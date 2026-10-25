Norris Konfirmasi Teguran dari McLaren atas Insiden Sprint Singapura

Bentrokan antara rekan setim pada Sprint Race Singapura yang melibatkan dua pembalap McLaren berujung pada “banyak teguran” bagi Lando Norris.

Insiden lap terakhir di Sprint Race antara Norris dan Piastri menjadi momen krusial di akhir pekan yang sebenarnya lebih banyak diwarnai oleh dominasi Max Max Verstappen serta keterpurukan George Russell.

Kedua rekan setim di McLaren tersebut bersenggolan saat memasuki tikungan kelima - sebuah kontak yang dipicu oleh upaya manuver dari Norris.

Ini bukan kali pertama keduanya terlibat kontak; sepanjang tahun 2025, telah terjadi beberapa insiden yang melibatkan keduanya, termasuk di Circuit of the Americas, yang akhir ini menggelar putaran ke-18 musim F1 2026.

Namun, momen tersebut tidak berujung pada perubahan apa pun dalam aturan balap di McLaren, ujar Lando Norris.

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“Saya bisa saja memanfaatkan celah yang ada di dekat Oscar [Piastri],” ungkapnya kepada Sky Sports di Grand Prix AS.

Lando Norris © XPB Images

Namun, insiden tersebut memang menciptakan suasana tertentu di McLaren.

“Saya mendapat banyak teguran dan banyak kata-kata yang telah disampaikan,” ujar Norris. “Tetapi kami tetap diperbolehkan untuk balapan.

“Namun, tentu saja kita tidak boleh membiarkan kejadian seperti akhir pekan lalu - atau bahkan kejadian yang pernah terjadi di sini [Texas] tahun lalu - terulang kembali.

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“Kita masih diperbolehkan untuk balapan, tetapi jelas kita tidak boleh sampai bersenggolan, dan kita harus menghindarinya sebisa mungkin.”

Lando Norris, 2026 F1 US Grand Prix. Credit: XPB. © XPB Images

McLaren menghadapi akhir pekan yang sulit di Austin, karena mereka hanya menempati baris keempat, dengan Piastri di posisi ketujuh mengungguli Norris di P8.