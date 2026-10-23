F1 GP Amerika Serikat 2026: Hasil Latihan Jumat dari COTA

Charles Leclerc memimpin sesi latihan pembuka F1 GP Amerika Serikat 2026 dengan mengendarai mobil Formula 1 Ferrari yang telah ditingkatkan.

Leclerc jadi yang tercepat baik dengan ban Soft maupun Medium, dan menutup sesi latihan pertama dengan laptime 1 menit 36,052 detik, unggul 0,084 detik atas Max Verstappen - pemenang dua balapan terakhir di Malaysia dan Singapura bersama Red Bull.

Lando Norris dari tim McLaren mencatatkan waktu tercepat ketiga, terpaut 0,245 detik di belakang Leclerc, serta berada di depan pasangan pembalap Mercedes, George Russell dan Andrea Kimi Antonelli - yang berpeluang meraih gelar juara dunia F1 pertamanya akhir pekan ini di COTA.

Lewis Hamilton tampak kurang nyaman dibandingkan Leclerc di balik kemudi mobilnya dan sempat beberapa kali melebar dari lintasan. Ia kesulitan mencatatkan waktu putaran yang kompetitif saat menggunakan ban Soft, sehingga akhirnya menempati posisi keenam dengan selisih waktu setengah detik.

Ferrari has brought a major upgrade to COTA

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Oscar Piastri mencatatkan waktu tercepat ketujuh dengan mobil McLaren lainnya, mengungguli Gabriel Bortoleto dari Audi serta Arvid Lindblad dan Liam Lawson dari Racing Bulls, yang melengkapi posisi 10 besar.

Fernando Alonso dan Lance Stroll menempati posisi ke-12 dan ke-13, sebuah performa yang jauh lebih baik dari tim Aston Martin.

Mobil-mobil Williams dan Cadillac menempati empat posisi terbawah dalam lembar catatan waktu, dengan Carlos Sainz (P19) dan Alex Albon (P22) menghabiskan sebagian besar sesi FP1 untuk menjalankan program pengujian aerodinamika guna mendukung pengembangan mobil tahun ini serta mobil musim depan, FW50.

Di antara Sainz dan Albon terdapat Valtteri Bottas dan pembalap asal Amerika, Colton Herta, yang untuk keempat kalinya musim ini tampil dalam sesi FP1 bersama tim Cadillac.

Tim yang berbasis di Amerika Serikat tersebut membawa paket peningkatan untuk balapan kandang mereka akhir pekan ini.

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Antonelli could become F1 world champion this weekend

Antonelli tiba di Austin dengan keunggulan 102 poin atas rekan setimnya, Russell. Namun, ia harus memenangkan balapan hari Minggu - sembari berharap Lewis Hamilton finis di posisi kelima atau lebih rendah, dan Russell di posisi kesembilan atau lebih rendah - untuk mengunci gelar juara dunia.

Jika berhasil, Antonelli akan mencatatkan sejarah sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang masa.