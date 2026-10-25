Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Amerika Serikat di COTA
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of The Americas, putaran 18 musim.
Kimi Antonelli semakin dekat dengan gelar Formula 1 pertamanya setelah meraih kemenangan kedelapannnya musim 2026 di Grand Prix Amerika Serikat.
Kemenangan dominan ini menempatkan Antonelli di ambang gelar juara dunia, yang bisa ia pastikan pada balapan berikutnya, Grand Prix Mexico City, tujuh hari mendatang.
Pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu kini unggul 123 poin atas Russell, dengan total 125 poin yang masih bisa diperebutkan dalam lima putaran terakhir.
Antonelli hanya membutuhkan dua poin lagi untuk mengunci gelar juara. Artinya, ia akan memastikan gelar juara dunia pertamanya jika finis di posisi kesembilan atau lebih baik di Meksiko, terlepas dari posisi finis rekan setimnya di Mercedes, George Russell.
Lewis Hamilton kini hanya tertinggal satu poin dari Russell, sementara Max Verstappen dari tim Red Bull terus mendekat, kini berada posisi keempat dalam klasemen kejuaraan dengan selisih lima poin dari Hamilton.
Berkat finis di posisi kedua di Austin, Charles Leclerc kini turut meramaikan persaingan untuk menempati posisi kedua dalam klasemen kejuaraan. Ia hanya tertinggal sembilan poin dari Russell, delapan poin dari rekan setimnya di Ferrari, Hamilton, serta terpaut tiga poin dari Verstappen.
Klasemen pembalap
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Amerika Serikat - Pembalap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|9
|365
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|242
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|241
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|2
|236
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|233
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|211
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|144
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|105
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|77
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|42
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|27
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|23
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|13
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|17
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|7
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|23
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
Klasemen kosntruktor
Dalam kejuaraan konstruktor, Mercedes tetap memimpin jauh dengan keunggulan 133 poin atas Ferrari yang menempati posisi kedua.
Red Bull telah menyalip McLaren untuk naik ke posisi ketiga dalam klasemen konstruktor, dengan kedua tim kini sama-sama mengoleksi 355 poin.
Racing Bulls semakin mengukuhkan posisinya di peringkat kelima, dengan keunggulan 33 poin atas Alpine.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Amerika - Konstruktor
|Pos
|Konstruktor
|Menang
|Poin
|1
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|12
|607
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|474
|3
|Oracle Red Bull Racing
|2
|355
|4
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|355
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|102
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|69
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|30
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|23
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|12
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0