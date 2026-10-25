Leclerc Tidak akan Absen Balapan saat Tanggal Kelahiran Anak Makin Dekat

Charles Leclerc mengatakan ia tidak akan melewatkan balapan F1 mana pun saat anaknya lahir.

Charles Leclerc, Ferrari, 2026 US GP
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 US GP
© Gold and Goose

Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mengatakan bahwa ia tidak akan melewatkan satu pun balapan Formula 1 mendatang, meski kelahiran anak pertamanya sudah semakin dekat.

Pembalap asal Monako itu mengumumkan awal tahun ini bahwa ia dan istrinya, Alexandra, sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Tanggal kelahiran akan jatuh dalam beberapa minggu ke depan, momen tersebut juga akan bertepatan dengan jadwal balapan yang padat bagi Leclerc.

Jika seri Qatar dan Abu Dhabi jadi dilaksanakan, akan ada enam grand prix dalam tujuh minggu ke depan untuk menutup musim ini.

Charles and Alexandra are expecting their first child
Charles and Alexandra are expecting their first child

Namun, saat berbicara kepada media pada hari Kamis di ajang Grand Prix AS, Leclerc mengatakan bahwa ia tidak akan melewatkan satu pun balapan mendatang.

“Tidak, sepertinya saya tidak akan melewatkan balapan,” ujarnya. “Saya rasa saya tidak akan absen di balapan mana pun, tetapi tentu saja saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berada di rumah sesering mungkin di antara balapan-balapan tersebut.

“Jadi, mungkin saya akan tiba sedikit terlambat. Namun, saya tetap akan mengikuti balapan pada hari Minggu.”

Leclerc uraikan targetnya di sisa 2026

Charles Leclerc
Charles Leclerc
© XPB Images

Ferrari memiliki peluang besar untuk menempati posisi kedua dalam klasemen konstruktor musim ini.

Tapi, Leclerc berpendapat bahwa Ferrari seharusnya memprioritaskan untuk kembali memenangkan balapan, mengingat mereka belum meraih kemenangan lagi sejak Grand Prix Inggris pada awal Juli lalu.

“Sejujurnya, hal terpenting bagi kami adalah fokus dari satu balapan ke balapan berikutnya dan berusaha meraih kemenangan sebanyak mungkin mulai sekarang hingga akhir musim, yang pada akhirnya akan mengantarkan kami menempati posisi kedua dalam Kejuaraan Konstruktor.

“Namun, posisi kedua dalam Kejuaraan Konstruktor bukanlah sesuatu yang terlalu saya pedulikan.

“Tentu saja ini lebih baik daripada posisi ketiga, tetapi ini bukanlah sesuatu yang sangat memuaskan.

“Kepuasan yang jauh lebih besar adalah jika kami mampu bersaing untuk meraih kemenangan dan benar-benar memenangkan balapan sebelum tahun ini berakhir.

“Hal itu juga akan menjadi pertanda baik untuk mengawali tahun depan dengan moral tinggi.”

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Charles Leclerc
Ferrari
Leclerc Tidak akan Absen Balapan saat Tanggal Kelahiran Anak Makin Dekat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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