yang masih bisa diperebutkan dalam lima balapan tersisa; artinya, ia hanya perlu meraih dua poin lagi untuk dinobatkan sebagai juara dunia pada balapan berikutnya.

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Antonelli kept his lead at the start

Terpaut sekitar 13 detik di belakang Antonelli yang tampil dominan, Charles Leclerc berhasil mengungguli Max Verstappen untuk menempati posisi kedua di podium, setelah menyalip pembalap Red Bull tersebut pada putaran ke-49.

Juara dunia bertahan Lando Norris sukses menjalankan strategi satu kali pit stop dan finis di posisi kelima di belakang Hamilton, sementara pembalap Red Bull lainnya, Isack Hadjar, menempati posisi keenam - memisahkan kedua mobil McLaren - di depan Oscar Piastri.

Russell menerima penalti waktu lima detik karena keluar dari lintasan dan memperoleh keuntungan saat bersaing dengan Piastri pada putaran pertama, ia kemudian menjalani balapan yang kurang menonjol hingga finis di posisi ke-8, terpaut sekitar 54 detik di belakang rekan setimnya, Antonelli.

Liam Lawson menempati posisi kesembilan dengan mobil Racing Bulls, sementara Pierre Gasly mengamankan poin terakhir untuk tim Alpine di posisi ke-10.

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Valtteri Bottas, Franco Colapinto, dan Ollie Bearman gagal mencapai garis finis di Austin dalam balapan 56 putaran yang berlangsung cukup tenang.

Russell had a race to forget in eighth