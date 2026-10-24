Oliver Bearman Sebut Masa Depannya di F1 Bergantung ke Ferrari

Hambatan kontraktual masih menjadi penyebab utama penundaan kontrak baru Oliver Bearman dengan Haas F1.

Oliver Bearman
Oliver Bearman
© XPB Images

Di sela-sela Grand Prix Singapura dan Grand Prix Amerika Serikat, Haas mengonfirmasi satu pembalap untuk susunan pembalap mereka di Formula 1 musim 2027.

Rafael Camara telah menandatangani kesepakatan yang akan membawanya naik kelas dari Formula 2 ke Formula 1 bersama Haas pada musim depan.

Belum ada kabar mengenai pembalap kedua, meskipun Oliver Bearman diperkirakan akan tetap bersama Haas untuk musim ketiga, menyusul dikonfirmasinya kepergian Esteban Ocon.

Menjelang Grand Prix AS di Circuit of the Americas, Bearman ditanya apakah ia akan memperbarui kontraknya dengan Haas untuk musim depan.

Oliver Bearman
Oliver Bearman
© XPB Images

“Dari sisi saya, dan menurut saya dari sisi Ayao [Komatsu] juga - jika saya tidak salah - kami sangat yakin ingin terus bekerja sama,” ujar Bearman kepada media. “Satu-satunya kendala yang ada sebenarnya di luar kendali saya; lebih ke masalah kontrak.

“Hal itu di luar kendali saya. Saya menyerahkannya kepada pihak manajemen saya dan, tentu saja, kepada Ferrari juga.”

Pembalap Inggris itu kemudian ditanya lebih lanjut durasi kontrak baru yang diharapkannya bersama Haas, dan ia mengonfirmasi bahwa Ferrari akan memiliki 'peran besar' dalam masa depannya di Formula 1.

Bearman mengatakan, "Saya pribadi berkomitmen kepada Haas, dan masalah durasi kontrak bukanlah wewenang saya.

Oliver Bearman
Oliver Bearman
© XPB Images

“Saya senang berada di F1, tetapi tentu saja, jika melihat ke jangka menengah dan panjang, saya merasa sudah siap untuk bersaing memperebutkan podium dan bertarung di barisan depan.

“Di antara tim-tim papan tengah, Haas adalah tim yang saya inginkan dan di mana saya melihat masa depan saya. 

"Namun, pada titik tertentu, saya merasa telah layak mendapatkan kesempatan untuk mencari tempat di salah satu dari empat tim teratas, dan tentu saja, dengan keterikatan saya bersama Ferrari, itulah tujuan utama saya.

“Namun seperti yang sudah saya katakan, saya tidak akan membahas detail teknisnya. Itulah ambisi jangka pendek saya, sedangkan untuk jangka menengah hingga panjang, tentu saja target saya adalah bersaing memperebutkan podium. Saya berharap Haas bisa memberikan kesempatan tersebut kepada saya. Tapi ya, kita lihat saja nanti.

“Tentu saja, Ferrari terlibat di sini. Bagaimanapun, saya adalah pembalap junior Ferrari, dan pada dasarnya itulah alasan mengapa saya berada di posisi ini. Jadi, tentu saja mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan seperti apa masa depan saya nantinya.”

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F1
Ollie Bearman
Haas
Ferrari
Oliver Bearman Sebut Masa Depannya di F1 Bergantung ke Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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