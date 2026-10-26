"Kecepatan Saya Sampah" - Pengakuan Russell atas Performa di Austin

George Russell dibuat kebingungan dengan kurangnya kecepatan yang ia tunjukkan di Grand Prix Amerika Serikat.

George Russell
George Russell
© XPB Images

Sejak memenangkan Grand Prix Azerbaijan, George Russell melalui periode yang sangat sulit karena belum pernah lagi finis lima besar.

Pada Grand Prix Bahrain di Malaysia, ia mengalami kerusakan mesin di tahap-tahap akhir, kemudian finis di posisi kesembilan pada Grand Prix Singapura setelah menerima penalti posisi start.

Harapan besar disematkan untuk Grand Prix Amerika Serikat, namun tidak ada tanda-tanda peningkatan bagi Russell, yang akhirnya finis di posisi kedelapan.

Sementara itu, di sisi lain garasi Mercedes, Andea Kimi Antonelli meraih kemenangan kesembilan musim ini dan semakin dekat menuju gelar F1 pertamanya.

George Russell and Charles Leclerc
George Russell and Charles Leclerc
© XPB Images

Saat mengulas penampilannya di Grand Prix tersebut di area wawancara media, Russell menjelaskan bahwa kecepatannya di Circuit of the Americas ‘sangat buruk’, dan penalti yang diterimanya juga membuatnya kehilangan lebih banyak posisi.

“Kecepatan hari ini benar-benar sampah,” ujar Russell kepada Sky Sports. “Singkatnya seperti itu; tentu saja, penalti 5 detik tidak membantu dan mungkin membuat saya kehilangan dua atau tiga posisi.”

“Meskipun demikian, kecepatannya tidak cukup baik pada saat yang justru membutuhkannya.”

George Russell
George Russell
© XPB Images

Russell ditanya apakah ia masih kesulitan beradaptasi dengan peningkatan terbaru yang diperkenalkan oleh Mercedes.

Namun, ia menegaskan bahwa masalah utamanya lebih kepada fakta bahwa ia memang tidak ‘cukup cepat’ pada saat-saat yang diperlukan selama Grand Prix berlangsung.

Russell menjelaskan, “Sejujurnya, saya hanya tidak cukup cepat. Saya perlu mencari tahu apa penyebabnya, dan rasanya aneh ketika selisih kecepatannya begitu jauh.”

“Jadi, semoga saja kita bisa menemukan jawaban di suatu tempat, tetapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi.”

Satu-satunya hal positif bagi Russell adalah Antonelli belum mengunci gelar di Austin, tapi itu tampaknya hanya menunda sesuatu yang tak terelakan hingga Grand Prix berikutnya di Meksiko akhir pekan depan.

Tags:

F1
George Russell
Mercedes
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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