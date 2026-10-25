Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Amerika Serikat di COTA

Kimi Antonelli semakin dekat dengan gelar Formula 1 pertamanya setelah meraih kemenangan kedelapannnya musim 2026 di Grand Prix Amerika Serikat.

Kemenangan dominan ini menempatkan Antonelli di ambang gelar juara dunia, yang bisa ia pastikan pada balapan berikutnya, Grand Prix Mexico City, tujuh hari mendatang.

Pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu kini unggul 123 poin atas Russell, dengan total 125 poin yang masih bisa diperebutkan dalam lima putaran terakhir.

Antonelli hanya membutuhkan dua poin lagi untuk mengunci gelar juara. Artinya, ia akan memastikan gelar juara dunia pertamanya jika finis di posisi kesembilan atau lebih baik di Meksiko, terlepas dari posisi finis rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Antonelli is on the brink of becoming F1 world champion

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Lewis Hamilton kini hanya tertinggal satu poin dari Russell, sementara Max Verstappen dari tim Red Bull terus mendekat, kini berada posisi keempat dalam klasemen kejuaraan dengan selisih lima poin dari Hamilton.

Berkat finis di posisi kedua di Austin, Charles Leclerc kini turut meramaikan persaingan untuk menempati posisi kedua dalam klasemen kejuaraan. Ia hanya tertinggal sembilan poin dari Russell, delapan poin dari rekan setimnya di Ferrari, Hamilton, serta terpaut tiga poin dari Verstappen.

Antonelli's win was his ninth of 2026

Klasemen pembalap

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Amerika Serikat - Pembalap Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 365 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 3 242 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1 241 4 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 2 236 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1 233 6 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 2 211 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 0 144 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 0 105 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 77 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 42 11 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 38 12 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 27 13 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 0 23 14 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 0 13 15 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 0 10 16 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 0 7 17 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 7 18 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 0 7 19 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 0 5 20 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 1 21 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 0 22 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 0 0 23 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 0 0

Klasemen kosntruktor

Dalam kejuaraan konstruktor, Mercedes tetap memimpin jauh dengan keunggulan 133 poin atas Ferrari yang menempati posisi kedua.

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Red Bull telah menyalip McLaren untuk naik ke posisi ketiga dalam klasemen konstruktor, dengan kedua tim kini sama-sama mengoleksi 355 poin.

Racing Bulls semakin mengukuhkan posisinya di peringkat kelima, dengan keunggulan 33 poin atas Alpine.