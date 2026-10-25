Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Amerika Serikat di COTA

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of The Americas, putaran 18 musim.

Kimi Antonelli celebrates his win at COTA
Kimi Antonelli celebrates his win at COTA

Kimi Antonelli semakin dekat dengan gelar Formula 1 pertamanya setelah meraih kemenangan kedelapannnya musim 2026 di Grand Prix Amerika Serikat.

Kemenangan dominan ini menempatkan Antonelli di ambang gelar juara dunia, yang bisa ia pastikan pada balapan berikutnya, Grand Prix Mexico City, tujuh hari mendatang.

Pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu kini unggul 123 poin atas Russell, dengan total 125 poin yang masih bisa diperebutkan dalam lima putaran terakhir.

Antonelli hanya membutuhkan dua poin lagi untuk mengunci gelar juara. Artinya, ia akan memastikan gelar juara dunia pertamanya jika finis di posisi kesembilan atau lebih baik di Meksiko, terlepas dari posisi finis rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Antonelli is on the brink of becoming F1 world champion
Antonelli is on the brink of becoming F1 world champion

Lewis Hamilton kini hanya tertinggal satu poin dari Russell, sementara Max Verstappen dari tim Red Bull terus mendekat, kini berada posisi keempat dalam klasemen kejuaraan dengan selisih lima poin dari Hamilton.

Berkat finis di posisi kedua di Austin, Charles Leclerc kini turut meramaikan persaingan untuk menempati posisi kedua dalam klasemen kejuaraan. Ia hanya tertinggal sembilan poin dari Russell, delapan poin dari rekan setimnya di Ferrari, Hamilton, serta terpaut tiga poin dari Verstappen.

Antonelli's win was his ninth of 2026
Antonelli's win was his ninth of 2026

Klasemen pembalap

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Amerika Serikat - Pembalap

Pos PembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team9365
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team3242
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1241
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing2236
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1233
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team2211
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0144
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing0105
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team077
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team042
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team027
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team023
14Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team013
15Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team07
17Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team07
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team07
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
23Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00

Klasemen kosntruktor

Dalam kejuaraan konstruktor, Mercedes tetap memimpin jauh dengan keunggulan 133 poin atas Ferrari yang menempati posisi kedua.

Red Bull telah menyalip McLaren untuk naik ke posisi ketiga dalam klasemen konstruktor, dengan kedua tim kini sama-sama mengoleksi 355 poin.

Racing Bulls semakin mengukuhkan posisinya di peringkat kelima, dengan keunggulan 33 poin atas Alpine.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Amerika - Konstruktor

Pos KonstruktorMenangPoin
1Mercedes AMG Petronas F1 Team12607
2Scuderia Ferrari HP2474
3Oracle Red Bull Racing2355
4McLaren Mastercard F1 Team2355
5Visa Cash App Racing Bulls F1 Team0102
6BWT Alpine F1 Team069
7TGR Haas F1 Team030
8Audi Revolut F1 Team023
9Atlassian Williams F1 Team012
10Aston Martin Aramco F1 Team07
11Cadillac F1 Team00

Tags:

F1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Amerika Serikat di COTA
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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